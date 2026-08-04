La Capital | Ovación | Almirón

Almirón y Cantizano, o cómo dar vuelta la página ganando el partido que había que ganar

Hay renovación de crédito para Jorge Almirón, con un triunfo bárbaro ante River y donde la presencia de Cantizano jugó un papel clave para cambiar el humor

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

4 de agosto 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
El saludo de Ángel Di María con Jorge Almirón

FOTOBAIRES

El saludo de Ángel Di María con Jorge Almirón, con el triunfo consumado de Central sobre River.

Los críticos de Jorge Almirón podrán seguir basando sus quejas en los mismos argumentos, pero el tiempo no puede volver atrás. Seguramente no lo dirá, tampoco se lo preguntaron directamente en la conferencia de prensa. ¿La decisión de ratificar a Giovanni Cantizano en el Monumental fue empujada por aquellas críticas o por convencimiento propio? En todo caso, el 1 a 0 de Central sobre River, y la buena actuación del juvenil, dejó a la inquietud en un plano secundario. Hoy todos en Arroyito están más contentos y aliviados, la mamá de Gonzalo Belloso no apremiará a su hijo para que desplace al entrenador. Hay un crédito renovado. Justo a tiempo además, porque después de Aldosivi el viernes en el Gigante se vienen los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Son los partidos que hay que ganar y Central lo hizo”. Así, con absoluta claridad describió Almirón la importancia de lo que estaba en juego el domingo. Un mal resultado hubiera puesto difíciles las cosas en el momento más inadecuado y también al ciclo del entrenador, pero al mismo tiempo hubiera avalado aquella postura suya tan criticada de no poner como revulsivo a Cantizano, ante el mismo rival, en la misma cancha, hace apenas dos meses y pico en una semifinal. Historia conocida.

Es que Almirón ahora sí metió al pibe, y de entrada como en la fecha anterior. Y la cosa salió como la mayoría de los hinchas imaginaban: bien. Seguramente como el mismo entrenador lo pensó también, porque no por nada le dio la responsabilidad. Es que no deja de ser un juvenil, de solo 19 años, al que ir llevándolo. Tenía más sentido, a modo de comparación, que fuera titular en un partido por la tercera fecha de un torneo que en una semifinal. Eso hay que entenderlo.

>>Leer más: Jorge Almirón: "Son los partidos que hay que ganar y Central lo hizo"

Los pibes que siempre hay que cuidar

Alguna vez, un gran entrenador de estos pagos dijo de un juvenil que la rompió en un partido de visitante, que la gente iba a pagar la entrada para verlo. Eso no pasó. Ergo, se puede pagar costo por dejarse ganar por el entusiasmo. No por nada, los experimentados compañeros de Cantizano, afirman que todavía tiene que madurar y crecer. Lo están cuidando, así debe ser, para que complete la explosión que se ve venir.

Por eso, ni tanto ni tan poco, ahora que las cosas parecen haberse acomodado un poco. Porque Cantizano jugó bien, pero también el nivel de los que disputaron aquella semifinal creció mucho. Sobre todo del lado del Bicho Campaz, que por entonces era imposible que no tuviera en la cabeza la partida pronta a su primer Mundial y volvía además de una dolencia muscular.

También Ángel Di María estuvo ahora más entero, porque llegó al fin del primer semestre menos pleno, con mucho desgaste físico. Y así cada uno, porque los nombres casi no cambiaron. Ibarra y los zagueros centrales atrás, Ovando y Avila, fueron los mismos en ambas ocasiones. Pero se posicionaron más adelante, no se metieron tan atrás.

La victoria de Central, pero también las formas

El triunfo cambia todo, pero obviamente también las formas. River pudo llegar al empate, o hasta ponerse primero en ventaja como aquella vez. La diferencia estuvo en la postura de un Central más determinado a atacar, a responder y a contraatacar. Más consciente, más seguro de sus posibilidades, como tal vez no lo estuvo tanto en aquella semi.

>>Leer más: Los hinchas de Central se expresaron en la previa y mostraron su descontento con Almirón

Central tuvo también momentos buenos ante Belgrano cuando Cantizano no estuvo en cancha. Fueron los minutos en que no solo empató el partido sino que parecía con la mesa servida para ganarlo, hasta que a 3’ del final Almirón decidió meter al pibe Verón por un agotado Di María en vez de apostar por Giovanni.

Y al toque llegó el segundo del campeón. Aquella semi ante River y ese final en Córdoba, que tanto malestar generaron, tal vez movieron algo en el interior del pensamiento de Almirón.

La decisión de optar por Cantizano

Que no fue cabeza dura, que por esas críticas o porque estaba seguro que este era el momento, ante la lesión de Julián Fernández mandó a Cantizano a la cancha contra Racing, repitió en el Monumental y empezó a cosechar frutos jugosos.

En todo caso, de ahora en más y cuando vuelva Julián Fernández, tendrá un problema de los lindos cuando se tiene más de una opción buena entre manos. Cantizano empezó a ponerlo ya en esa encrucijada y Almirón deberá saber llevarla, más allá del qué dirán y siempre en beneficio de Central. La semi, un partido que también había que ganar, es tiempo pasado. Su equipo ganó el nuevo partido que había que ganar. Hora de dar vuelta la página.

Noticias relacionadas
Jorge Almirón necesita enderezar cuanto antes el fútbol de Central. Al Canalla se le acerca la Copa Libertadores.

Los canallas se expresaron en la previa y mostraron su descontento con Almirón

Giovanni Cantizano tiene la chance como titular en un Central que está necesitado de ganar.

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Angel Di María, Ledesma, Campaz, Sandez, todo Central necesita encaminar rápido hacia la buena senda, esta noche en el debut en el Gigante ante Racing.

Central, frente a la necesidad de despejar rápido las dudas en el debut en el Gigante ante Racing

Jorge Almirón mira con preocupación mientras Navarro reemplaza a Navarro. Fue una de las dos variantes que el DT hizo en Córdoba.

Cuánto hacía que en Central un mismo entrenador no sumaba tres derrotas consecutivas

Ver comentarios

Las más leídas

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Lo último

Newells vuelve a los entrenamientos con la mira puesta en el Halcón de Varela

Newell's vuelve a los entrenamientos con la mira puesta en el Halcón de Varela

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

El Bicho se presentó en Arroyo Seco esta mañana, pero le comunicó a Almirón que no entrenará para que el Canalla acepte la propuesta de América

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México
Conflicto en la hidrovía: Prefectura intimó a reanudar el servicio de inmediato
Economía

Conflicto en la hidrovía: Prefectura intimó a reanudar el servicio de inmediato

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras
Policiales

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires
La Región

Anuncian demoras en la ruta A012 por obras sobre la autopista Rosario-Buenos Aires

La Corte Suprema falló sobre la reforma jubilatoria y el gobierno salió a cuestionarla
Política

La Corte Suprema falló sobre la reforma jubilatoria y el gobierno salió a cuestionarla

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá
Policiales

Rechazaron la liberación del principal imputado por el crimen del policía en Carcarañá

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

Tras 40 días de búsqueda, hallaron a Micaela Albornoz: había cruzado la frontera con Brasil

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

El picante estado de WhatsApp de Coudet tras la derrota de River ante Central

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Alan Rodríguez llega a Central desde Inter de Porto Alegre y se cayó lo de Braian Aguirre

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Matías Gazzani, el prófugo por el que ofrecen millones y solo aparece mencionado en banderas

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Una mujer fue apuñalada en el cuello y está detenido su novio

Ovación
Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México
Ovación

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

Campaz no se entrenó con el plantel de Central, a la espera de su venta a México

Cristiano Ronaldo se casaría con Georgina Rodríguez este fin de semana: los detalles de la boda

Cristiano Ronaldo se casaría con Georgina Rodríguez este fin de semana: los detalles de la boda

Messi realizó una importante donación para Madrid luego de los incendios

Messi realizó una importante donación para Madrid luego de los incendios

Policiales
Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen
Policiales

Femicidio en barrio Agote: cómo lograron atrapar al presunto autor del crimen

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Audaz robo en zona oeste: sustraen $12 millones y abandonan un auto a dos cuadras

Santa Fe: una mujer fue detenida al intentar entrar drogas en la cárcel de Las Flores

Santa Fe: una mujer fue detenida al intentar entrar drogas en la cárcel de Las Flores

Femicidio en barrio Agote: gritos de madrugada, el llamado al 911 y un cruce de balcón

Femicidio en barrio Agote: gritos de madrugada, el llamado al 911 y un cruce de balcón

La Ciudad
Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina
La Ciudad

Micaela Albornoz está en Brasil: aseguran que no quiere volver a la Argentina

Llega a Rosario El alma de los clubes, la muestra fotográfica de Cultura AFA

Llega a Rosario "El alma de los clubes", la muestra fotográfica de Cultura AFA

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos

Dolor de cabeza: farmacéuticos alertan por errores frecuentes al tomar analgésicos

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

Con 316 colectivos cero kilómetro, la flota bajó a solo 5 años de antigüedad

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros
Política

El gobierno cede por falta de votos y acepta limitar la venta de tierras a extranjeros

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: Está en juego la salud de mi señora

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un jubilado del Ejército en Rosario se encadenó en la obra social: "Está en juego la salud de mi señora"

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras
Economía

Hidrovía, frenada: una huelga tras una medida de Sturzenegger preocupa a las cerealeras

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: ofrecen una recompensa de $10 millones para dar con otros implicados

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches
Información General

Viajes por el mundo y una vida de lujos: detuvieron a una influencer acusada de vender drogas en boliches

Bandera contra la ley de tierras en Newells: por qué se decidió retirarla de la tribuna
Ovación

Bandera contra la ley de tierras en Newell's: por qué se decidió retirarla de la tribuna

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre
La Ciudad

Investigadores de la UNR crean un test que detecta recaídas de cáncer en muestras de sangre

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó
Salud

A un año de la muerte de un joven jugador de rugby, la Justicia rosarina busca saber qué pasó

Pampa Energía: sigue la conciliación obligatoria y se abre una mesa para buscar una salida a la planta
Economía

Pampa Energía: sigue la conciliación obligatoria y se abre una mesa para buscar una salida a la planta

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios
Policiales

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste
Policiales

Un ladrón de cables terminó con fracturas cuando cayó desde lo alto junto a un poste

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el Ludueña
Policiales

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el Ludueña

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025
La Ciudad

Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30 por ciento más de turismo que en 2025

Milei sobre las familias con deudas: Nadie les puso una pistola en la cabeza
Economía

Milei sobre las familias con deudas: "Nadie les puso una pistola en la cabeza"

Quini 6 celebra sus 38 años con un premio histórico equivalente a 3 millones de dólares
Información General

Quini 6 celebra sus 38 años con un premio histórico equivalente a 3 millones de dólares

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones
La Ciudad

Más de 100 mil personas pasaron por Rosario Outlet: las ventas alcanzaron los $1.860 millones

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar
Novedades

City Center Online sortea un viaje para ver la Fórmula 1 en Brasil: cómo participar

Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

Juegos Suramericanos: Rosario inició la cuenta regresiva formal

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo
Información General

Cuándo es el Día del Niño y por qué este año habrá fin de semana largo

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé
La ciudad

Policías ayudaron a una familia que tenía una emergencia médica con su bebé