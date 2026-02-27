Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

El nombre del jefe de Los Menores reapareció en el marco de una serie de amenazas atribuidas a disputas entre bandas narco de Rosario

La nueva seguidilla de balaceras y amenazas entre bandas incluyó a Matías Gazzani entre los destinatarios de mensajes mafiosos. Horas antes del hallago de una bandera con su nombre, funcionarios del gobierno de Santa Fe confirmaron este jueves que tienen la recompensa más alta de Argentina para dar con el líder de Los Menores .

La Justicia provincial solicitó la captura en febrero de 2024 por una investigación sobre venta de drogas y homicidios en la zona noroeste de la ciudad. El perfil público del prófugo cobró muchísima mayor relevancia a partir de noviembre del mismo año por el asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte , exjefe de la barra brava de Central. Actualmente, la provincia ofrece 70 millones de pesos a cambio de información sobre el paradero del presunto jefe de la organización formada en el barrio 7 de Septiembre.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , sostuvo este jueves que el caso del cabecilla de Los Menores es la "notoria excepción" en la lista de narcotraficantes y sicarios apuntados en los últimos dos años por una unidad especial. En ese período de tiempo, los investigadores lograron tachar de la nómina a Luis Palavecino y Fernando Andrés "Colo" Cappelletti , miembros de la misma red delictiva, y referentes de otros grupos como Jonatan Riquelme y Mauricio Ayala .

La primera recompensa para atrapar a Gazzani se estableció formalmente el 22 de julio pasado. El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció 10 millones de pesos por un pedido de captura de la Justicia federal en relación a una causa sobre venta de drogas.

Tres días después, la provincia triplicó ese monto a través de una resolución propia y así declaró oficialmente al líder de Los Menores como el prófugo más buscado en Santa Fe. El monto se actualizó unos meses después, pero hasta ahora no fue suficiente para detenerlo.

>> Leer más: La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Por entonces, Cococcioni remarcó que es posible cobrar ambas recompensas mediante el aporte de datos útiles sobre el paradero del sospechoso. A pesar de la amplia difusión que tuvieron las fotos y los pagos ofrecidos, las autoridades todavía no pudieron conseguir pistas suficientes para arrestarlo.

Mientras tanto, el ministro de Justicia y Seguridad enfatizó que los principales cabecillas de las bandas narcocriminales de mayor peso en Rosario ya se encuentran presos. Según explicó el funcionario durante una rueda de prensa en Piñero, la implementación de las restricciones para reclusos de alto perfil ha provocado "conflictos puntuales y territorializados" entre "elementos residuales" que ya no forman parte de una estructura orgánica para sostener el negocio de las drogas ilegales. "No es que se reconvierten, sino que tratan de encontrar refugios y nicho para pretender seguir ejerciendo esa actividad", indicó en cuanto a los nuevos detenidos por balaceras y notas con amenazas.

¿Cuál es la recompensa más alta en Argentina?

Al margen de la situación de Gazzani, el Programa Nacional de Recompensas tiene topes de 20 millones de pesos en dos casos excepcionales con un trasfondo muy distinto. El primero es el de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció en la provincia de Corrientes el 13 de junio de 2024. La misma medida se adoptó tiempo después en colaboración con el gobierno de Córdoba para destrabar la búsqueda de Lian Flores (3), visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud.

El presunto jefe de Los Menores no es el único que viene esquivando a la Justicia frente a dos resoluciones vigentes de distintos niveles del Estado para pagar por información sobre su paradero. Vicente Matías Pignata (41) también tiene diferentes pedidos de captura por su presunta participación en la venta de drogas.

El prófugo santafesino es objeto de una doble recompensa desde el año pasado. El gobierno provincial está dispuesto a abonar $ 40.000.000 para atraparlo, mientras que el Estado nacional ofreció 5 millones de pesos con el mismo objetivo.

¿Quién es Matías Gazzani?

Hasta el momento, Matías Ignacio Gazzani es la única pieza que falta en el rompecabezas judicial de Los Menores. Nació el 15 de febrero de 1996 y tenía domicilio en Colombres 1319 bis, a metros del cruce con calle Schweitzer. De acuerdo a la descripción judicial, posee una contextura física delgada y mide 1,72 metros de altura. Tiene pelo oscuro y lacio, orejas prominentes y con perforaciones en ambos lóbulos.

La banda que investigan la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apareció en el radar judicial por primera vez en 2023. No obstante, el doble crimen de Pillín Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo le dio mayor peso a las investigaciones ante la sospecha de que el grupo había tomado el mando de la barra brava de Central.

>> Leer más: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

Al margen de la causa sobre la ejecución mafiosa a pocas cuadras de la cancha de Central, la Fiscalía ya imputó a diferentes referentes de la asociación ilícita comandada por Gazzani. Uno de los primeros detenidos fue Lisandro "Limón" Contreras, aunque también acusaron a un miembro de la actual Policía de Investigaciones (PDI) porque filtraba información para proteger a los delincuentes ante eventuales allanamientos.

Según el gobierno provincial, la caída de Los Menores y de otras organizaciones dedicadas al narcomenudeo sigue provocando episodios violentos en Rosario. Dado que los líderes están presos, otros miembros de menor jerarquía impulsan disputas territoriales a través de balaceras al voleo como la del último domingo en el supermercado Carrefour, donde hirieron a un cliente y dejaron una nota que mencionaba a Claudio "Churro" Canavo, un preso que hasta 2021 tuvo vínculos con Los Monos.