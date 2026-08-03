Milei sobre las familias con deudas: "Nadie les puso una pistola en la cabeza"

Casi 6 millones de personas enfrentan mora en el sistema financiero. El presidente y el ministro de Economía sostienen que es un tema exclusivo entre privados

Milei dijo que el Estado no tiene porqué solucionar la crisis de deudas y financiamiento de las familias

Se trata de un problema que va creciendo. Unas 5,8 millones personas que tomaron crédito son consideradas morosas por registrar atrasos superiores a los 90 días de acuerdo a números del Banco Central.

“ Pregunto: ¿Le pusieron una pistola en la cabeza? No, bueno. ¿Es correcto que yo le haga pagar a usted por eso? Decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarle la cuenta a todos los demás, no está bien”, sostuvo .

Al ser consultado por el origen de las deudas, el presidente argumentó que “es uno de los efectos colaterales de los ataques del kirchnerismo”. El argumento es que la corrida previa a las elecciones legislativas, promovida por el rechazo a leyes para lograr el equilibrio fiscal, lo que generó movimiento de tasas.

"Quienes se endeudan tienen responsabilidad, no les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo" Javier Milei habló del récord de morosidad, dijo que "decir que el Estado debe arreglar deudas es pasarle la cuenta a todos los demás" y afirmó: "Son acuerdos entre privados". pic.twitter.com/s4HDDEWkHk

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también argumentó que se trata de un tema entre privados y que desde el gobierno son ajenos a la discusión.

“Es un banco dándole un crédito a un privado. Mucho no tenemos que hacer, es de la gimnasia de los bancos. Nosotros le dijimos que si prestaba al 10% y los sueldos crecen al 2%, lo más probable es que esta gente no te pague”.

Caputo proyecta que la mora irá cayendo porque los bancos se enfocaron en refinanciar a plazos más largos y tasas más bajas. “Cada uno nos tenemos que hacer cargo de las decisiones”, definió.

Luego insistió: “Yo no sé si tomaste un crédito porque no llegabas a fin de mes o porque creías que se iba Milei y el dólar se iba a 3.000”. Lo que sugiere es que hubo personas que tomó pesos para comprar dólares y hacer una ganancia si el dólar subía y no sucedió.