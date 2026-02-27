La Capital | La Ciudad | incendio

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Los bomberos confirmaron el siniestro a la medianoche. Días atrás se produjo otro episodio similar que afectó instalaciones de la EPE en la misma cuadra

27 de febrero 2026 · 08:33hs
Los Bomberos Voluntarios apagaron el incendio con ayuda de 

Foto: Bomberos Voluntarios de Rosario.

Los Bomberos Voluntarios apagaron el incendio con ayuda de 

Por segunda vez en cuatro días, se registró un incendio en inmediaciones del pasaje Simeoni. Los Bomberos Voluntarios de Rosario confirmaron este viernes que el fuego dañó la parrilla Don Alberto, que recientemente anunció el cierre debido a la venta del inmueble.

El siniestro trascendió antes de la una de la mañana, cuando el personal encargado del operativo comenzó a trabajar para apagar las llamas en el tradicional local gastronómico ubicado entre Mitre y Sarmiento. El último martes a la mañana, los agentes habían trabajando a la vuelta del negocio por un incidente similar en un centro de distribución de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Casi 72 horas después de aquel procedimiento, una dotación de los Bomberos Zapadores regresó a la cuadra ante la denuncia de un nuevo incendio sobre la cortada que desemboca frente al Policlínico Pami I. El fuego alcanzó una dimensión mayor en la parte alta de la parrillita, a pocos metros del patio que da a la vereda, de modo que podía verse a varios metros de distancia.

Un incendio antes del cierre de la parrilla Don Alberto

El operativo para apagar las llamas se puso en marcha alrededor de las 00.30 en el expasaje Zabala, que estaba prácticamente desierto. En ese momento, los agentes consiguieron ingresar y trabajaron en la cocina hasta que el foco ígneo quedó bajo control.

Incendio parrilla Don Alberto

Después de las 23 de este jueves, el fuego se propagó a través la campana de la cocina. En primera instancia no se reportaron personas lesionadas como consecuencia de este episodio.

>> Leer más: Después del incendio y los cortes de luz en Rosario, la EPE brindó detalles de la falla

Si bien se registraron daños materiales, el incendio no llegó a afectar de manera considerable la estructura del inmueble. A primera hora de la mañana siguiente, en el patio podían verse rastros del trabajo de los bomberos e incluso quedaba un matafuegos a metros de la entrada principal.

Incendio parrillita don Alberto 3

La cocina fue el sector más afectado por las llamas fuera del horario de funcionamiento del negocio. Previamente, el dueño le había confirmado a La Capital que este domingo era el último día para atender al público antes del cierre definitivo. No obstante, el siniestro puede derivar un cambio de planes a la hora de la despedida de uno de los últimos puntos de encuentro tradicionales del microcentro rosarino.

¿Qué pasará con la parrilla Don Alberto tras el cierre?

El dueño de la parrillita, Jorge Zappala, aclaró que dejará de trabajar en la cortada porque el titular del inmueble decidió venderlo. "Yo no puedo hacer nada. Los valores cada vez son más altos y ni por asomo podía hacer una oferta para tratar de retener el lugar", comentó.

La decisión que impulsa el cierre no corre por cuenta del comerciante sino del propietario, que vive en el exterior y aceptó una propuesta que incluye la demolición. De esta manera, el local seguirá el mismo camino que el bar Jekyll & Hyde, ubicado hasta hace pocos años en la esquina de calle Mitre.

Zappala tomó el mando en el restaurante hace más de una década, pero no tenía pensado dejarlo. Al respecto, señaló: “Esto me cambia la vida. Ya casi con 60 años, estoy fuera de todo circuito laboral. ¿Quién va a tomar una persona a mi edad?".

El local tiene una larga historia y en etapas anteriores funcionó como La Parrilla Norte. Por sus mesas desfilaron referentes culturales como el escritor Juan José Saer, el poeta Aldo Oliva y el periodista e historiador Rafael Ielpi. Parte de ese legado inspiró recientemente el lanzamiento de "La parrillita", la novela que publicó el docente y escritor Roberto Retamoso, que no casualmente fue uno de los comensales que tuvo la primicia hace unas pocas semanas en el lugar de los hechos.

El incendio provocó daños importantes en la planta alta.

Se incendió la casa de una mujer embarazada que estaba junto a sus dos hijos

Destrucción total: un local de motos fue consumido por el fuego

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

El transporte tendrá el regreso de 180 colectivos para adaptar la frecuencia al comienzo del calendario escolar.

Vuelven las clases y habrá 180 colectivos más en las calles de Rosario

el tiempo en rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

