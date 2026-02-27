Luciano Laspina fue designado como nuevo director ejecutivo del CIPPEC

El economista asumirá el primero de marzo en reemplazo de Gala Díaz Langou, quien pasará a la dirección del Panel Internacional para el Progreso Social

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) designó a Luciano Laspina como nuevo director ejecutivo. El economista asumirá el cargo el primero de marzo y encabezará una nueva etapa institucional orientada a fortalecer la producción de conocimiento técnico y su impacto en el debate público.

La organización informó que el nombramiento apunta a consolidar la capacidad de CIPPEC para elaborar diagnósticos y recomendaciones concretas que mejoren el diseño y la implementación de políticas públicas en la Argentina.

Por su parte, Gala Díaz Langou dejará la dirección ejecutiva en abril, cuando asumirá como directora del Panel Internacional para el Progreso Social, una iniciativa global que impulsa soluciones frente a crisis sociales complejas.

Quién es Luciano Laspina

Luciano Laspina es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Economía por la Universidad del CEMA. Su trayectoria está vinculada en la gestión pública, análisis económico y actividad legislativa.

Fue diputado nacional entre 2015 y 2025 y presidió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados entre 2015 y 2019. También lideró la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria entre 2016 y 2017.

Antes de su paso por el Congreso, se desempeñó como economista jefe y CFO del Banco Ciudad de Buenos Aires entre 2008 y 2015.

Es autor del libro "Desenredar la Argentina. Diagnósticos y propuestas para quebrar la decadencia" (Penguin Random House, 2023), donde analiza los principales desafíos estructurales de la economía argentina.