Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Combina la rotura de un espejo retrovisor con el envío de un link apócrifo para la gestión de seguros, resultando en el robo de datos bancarios

La imaginación de los que realizan la estafa no tiene límites

Una serie de denuncias alerta por un nuevo ardid de estafa que logra una conjunción entre la estafa virtual y la delincuencia física . Todo se inicia con la rotura de un espejo retrovisor de un auto estacionado . Quien lo hace deja un manuscrito disculpándose y un celular donde ubicar al responsable para que se intercambien datos del seguro. Allí arranca el truco, que trepa hasta que le vacían las cuentas del dueño del auto.

Es que el estafado se comunica por WhatsApp y el supuesto responsable de romperte el retrovisor le envía un link para gestionar el pago del arreglo.

Pero el enlace dirige a una página falsa que imita el sitio de un banco, una billetera virtual o un servicio de pagos . Al ingresar usuario y contraseña, la víctima entrega accesos directo a su cuenta. El engaño apunta a conductores que encuentran su auto dañado, están alterados por el incidente y actúan rápido sin verificar la identidad del interlocutor. Una vez que se completan los pasos la estafa ya está hecha y las cuentas bancarias corren peligro.

Daño real al auto

A diferencia de las estafas por correo o llamadas en frío, esta modalidad parte de un hecho físico verificable: el espejo realmente está roto. Eso genera credibilidad inmediata.

El daño pudo ser accidental o provocado por el propio estafador, pero el resultado es el mismo: la víctima tiene una razón concreta para creer que hay alguien dispuesto a responder. Los investigadores en seguridad informática llaman a este tipo de ataque pretexting, lo que en realidad es fabricar un contexto real para que el engaño digital parezca razonable.

Cómo prevenir la estafa

Estar atento en este caso significa que la víctima no debe contactarse ni ingresar a links recibidos por mensajes de texto o WhatsApp de desconocidos.

Si la emboscada fue realizada y no hay vuelta atrás se deben cambiar las contraseñas de homebanking y billeteras de inmediato, bloquear tarjetas asociadas y comunicarse con el banco, además de hacer la denuncia en la comisaría o por la línea 134 del Ministerio de Seguridad.