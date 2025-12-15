La Capital | Policiales | Luis Palavecino

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Fue detenido este sábado por la causa contra la banda que lidera el prófugo Matías Gazzani, donde aparecen sus vínculos con el hijo de Esteban Alvarado

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

15 de diciembre 2025 · 14:52hs
Quién es Luis Palavecino: Los Menores

Quién es Luis Palavecino: Los Menores, la barra de Central y su vínculo con el hijo de Alvarado. 

La causa judicial que puso bajo la lupa a la barra brava de Rosario Central tuvo un avance con la reciente detención de Luis Palavecino, ocurrida este sábado en un paraje rural del departamento San Lorenzo. "El Gordo", de 40 años, tenía pedido de captura como miembro de Los Menores y en la investigación aparece como alguien cercano a Santino Alvarado, hijo del narco Esteban Alvarado.

El sábado pasado la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del Ministerio de Seguridad de la provincia detuvo a Palavecino en Vicente Echeverría, un paraje ubicado al norte de Ibarlucea. Desde el gobierno provincial lo consideraron como una "detención de alto impacto" y la ubicaron dentro de las 15 aprehensiones más importantes de la gestión. En los próximos días lo imputarán y podrá conocerse si lo acusan de algo más que de ser miembro de una asociación ilícita.

>> Leer más: Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Hasta el momento poco se conoce de Palavecino más que su pertenencia a la barra de Rosario Central, donde según la investigación aparece como un hombre que ocupó un lugar en el paravalanchas tras el asesinato del exlíder Andrés "Pillín" Bracamonte. En febrero pasado, en un allanamiento, le secuestraron el celular del cual surgió información de relevancia para la causa.

Los Menores en Central

La detención de Palavecino se ubica en la causa que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Georgina Pairola llevan adelante contra la estructura de Los Menores. Una banda que según la investigación lidera el prófugo Matías Gazzani e integran barras de Rosario Central. En ese marco suponen que el asesinato de Pillín Bracamonte permitió el ascenso de esta organización al mando del paravalanchas. Palavecino aparece allí como alguien que había pasado a tomar decisiones junto con Lautaro "Laucha" Ghiselli, fugaz reemplazante de Pillín detenido en agosto pasado.

>> Leer más: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

En la causa aparecen registros del vínculo entre Ghiselli, Palavecino y otros barras. Uno es la presencia de ambos en el Estadio Único de San Nicolás, el 9 de abril pasado, para el partido de Rosario Central contra Los Andes por la Copa Argentina. Junto a ellos estuvo Alan Insaurralde, ahora prófugo por la misma causa. También David Nazareno A., identificado en una foto en el paravalanchas junto a Santino Alvarado, y además titular del contrato de alquiler del departamento de Salta al 2400 en el que fue detenido Ghiselli

Si bien Palavecino había sido allanado en febrero, no fue de los primeros imputados como parte de la banda. Pero en las audiencias posteriores contra los miembros ya detenidos su nombre apareció como uno de los integrantes con pedido de captura. Finalmente este sábado lo aprehendieron en una casa de fin de semana, donde los investigadores sabían que podía estar en el festejo de un cumpleaños.

Un aviso del hijo de Alvarado

Tras el asesinato de Pillín Bracamonte hubo un desplazamiento en la barra brava que respondió al ascenso de referentes de Los Menores. En ese marco aparecen mensajes entre Palavecino y otras personas que en la previa de un partido aseguran que "hay que echar a un par de giles". Con el tiempo varios antiguos integrantes de Los Pillines fueron corridos no solo del paravalanchas sino directamente del club, como fue el caso de Juan José "Juancito" Gómez y su hermano Gamuza. Dos personas cercanas a Los Monos que, por dicho vínculo, terminaron en la barra brava de Newell's bajo el ala de Leandro "Pollo" Vinardi, uno de los jefes de la pesada leprosa que operan a pesar de estar presos.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Palavecino aparece en el centro de ese desplazamiento, siendo quien tuvo un problema personal con Juancito Gómez, finalmente detenido en septiembre por una oscura balacera. De acuerdo a la información trascendida en las audiencias contra la banda, Palavecino se enteró que Juancito le había puesto precio a su cabeza. "Anda pagando por mí, es por la cancha", aseguró el ahora detenido en una conversación que consta en el expediente y en la que también remarca que tienen "fierros para tirar para arriba".

El trasfondo de ese conflicto, según los fiscales, confirma a su vez el vínculo de Palavecino con Santino Alvarado. Según dedujeron de los peritajes al teléfono de Palavecino, fue el hijo del jefe narco quien le avisó que lo buscaban: se enteró porque "el pibe que iba a hacer el trabajo" era amigo suyo. Santino aparece la causa y de hecho se presentó a la Justicia por medio de su abogado pero no quedó vinculado a la acusación formal. Sin embargo su mención permanente hace ruido en una investigación todavía en curso y con varios interrogantes abiertos.

Noticias relacionadas
Campbell y Cisneros, el lugar donde el sábado se produjo el doble crimen de Daysi Jazmín Durá, de 16 años, y de Rodolfo Claudio Cautivo, de 30 

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

El nene fue atendido en el Hospital de Niños Zona Norte.

Balearon a un nene de 6 años y a su abuela durante una fiesta de cumpleaños

Un hombre fue asesinado en avenida Los Talas este domingo. 

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

El ataque al indigente sucedió en Baigorria y Joaquín Suárez, debajo de un puente de avenida Circunvalación. 

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Lo último

Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en diciembre

Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en diciembre

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Fue detenido este sábado por la causa contra la banda que lidera el prófugo Matías Gazzani, donde aparecen sus vínculos con el hijo de Esteban Alvarado

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos
Policiales

Desde Rosario a Retiro: robaron 300 kilos de carne de exportación y quedaron detenidos

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno
Política

Bullrich denunció a Tapia y Toviggino retrucó: "Por qué no se concentra en la corrupción de su gobierno"

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados
LA CIUDAD

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia
LA REGION

Un muerto en un choque de auto con camión en la zona centro de la provincia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo presidente de Newells es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo presidente de Newell's es Ignacio Boero en una elección con una participación histórica

El nuevo fútbol de Newells: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

El nuevo fútbol de Newell's: Sensini define al DT con dos opciones potables y chance de sorpresa

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Los números oficiales de las elecciones en Newells que proclamaron a Ignacio Boero

Los números oficiales de las elecciones en Newell's que proclamaron a Ignacio Boero

Ovación
Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido
Ovación

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Se acerca la Finalissima entre Argentina y España: dónde y cuándo se jugaría el partido

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Mundial 2026: Santa Fe será la provincia con mayor representación de directores técnicos

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Policiales
Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los fierros para tirar para arriba

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Robo en Pichincha: saquearon una concesionaria y quisieron huir en uno de los autos

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Derriban un búnker en zona oeste cuyos responsables están presos e imputados

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

Identificaron a la segunda víctima del doble crimen en barrio Triángulo

La Ciudad
Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR ya suma cerca de 1200 preinscriptos

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Adolescente santafesino grabó un video para pedir ser adoptado: más de 300 interesados

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Nación dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre: qué pasará en Rosario

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Semana del Carlito: promociones y descuentos en el sándwich más rosarino de todos

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración
Zoom

Día Mundial del Otaku: cómo surgió y qué representa esta celebración

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado
La Ciudad

Un festival para celebrar la sanción de la nueva ordenanza de protección del arbolado

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: otra semana sin nuevos casos durante la temporada

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto
Policiales

Ataque mortal en Pérez: asesinaron a un hombre que circulaba en moto

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día
La Ciudad

Este lunes arranca con tormentas aisladas durante la madrugada y mejora durante el día

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Días clave para definir la sucesión de Ariel Holan en el banco de Central

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia
El Mundo

Kast gana en Chile y la ultraderecha llega a la presidencia por primera vez en democracia

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo
Información General

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre, quiénes lo reciben y cómo calcularlo

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre
Información General

Quini 6: todos los resultados del domingo 14 de siempre

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo
El Mundo

Video: así fue la heroica acción del civil que se abalanzó sobre uno de los terroristas en Australia y logró desarmarlo

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio
Información General

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina
La Ciudad

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores
Policiales

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos
Policiales

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

La pelota en campo del gobierno

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

La pelota en campo del gobierno