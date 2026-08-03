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Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña

Jonás Vera, de 16 años, estaba internado en el Hospital Clemente Álvarez tras un ataque en el que también resultaron heridas dos mujeres

3 de agosto 2026 · 10:22hs
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Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña. 

Murió un adolescente que había sido baleado hace dos semanas en el barrio Ludueña. 

Un joven de 16 años que fue baleado hace dos semanas murió este lunes por la mañana en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El ataque había ocurrido en una vivienda ubicada en un asentamiento precario del barrio Ludueña.

Jonás Juan Manuel Vera estaba internado en el Heca desde el 17 de julio por la noche, cuando recibió dos disparos en el pecho en el marco de una balacera. Una versión bajo investigación indicó entonces que, momentos antes, el adolescente había tenido una pelea.

>> Leer mas: Barrio Ludueña: un ataque a balazos dejó a tres personas en grave estado, una de ellas embarazada

En el mismo hecho resultaron heridas dos mujeres que también quedaron internadas. Una de ellas también es adolescente, tiene 16 años y cursa un embarazo de cinco meses.

Balacera en barrio Ludueña

El ataque ocurrió el 17 de julio cerca de las 20 en una casa de la zona de Teniente Agneta y Casilda, sobre un asentamiento levantado a la vera de las vías del Ferrocarril Mitre. Una primera versión indicó que un grupo de jóvenes armados, tapados con capuchas y gorras, llegó a la vivienda y comenzó a disparar.

>> Leer mas: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

Fueron más de veinte balazos con un saldo de tres heridos. Jonás Vera recibió dos disparos en el pecho y un vecino lo llevó en su auto al Heca. En el mismo hospital quedó internada Cintia Ángela A., de 42 años, quien resultó herida en el pecho y un pie.

En tanto una adolescente de 16 años, llamada Tatiana C., que está embarazada, recibió dos balazos, no en una pierna y otro en un brazo. Una versión preliminar había indicado un conflicto previo, durante la tarde de aquel viernes, protagonizado por Jonas y un grupo identificado con la banda criminal Los Menores.

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