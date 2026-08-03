La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario abrió la inscripción para casarse en lugares emblemáticos: cuáles son los espacios y fechas

El programa "Casate con tu ciudad como testigo" habilitó nuevos turnos para celebrar matrimonios. Las reservas se realizan online y los cupos son limitados

3 de agosto 2026 · 17:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
Como parte de esta edición

Como parte de esta edición, las ceremonias se realizarán en cinco sitios emblemáticos de la ciudad

La Provincia de Santa Fe abrió este lunes 3 de agosto la inscripción para una nueva edición del programa "Casate con tu ciudad como testigo", una iniciativa que permite celebrar matrimonios en espacios públicos emblemáticos de Rosario.

El programa nació a partir de un convenio de cooperación firmado en febrero de 2024 con el objetivo de ofrecer ceremonias de casamiento en espacios abiertos de distintas localidades santafesinas.

En la ciudad, los lugares donde se realizan los enlaces fueron elegidos por los propios vecinos mediante una votación abierta realizada en el portal Rosario Participa, donde seleccionaron los sitios más representativos para celebrar uno de los momentos más importantes de la vida.

>> Leer más: Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

Cuáles son los lugares emblemáticos para casarse en Rosario

Como parte de esta nueva edición, las ceremonias se realizarán en cinco sitios emblemáticos de la ciudad:

  • Viernes 28 de agosto: Salón Blanco de la Sede de Gobierno.
  • Viernes 18 de septiembre: Pasaje Juramento.
  • Viernes 30 de octubre: Rosedal del Parque Independencia.
  • Viernes 27 de noviembre: Pasaje Luetich (avenida Belgrano al 800).
  • Viernes 18 de diciembre: Glorieta del Parque Alem.

Una de las novedades de esta convocatoria es la incorporación del Salón Blanco de la Sede de Gobierno como escenario para celebrar enlaces matrimoniales.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de sumar ese espacio al programa: "Ese lugar tan emblemático se abre para que todos los ciudadanos puedan dar el sí en un sitio bonito, solemne e histórico".

Además, desde el gobierno provincial remarcaron que la iniciativa busca ampliar el acceso a ceremonias en estos espacios públicos. "Por el mismo costo que implica hacerlo en las oficinas del Registro Civil, los contrayentes pueden consagrar el amor en lugares muy bellos y emblemáticos de la ciudad", señaló Figueroa Escauriza.

Los interesados ya pueden reservar turnos para las ceremonias previstas entre agosto y diciembre. La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial www.santafe.gov.ar/formularios, donde los cupos se asignan por orden de inscripción. Cada espacio contará con una única fecha disponible por mes.

Noticias relacionadas
Carlos Martínez se encadenó en la puerta de Iosfa Rosario y exigió que su esposa sea atendida. El jubilado volverá el miércoles por respuestas

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: "Está en juego la salud de mi señora"

Con los espectáculos y actividades para los niños como grandes protagonistas, Rosario traccionó turismo en las vacaciones de invierno.

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025

La margarita de bañado, una de las plantas nativas más vistosas con las que se puede adornar los balcones en Rosario.

Rincón autóctono en el balcón: siete plantas nativas aptas para macetas y cómo cuidarlas

El Shopping Alto Rosario fue uno de los lugares donde Felipe dejó un muñequito prolijamente pintado para mimetizarse con un cartel del Mundial.

Viral: un niño inventó un juego de buscar muñecos escondidos en las calles de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

El uno x uno de Central: Ovando, el de la presencia firme y un corte crucial en el inicio del complemento

El uno x uno de Central: Ovando, el de la presencia firme y un corte crucial en el inicio del complemento

Lo último

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches

El dato clave que permitió identificar a Micaela Albornoz en Florianópolis

El dato clave que permitió identificar a Micaela Albornoz en Florianópolis

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

La joven estaba desaparecida desde el 24 de junio. Se la había visto en Córdoba y Santiago del Estero. Finalmente apareció en Florianópolis

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil
El dato clave que permitió identificar a Micaela Albornoz en Florianópolis
Policiales

El dato clave que permitió identificar a Micaela Albornoz en Florianópolis

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas
Policiales

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros
Política

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: Está en juego la salud de mi señora

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: "Está en juego la salud de mi señora"

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

El uno x uno de Central: Ovando, el de la presencia firme y un corte crucial en el inicio del complemento

El uno x uno de Central: Ovando, el de la presencia firme y un corte crucial en el inicio del complemento

Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

Concejo: Planeamiento retoma el debate con tres grandes proyectos en el centro

Ovación
Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre
Ovación

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Un exatacante de Central fue sondeado por un club de Europa y sueña con la selección de Italia

Un exatacante de Central fue sondeado por un club de Europa y sueña con la selección de Italia

El premio del Zorro Cóccaro a Guch por su asistencia en el primer gol de Newells

El premio del Zorro Cóccaro a Guch por su asistencia en el primer gol de Newell's

Policiales
Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil
Policiales

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste

La Ciudad
Rosario abrió la inscripción para casarse en lugares emblemáticos: cuáles son los espacios y fechas
La Ciudad

Rosario abrió la inscripción para casarse en lugares emblemáticos: cuáles son los espacios y fechas

Paro docente: la provincia aseguró que las clases se dictaron con normalidad

Paro docente: la provincia aseguró que "las clases se dictaron con normalidad"

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: Está en juego la salud de mi señora

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: "Está en juego la salud de mi señora"

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025

Cansancio constante: cómo superar este síntoma de la vida actual

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cansancio constante: cómo superar este síntoma de la vida actual

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones
La Ciudad

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

Ley de tierras: advierten sobre un plan de remate de la Argentina

Por Gonzalo Santamaría
Política

Ley de tierras: advierten sobre un "plan de remate" de la Argentina

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar
La Ciudad

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar

Viral: un niño inventó un juego de buscar muñecos escondidos en las calles de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Viral: un niño inventó un juego de buscar muñecos escondidos en las calles de Rosario

Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo
Información General

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé
La ciudad

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé

Rincón autóctono en el balcón: siete plantas nativas aptas para macetas y cómo cuidarlas
Información general

Rincón autóctono en el balcón: siete plantas nativas aptas para macetas y cómo cuidarlas

El programa de  reducción de violencias amplía su llegada a víctimas
La Ciudad

El programa de  reducción de violencias amplía su llegada a víctimas

El tiempo en Rosario: la semana arranca con abundante nubosidad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la semana arranca con abundante nubosidad

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale
La Ciudad

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Rafaela les declaró la guerra a las aves y blindó el centro con una cúpula de hierro láser
La Región

Rafaela les declaró la guerra a las aves y blindó el centro con una "cúpula de hierro" láser

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario
La Ciudad

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

Milei redobló su ataque contra Lula: Es un ladrón, un corrupto y un presidiario
Política

Milei redobló su ataque contra Lula: "Es un ladrón, un corrupto y un presidiario"

Control ginecológico: hacerse los estudios no es suficiente
Salud

Control ginecológico: hacerse los estudios no es suficiente

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario
La Ciudad

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Ya rige el aumento del peaje en la autopista Rosario-Santa Fe: cuáles son las nuevas tarifas
La Región

Ya rige el aumento del peaje en la autopista Rosario-Santa Fe: cuáles son las nuevas tarifas

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas
La Ciudad

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario
La Ciudad

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario