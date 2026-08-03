El tiempo en Rosario: martes con cielo cubierto y mucha humedad El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada que se presentará con cielo parcialmente nublado a cubierto, pero sin anuncio de lluvias 3 de agosto 2026 · 21:25hs

Virginia Benedetto / La Capital El cielo estará mayormente nublado en Rosario durante toda la jornada.

Tras el inicio de semana marcado por la cobertura nubosa y los remanentes de humedad, las condiciones meteorológicas en Rosario y la región se mantienen estables pero bajo un cielo mayormente nublado. El panorama atmosférico para este martes 4 de agosto transita sin sobresaltos ni alertas vigentes.

Para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada que se presentará con cielo parcialmente nublado a cubierto, alternando con algunos momentos de nubosidad variable durante el transcurso del día. Las condiciones se mantendrán estables en términos generales, descartándose por completo la probabilidad de precipitaciones significativas en todo el ámbito de Rosario y sus alrededores.

Baja amplitud térmica en Rosario En el plano térmico se espera un registro fresco desde las primeras horas de la mañana, con una temperatura mínima que se ubicará en los 14º, mientras que la marca máxima alcanzará un valor que rondará entre los 17° durante la tarde. Esta baja amplitud térmica mantendrá un ambiente frío, en una jornada con una humedad del 92 %.

El régimen de vientos acompañará con intensidades leves, soplando principalmente desde el sector sur y sudeste, rotando de manera suave hacia el este hacia la tarde.