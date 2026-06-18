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Javkin adjudicó la transformación más grande de la historia de Empalme Graneros

Serán cerca de 45 mil millones de pesos destinados a la urbanización del sector de "pumitas", obras de pavimento definitivo, mejores servicios y nuevos espacios públicos en el emblemático sector del noroeste de la ciudad

18 de junio 2026 · 17:45hs
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El intendente Pablo Javkin

El intendente Pablo Javkin, el día en el que presentó el plan de urbanización integral de la zona noroeste.

El intendente Pablo Javkin firmó este jueves la adjudicación para dar comienzo a una obra emblemática: la transformación de una zona de Rosario que sufrió en carne propia la violencia del narcotráfico con la muerte del niño Maxi Jerez. Pavimento definitivo, apertura de calles y la construcción de plazas y parques entre las intervenciones más importantes.

Se trata de las obras de urbanización integral cuya realización cambiará de lleno a Empalme Graneros y Los Pumitas. Los sectores a emplazar las obras son una zona muy especial para la administración municipal ya que en 2023 fue el escenario del crimen del niño Maxi Jérez en manos del narcotráfico. Desde entonces, ha sido prioridad para el intendente el desarrollo urbano del lugar a fin de aportar mejores condiciones de habitabilidad y convivencia barrial. Abrir calles, eliminar zanjar, hacer pavimento y veredas, plazas, parques y espacios de juegos y convivencia, el eje y la premisa de esta gestión.

La intervención encarada por la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe cuenta con una inversión total que supera los 45 mil millones de pesos en el marco de la cual se llevarán adelante 169 cuadras de pavimento y la creación de nuevos parques. La iniciativa también apunta a eliminar las zanjas y dotar de infraestructura definitiva a un sector que beneficiará a 37.000 vecinos entre directos e indirectos. Se trata de una inversión de $45.836.260.187,49.

“El pavimento definitivo constituye uno de los principales logros de esta gestión, no hubo en la historia de Rosario un conjunto de obras de infraestructura en barrios como hoy. Actualmente tenemos 9 barrios que están transformando su infraestructura urbana en 288 cuadras, son más de 17.200 vecinos que van a dejar de vivir con zanja”, explicó el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer.

A este plan ambicioso se suma esta licitación histórica y un gran desafío: “En simultáneo vamos a trabajar en 169 cuadras, en este barrio histórico que es Empalme Graneros, y en Los Pumitas que vamos a urbanizar integralmente”, señaló y precisó: “Vamos a eliminar zanjas, construir calles con cordón, abrir calles, incorporar desagües pluviales, construir parques y plazas”.

“Con esta licitación tenemos el orgullo de decir que saldamos una deuda histórica. Todo Empalme va a tener pavimento. Lo que el intendente Pablo Javkin prometió cuando asumió, hoy es una realidad. El plan de obras es real. Planificamos, proyectamos y ejecutamos, esa es nuestra modalidad de trabajo. Nuestra premisa y objetivo es la mejora estructural en zonas históricamente postergadas y garantizar condiciones de transitabilidad duraderas”, remarcó.

Las claves de la obra

El eje central de la intervención es el pavimento definitivo y el saneamiento hídrico. Los trabajos técnicos incluyen los siguientes ejes.

Adiós a las zanjas: se avanzará en la eliminación de canales a cielo abierto.

Desagües pluviales: instalación de nuevos conductos, cámaras y sumideros para mejorar el drenaje.

Nueva calzada: demolición de las actuales carpetas asfálticas para construir pavimento con cordón cuneta.

En total, se intervendrán 169 cuadras, de las cuales 145 serán de pavimento definitivo y 24 de carácter provisorio.

Espacios verdes

El plan no solo busca mejorar la transitabilidad, sino también la convivencia entre vecinos y vecinas.. En Los Pumitas, se consolidarán tres nuevos espacios públicos ubicados en Schweitzer y Barra; Schweitzer y Olavarría; y el Parque Ottone (entre Juan B. Justo y José Ingenieros). Se instalarán juegos infantiles, canchas de fútbol, estaciones aeróbicas y espacios parquizados con cestos, ideales para que los habitantes disfruten el aire libre.

Adjudicación y Obras por sector

La urbanización se divide en polígonos específicos para organizar el despliegue de las cuadrillas que desplegarán una serie de tareas. La inversión total asciende a los $45.836.260.187,49 millones de pesos

Los Pumitas A (Barra, Estrada, Olavarría, Génova) Empresa EDECA. SA Inversion: $4.764.839.393,06

Los Pumitas B (Olavarría, Arroyo Ludueña, Génova) Empresa OBRING SA Inversión: $9.774.624.768,83

Empalme Sur C1 (Juan José Paso, Larrea, Esquiú, Solís) Empresa DEROSARIO SERVICIOS SRL Inversion: $5.600.710.142,63

Empalme Sur C2 (Juan José Paso, Larrea, Esquiú, Felipe Moré) Empresa DEL SOL CONSTRUCTORA SA - LAROMET SA - UT Inversión: $8.506.445.950,97

Empalme Sur D1 (Esquiú, Larrea, Junín, Solís) Empresa ROVIAL SA Inversion: $7.396.895.684,76

Empalme Sur D2 (Esquiú, Felipe Moré, Junín, Larrea) Empresa PIRÁMIDE CONSTRUCTORA SA - MUNDO CONSTRUCCIONES SA- UT

Inversión: $ 9.789.156.613,01

Trabajos a ejecutar:

Los Pumitas A: ejecución de calzadas asfálticas a nivel provisorio, relocalización de familias, consolidación de dos nuevos espacios públicos.

Los Pumitas B: ejecución de pavimento a nivel definitivo, relocalización de familias, consolidación de un nuevo espacio público.

Empalme Graneros Sur C 1y2: ejecución de pavimento a nivel definitivo.

Empalme Graneros Sur 2 D 1y2: ejecución de pavimento a nivel definitivo.

La renovación de Empalme, un proyecto que se hace realidad

La renovación del barrio Empalme Graneros en el noroeste de la ciudad forma parte de los planes prioritarios de la intendencia de Pablo Javkin.

La primera etapa finalizada en 2024 consistió en la pavimentación a nivel definitivo del sector delimitado por las calles Génova, Cullen, Juan José Paso y Ottone sobre un total de 46 cuadras.

En tanto, la segunda etapa, concluida en 2025 alcanzó la pavimentación definitiva de 17 cuadras comprendidas en el radio de las calles Juan José Paso, Ottone, Génova y Cue. Ambas etapas llevaron infraestructura hidráulica y vial en 63 cuadras.-

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