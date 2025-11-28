Una fracción de Los Monos integra una banda desbaratada a la que le secuestraron 52 kilos de cocaína

Por orden del juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó unos 30 allanamientos en Rosario, Granadero Baigorria, Casilda y Villa Constitución, a los que se sumaron operativos en Alvear, Roldán y Casilda. Se detuvo a 13 personas y se secuestraron 52 kilos de cocaína fraccionada en panes, 13 armas de fuego, 691 municiones de distintos calibres, 8 balanzas de precisión, 46 celulares y 14 vehículos. La sombra de la banda de Los Monos ronda la investigación.
Fuentes allegadas a la causa indicaron que la pesquisa alcanzó a reconstruir la cadena de tráfico de cocaína, desde el aprovisionamiento en el norte del país hasta la venta barrial en Rosario y alrededores. "Se identificó y detuvo a los integrantes de la célula que viajaba de manera reiterada al norte del país para adquirir la cocaína de origen boliviano", indicaron.
Entre los implicados se encuentra una fracción de la banda de Los Monos. "Esa droga luego era trasladada y distribuida en Rosario y otras localidades vecinas. En ese sentido identificaron a los puntos de acopio y fraccionamiento, donde se preparaba el estupefaciente para su venta al menudeo", especificaron desde la investigación.
Todo se inició con un caso de microtráfico investigado a principios de 2025 por la PSA y los fiscales de la Procuradoría de Narcocriminalidad (Procunar) de Rosario. El operativo se hizo en tres etapas: en la primera cayeron quienes aportarían la logística en la carga de las drogas y el traslado a Rosario, en la segunda etapa quienes distribuían y acopiaban, y por último quienes administraban el dinero obtenido. "No sabemos si era droga para enviar al exterior o para abastecer Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires", expresó un funcionario allegado a la investigación.
La operación permitió desarticular una organización internacional dedicada al tráfico de estupefacientes, cuyo funcionamiento abarcaba desde la adquisición de cocaína en el norte del país y el límite con Bolivia hasta su distribución barrial en distintas localidades del sur santafesino. "La investigación reconstruyó la ruta completa de aprovisionamiento, traslado, acopio, fraccionamiento y venta", relataron los pesquisas.
Los Monos en acción
Uno de los investigados está vinculado con la banda de Los Monos y además fue el segundo de Pillín Bracamonte. Concurría a visitar a detenidos en Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, entre ellos a Mario Aníbal Gastón L., hijo de Sandra Noemí L. pareja de Guillermo Alejandro "Mosquito" Lares, relacionado con la banda narco Los Monos.
Lares está preso por el homicidio de Benjamín Arévalo, quien vivía en Biedma al 100 bis. El 25 de diciembre de 2015 a las seis de la mañana estaba en su casa tras festejar la Nochebuena cuando fue sorprendido por desconocidos que sin mediar advertencia alguna le efectuaron disparos. La fiscal Marisol Fabbro comenzó a investigar el caso.
Recién después de 9 meses se vieron resultados cuando el 29 de septiembre de 2016 fue detenido Guillermo Lares, en ese momento de 45 años y apodado "Mosquito". En 2018 Lares fue condenado en un juicio abreviado a 14 años de prisión efectiva como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Otro hombre conocido
Otro implicado, que quedó en libertad ya que sólo encontraron armas cuando fue allanado, es un ex barrabrava del paravalanchas de Rosario Central y cercano al otrora mandamás asesinado Pillín Bracamonte. Según trascendió una parte de los detenidos se dedicaría a la compra y venta de electrodomésticos, que adquieren en localidades de frontera entre Argentina y Bolivia.
En total fueron 29 los allanamientos realizados en distintas localidades. Respecto de los secuestros, además de los 59 kg de cocaína, se encontraron 13 armas de fuego y cerca de 800 municiones de distinto calibre, balanzas de precisión y 14 vehículos: 7 autos, 2 camionetas y 5 motos. Además, equipos electrónicos: notebook, DVR, pendrive, disco rígido externo y tarjetas de memoria. También se secuestró documentación contable, bijouterie, copias de llaves, una máquina detectora de billetes falsos y casi 25.000 paquetes de cigarrillos. En cuanto al dinero se reportó el hallazgo de 60 mil dólares y 55 millones de pesos en efectivo.
Noticias relacionadas
Ataque a Dylan Cantero: el gobierno provincial analiza "reconfiguración de liderazgos"
Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca
Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi
Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron
Lo último
Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2
Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos
Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia
Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia
A un año de la muerte de Giovani Mvogo Eteme, el joven de 17 años que cayó al vacío en el Parque de España por razones desconocidas, familiares y amigos se manifestaron para pedir por el esclarecimiento del caso
La Ciudad
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína
Política
El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027
La Ciudad
Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi
Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron
Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas
Ovación
OVACIÓN
"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"
"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"
Superliga rosarina de básquet: Temperley festejó en el primer juego del cuadrangular final
En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club
Policiales
Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína
Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca
Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado
Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
La Ciudad
La Ciudad
Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial
Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
Información General
Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Novedades
Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Policiales
Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
LA REGION
Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
Información General
Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
LA CIUDAD
Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
POLICIALES
Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
Economía
En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
POLITICA
Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial
Economía
Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza
La Ciudad
Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
Ovación
Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron
La Ciudad
Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
Información General
¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General
Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
La Ciudad
El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
Información General
El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso
OVACIÓN
Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
Economía
Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"
Ovación
Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil