Vacaciones de invierno: Rosario recibió un 30% más de turismo que en 2025

Con más de 261.000 visitantes y un impacto económico superior a los 23 mil millones de pesos, la ciudad consolidó su liderazgo turístico en esta temporada invernal

Con los espectáculos y actividades para los niños como grandes protagonistas, Rosario traccionó turismo en las vacaciones de invierno.

Rosario concluyó unas vacaciones de invierno históricas, reafirmando su posición como uno de los polos turísticos más importantes de Argentina. Entre el 3 de julio y el 2 de agosto, el flujo de visitantes experimentó un notable incremento del 30% en comparación con el mismo período de 2025.

Este crecimiento, a lo largo de un mes en el que se engloban los recesos invernales de las provincias y distritos que emiten mayor cantidad de visitantes a la ciudad, se tradujo en un total de 261.262 personas que eligieron Rosario para disfrutar de su oferta para los niños, cultural, recreativa y gastronómica , un 30% por encima de los aproximadamente 182.000 que lo hicieron en 2025.

Ocupación promedio

Este año, tuvo la particularidad de que se vivió un mes completo de vacaciones en materia turística, ya que las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos tuvieron su receso en la primera quincena mientras que Buenos Aires y CABA en la segunda. Durante todo el mes el promedio de ocupación superó en un 10% los registros del año anterior, ubicándose en el 56%. Este dato es significativo, ya que demuestra una demanda sostenida a lo largo de todo el mes de julio.

Los centros de información turística del Ente Turístico Rosario (Etur) reportaron una gran afluencia de personas provenientes principalmente del interior de la provincia de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Un sondeo realizado en el Parque Nacional a la Bandera a más de 200 turistas reveló diferentes tendencias.

La cercanía geográfica fue el factor determinante, seguida por el deseo de diversión, descanso y la búsqueda de experiencias que generen sorpresa. Los viajes familiares predominaron, seguidos por parejas y grupos de amigos.

El 50% de los encuestados ya conocía la ciudad y regresó de manera improvisada, mientras que el otro 50% planificó su viaje con antelación, basándose mayormente en recomendaciones de conocidos. La mayoría de los turistas optó por pernoctar entre una y tres noches.

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Agenda cultural y eventos

Durante el mes de julio la ciudad desplegó una agenda de actividades para las infancias con más de 400 propuestas públicas y privadas para todos los gustos y bolsillos. Este gran abanico de opciones, sumado a los atractivos turísticos ideales para disfrutar en familia, atrajeron la llegada de miles de visitantes.

A esto se le sumó una variada oferta de espectáculos de gran magnitud como Skay y los Fakires, Seru Giran por Lebon y Aznar, y festivales como el Positano Wine Festival. Asimismo, el turismo de reuniones se hizo presente con el II Congreso de Salud Mental, Expo Latam Real Estate y el 12° Congreso de Liderazgo, Neurociencia y Coaching.

El ecosistema digital de Rosario Turismo también reflejó el éxito de la temporada. La página web oficial registró casi 70.000 visitas, con un marcado interés en los itinerarios para familias. En redes sociales, la cuenta de Instagram alcanzó a más de 460.000 personas.

Por su parte, la App Rosario Turismo superó las 15.000 vistas. La figura de Lionel Messi continúa siendo el mayor imán turístico: los circuitos autoguiados más consultados fueron los vinculados al astro del fútbol con el desarrollo del último tramo del Mundial 2026 como referencia durante el mes.

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