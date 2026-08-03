El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

El entrenador publicó un sugestivo mensaje horas después de la caída en el Monumental, en medio de las críticas por el mal momento deportivo del equipo.

Eduardo Coudet publicó este lunes en su estado de WhatsApp una imagen con la frase “Los cagones no hacen historia” , pocas horas después de la derrota de River ante Rosario Central, en un mensaje que fue interpretado como una respuesta al delicado momento deportivo y a las críticas recibidas por el equipo.

La imagen muestra la inscripción pintada sobre una estructura de cemento y no estuvo acompañada por ninguna aclaración del entrenador.

Sin embargo, el momento elegido para compartirla hizo que la publicación fuera relacionada directamente con la actualidad del conjunto de Núñez , que volvió a dejar una imagen preocupante y profundizó el malestar de sus hinchas.

La frase pertenece al exarquero y director técnico argentino Ángel David Comizzo , quien la pronunció el 16 de agosto de 2014, durante una conferencia de prensa posterior a la derrota de Monarcas Morelia por 3-2 ante América, en México.

En aquella oportunidad, Comizzo se molestó con un periodista que se reía mientras respondía preguntas, lo enfrentó públicamente y lanzó: “¿De qué te reís? Cagón, los cagones no hacen historia”.

Más de una década después, Coudet recuperó aquella expresión en medio de su momento más delicado como entrenador de River. La publicación apareció después de otra actuación deficiente y de una noche en la que los protagonistas evitaron realizar declaraciones públicas.

River atraviesa un inicio de semestre muy por debajo de las expectativas, marcado por la eliminación ante Aldosivi en la Copa Argentina y los malos resultados conseguidos en el Torneo Clausura.

Los cuestionamientos ya alcanzan al cuerpo técnico, los futbolistas, la dirigencia y al director deportivo Pablo Longoria, especialmente por el rendimiento del equipo y las decisiones tomadas durante el mercado de pases.

En ese contexto, el estado de Coudet fue interpretado como un pedido de valentía y carácter para intentar revertir la situación, aunque también llamó la atención por la dureza de la frase utilizada después de una nueva derrota.