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Quini 6 celebra sus 38 años con un premio histórico equivalente a 3 millones de dólares

El sorteo aniversario se realizará este 9 de agosto. El pago de los premios se hará en pesos al tipo de cambio del Banco Nación y habrá ganadores garantizados

3 de agosto 2026 · 12:26hs
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Quini 6 celebra sus 38 años con un premio histórico equivalente a 3 millones de dólares

El Quini 6 festejará sus 38 años con un sorteo extraordinario que pondrá en juego un premio equivalente a 3 millones de dólares, libres de impuestos. La edición especial se realizará el próximo 9 de agosto y marcará un hito para el juego poceado más elegido por los argentinos.

El anuncio lo realizó Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe y máxima autoridad del Quini 6, quien destacó el carácter inédito de la iniciativa.

"Decimos que sorteamos 3 millones de dólares porque hoy esa es la referencia económica que mejor permite dimensionar la magnitud del premio. Todos entienden lo que representan tres millones de dólares", explicó Di Lena.

La principal novedad del sorteo aniversario es que el premio extraordinario formará parte de la modalidad Siempre Sale, lo que garantiza que el pozo será adjudicado.

Si ningún apostador acierta los seis números, el premio se distribuirá entre quienes obtengan la mayor cantidad de aciertos, tal como establece el reglamento de esta modalidad. De esa manera, el pozo no quedará vacante y el sorteo tendrá uno o más ganadores.

>> Leer más: Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Cómo se pagará el premio extraordinario

El monto se liquidará en pesos argentinos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes 7 de agosto, último día hábil previo al sorteo.

"El ganador recibirá el equivalente exacto a los tres millones de dólares, libre de impuestos. El dinero se deposita en pesos y, si así lo desea, podrá adquirir inmediatamente la totalidad de los dólares, ya que el sistema de cambio actual así lo permite", señaló Di Lena.

Como parte de los festejos por los 38 años del juego, Soledad Pastorutti volverá a ser la imagen del Quini 6.

Desde la Lotería de Santa Fe destacaron que la cantante representa los valores federales del juego y mantiene una fuerte identificación con el público argentino.

"Sole es muy querida por los argentinos y el Quini 6 también. Esa combinación fortalece nuestra presencia en todo el país y le da un significado especial a los festejos por estos 38 años", sostuvo Di Lena.

Quini 6 cumple 38 años y consolida su liderazgo

Desde su primer sorteo, realizado el 7 de agosto de 1988, el Quini 6 se consolidó como el juego poceado más elegido del país.

En la actualidad se comercializa en todas las provincias, con excepción de Tucumán, y registra más de 2,7 millones de apuestas semanales a través de la red oficial de agencias.

"Treinta y ocho años de vigencia no son casualidad. La confianza de los apostadores y el trabajo conjunto con las loterías provinciales y las agencias oficiales son los pilares que sostienen el crecimiento del producto", afirmó Di Lena.

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