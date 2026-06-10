Adorni presentó su declaración jurada: "Ahorramos en negro, como todos" El jefe de gabinete indicó que junto a su mujer invirtió "200 mil dólares en Bitcoin" y consiguieron una ganancia de "unos 300 mil" 10 de junio 2026 · 23:53hs

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló en la noche de este miércoles que presentó su declaración jurada y atribuyó las acusaciones en su contra al "error de haber ahorrado en negro".

"Invertimos 200 mil dólares en Bitcoin y ganamos unos 300 mil", detalló en diálogo con LN+.

El jefe de Gabinete aseguró que se trata de ahorros de toda su vida como trabajador. "Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", precisó.

Asimismo, Adorni remarcó que "tenía que demostrar que no era chorro y la única forma era presentando la declaración jurada".

También se quejó porque lo "condenaron mediáticamente" en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio. "Desde el primer día el aparato mediático me condenó y me tildó de chorro", indicó.