Rosario abrió la inscripción para casarse en lugares emblemáticos: cuáles son los espacios y fechas

El programa "Casate con tu ciudad como testigo" habilitó nuevos turnos para celebrar matrimonios. Las reservas se realizan online y los cupos son limitados

Como parte de esta edición, las ceremonias se realizarán en cinco sitios emblemáticos de la ciudad

La Provincia de Santa Fe abrió este lunes 3 de agosto la inscripción para una nueva edición del programa "Casate con tu ciudad como testigo" , una iniciativa que permite celebrar matrimonios en espacios públicos emblemáticos de Rosario .

El programa nació a partir de un convenio de cooperación firmado en febrero de 2024 con el objetivo de ofrecer ceremonias de casamiento en espacios abiertos de distintas localidades santafesinas.

En la ciudad, los lugares donde se realizan los enlaces fueron elegidos por los propios vecinos mediante una votación abierta realizada en el portal Rosario Participa, donde seleccionaron los sitios más representativos para celebrar uno de los momentos más importantes de la vida.

Cuáles son los lugares emblemáticos para casarse en Rosario

Como parte de esta nueva edición, las ceremonias se realizarán en cinco sitios emblemáticos de la ciudad:

Viernes 28 de agosto: Salón Blanco de la Sede de Gobierno.

Viernes 18 de septiembre: Pasaje Juramento.

Viernes 30 de octubre: Rosedal del Parque Independencia.

Viernes 27 de noviembre: Pasaje Luetich (avenida Belgrano al 800).

Viernes 18 de diciembre: Glorieta del Parque Alem.

Una de las novedades de esta convocatoria es la incorporación del Salón Blanco de la Sede de Gobierno como escenario para celebrar enlaces matrimoniales.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de sumar ese espacio al programa: "Ese lugar tan emblemático se abre para que todos los ciudadanos puedan dar el sí en un sitio bonito, solemne e histórico".

Además, desde el gobierno provincial remarcaron que la iniciativa busca ampliar el acceso a ceremonias en estos espacios públicos. "Por el mismo costo que implica hacerlo en las oficinas del Registro Civil, los contrayentes pueden consagrar el amor en lugares muy bellos y emblemáticos de la ciudad", señaló Figueroa Escauriza.

Los interesados ya pueden reservar turnos para las ceremonias previstas entre agosto y diciembre. La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial www.santafe.gov.ar/formularios, donde los cupos se asignan por orden de inscripción. Cada espacio contará con una única fecha disponible por mes.