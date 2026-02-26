La Capital | El Mundo | México

Tras la ola de violencia en Jalisco, México canceló un evento deportivo internacional

La decisión de no realizar la Copa del Mundo de clavados en Zapopan, cerca de Guadalajara, obedece a "la situación actual de seguridad pública"

26 de febrero 2026 · 20:33hs
Tras la ola de violencia en Jalisco, México canceló un evento deportivo internacional

La Copa del Mundo de clavados que se iba a disputar en México la próxima semana fue cancelada por cuestiones de seguridad.

La competencia iba a realizarse del 5 al 8 de marzo en Zapopan, cerca de Guadalajara, en el Estado de Jalisco, donde desde el domingo se registró un repunte de la violencia tras la captura y muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

El ente rector World Aquatics señaló que la suspensión obedece a "una evaluación exhaustiva de riesgos de la situación en Zapopan y el Estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública", y destacó en un comunicado que “la seguridad y la participación de todos los atletas siguen siendo una prioridad fundamental para World Aquatics”.

Integrantes del cártel incendiaron autos y bloquearon rutas en casi una docena de Estados mexicanos, y, según las autoridades, al menos 70 personas murieron. El CJNG es considerado el grupo narcotraficante más poderoso y violento de México y tiene su centro en el Estado de Jalisco.

Aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que la situación está volviendo a la normalidad, en Guadalajara aún había temor entre sus ciudadanos.

Cuatro partidos de fútbol fueron suspendidos el domingo pasado, incluido uno en Querétaro, donde México derrotó a Islandia 4 a 0 el miércoles en un amistoso.

El miércoles, cuatro jugadoras de sóftbol de las Jalisco Charros de Guadalajara, de la Liga Profesional Femenina, pidieron ser liberadas del equipo por “motivos personales”. Se trata de la estadounidense Nicola Simpson, las canadienses Natalie Wildman y Janet Lung, y la neerlandesa Eva Voortman.

También se suspendió el juego de la Liga Mexicana de Softbol entre El Águila de Veracruz y Charros de Jalisco que se debía disputar el domingo.

Guadalajara se prepara para ser una de las sedes del Mundial de fútbol 2026, que comenzará el 11 de junio y tendrá tres organizadores: Estados Unidos, Canadá y México. El mismo día de la inauguración habrá partidos en la capital de Jalisco y en Ciudad de México, mientras que el primer partido en Monterrey será el 13 de junio. Entre las tres sedes mexicanas se disputarán 13 partidos mundialistas.

