Quién es Luis Palavecino: la barra de Central, Los Menores y los "fierros para tirar para arriba"

La causa judicial que puso bajo la lupa a la barra brava de Rosario Central tuvo un avance con la reciente detención de Luis Palavecino , ocurrida este sábado en un paraje rural del departamento San Lorenzo. "El Gordo", de 40 años, tenía pedido de captura como miembro de Los Menores y en la investigación aparece como alguien cercano a Santino Alvarado, hijo del narco Esteban Alvarado.

El sábado pasado la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del Ministerio de Seguridad de la provincia detuvo a Palavecino en Vicente Echeverría, un paraje ubicado al norte de Ibarlucea. Desde el gobierno provincial lo consideraron como una "detención de alto impacto" y la ubicaron dentro de las 15 aprehensiones más importantes de la gestión. En los próximos días lo imputarán y podrá conocerse si lo acusan de algo más que de ser miembro de una asociación ilícita.

Hasta el momento poco se conoce de Palavecino más que su pertenencia a la barra de Rosario Central, donde según la investigación aparece como un hombre que ocupó un lugar en el paravalanchas tras el asesinato del exlíder Andrés "Pillín" Bracamonte. En febrero pasado, en un allanamiento, le secuestraron el celular del cual surgió información de relevancia para la causa.

Los Menores en Central

La detención de Palavecino se ubica en la causa que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Georgina Pairola llevan adelante contra la estructura de Los Menores. Una banda que según la investigación lidera el prófugo Matías Gazzani e integran barras de Rosario Central. En ese marco suponen que el asesinato de Pillín Bracamonte permitió el ascenso de esta organización al mando del paravalanchas. Palavecino aparece allí como alguien que había pasado a tomar decisiones junto con Lautaro "Laucha" Ghiselli, fugaz reemplazante de Pillín detenido en agosto pasado.

En la causa aparecen registros del vínculo entre Ghiselli, Palavecino y otros barras. Uno es la presencia de ambos en el Estadio Único de San Nicolás, el 9 de abril pasado, para el partido de Rosario Central contra Los Andes por la Copa Argentina. Junto a ellos estuvo Alan Insaurralde, ahora prófugo por la misma causa. También David Nazareno A., identificado en una foto en el paravalanchas junto a Santino Alvarado, y además titular del contrato de alquiler del departamento de Salta al 2400 en el que fue detenido Ghiselli

Si bien Palavecino había sido allanado en febrero, no fue de los primeros imputados como parte de la banda. Pero en las audiencias posteriores contra los miembros ya detenidos su nombre apareció como uno de los integrantes con pedido de captura. Finalmente este sábado lo aprehendieron en una casa de fin de semana, donde los investigadores sabían que podía estar en el festejo de un cumpleaños.

Un aviso del hijo de Alvarado

Tras el asesinato de Pillín Bracamonte hubo un desplazamiento en la barra brava que respondió al ascenso de referentes de Los Menores. En ese marco aparecen mensajes entre Palavecino y otras personas que en la previa de un partido aseguran que "hay que echar a un par de giles". Con el tiempo varios antiguos integrantes de Los Pillines fueron corridos no solo del paravalanchas sino directamente del club, como fue el caso de Juan José "Juancito" Gómez y su hermano Gamuza. Dos personas cercanas a Los Monos que, por dicho vínculo, terminaron en la barra brava de Newell's bajo el ala de Leandro "Pollo" Vinardi, uno de los jefes de la pesada leprosa que operan a pesar de estar presos.

Palavecino aparece en el centro de ese desplazamiento, siendo quien tuvo un problema personal con Juancito Gómez, finalmente detenido en septiembre por una oscura balacera. De acuerdo a la información trascendida en las audiencias contra la banda, Palavecino se enteró que Juancito le había puesto precio a su cabeza. "Anda pagando por mí, es por la cancha", aseguró el ahora detenido en una conversación que consta en el expediente y en la que también remarca que tienen "fierros para tirar para arriba".

El trasfondo de ese conflicto, según los fiscales, confirma a su vez el vínculo de Palavecino con Santino Alvarado. Según dedujeron de los peritajes al teléfono de Palavecino, fue el hijo del jefe narco quien le avisó que lo buscaban: se enteró porque "el pibe que iba a hacer el trabajo" era amigo suyo. Santino aparece la causa y de hecho se presentó a la Justicia por medio de su abogado pero no quedó vinculado a la acusación formal. Sin embargo su mención permanente hace ruido en una investigación todavía en curso y con varios interrogantes abiertos.