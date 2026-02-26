Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido desde el martes

El cadáver fue encontrado este jueves a la mañana en el río San Jerónimo, aguas abajo de Puerto Reconquista

El cuerpo sin vida de Marcelo Boschi, el reconocido empresario de Reconquista que era buscado desde el martes, fue encontrado este jueves a la mañana en aguas del río San Jerónimo, altura de lo que se conoce como "El Timbó Quemado", aguas abajo de Puerto Reconquista . Esa zona es muy lejos del lugar donde había sido visto por última vez el martes, cuando navegaba solo en su embarcación.

La embarcación de Boschi había sido localizada el mismo martes a unos 25 minutos de navegación, pero aguas arriba del sitio donde finalmente apareció el cuerpo. De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, no se descarta que la diferencia en la ubicación responda al desplazamiento natural que puede experimentar un cuerpo tras permanecer varias horas en el agua, producto de la corriente.

El cuerpo fue encontrado por efectivos que participaban del rastrillaje fluvial y de inmediato se activaron los protocolos correspondientes. En paralelo, se intentaba establecer contacto con la Prefectura Naval Argentina para que intervenga formalmente en el procedimiento y continúe con las actuaciones de rigor.

Marcelo Boschi era dueño de la empresa De Buena Madera, ubicada en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe. El comerciante tiene 55 años e hijos adolescentes. Según contaron quienes lo conocían, era un hombre apasionado del río, pero no solía salir solo. Durante varios años fue integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, fue comisario general de la Expo e integrante del Rotary Club.

Qué se sabe del hallazgo del empresario

Según publica Reconquista Hoy, el cuerpo tenía atada una soga y una bolsa donde se presume que podría haber contenido un elemento de peso, que podría ser arena.

De la primera revisión médica y del trabajo de los técnicos en criminalistica, "no surge nada que haga presumir delito . Todo parece indicar que la muerte fue por asfixia por inmersión. Con esa información, el fiscal Nicolás Maglier ordenó la entrega del cuerpo a su familia para la despedida", informaron a ReconquistaHOY. Aquí vale aclarar que un pedido de la familia podría derivar en la realización de una autopsia.

Boschi había salido a navegar solo antes del amanecer, desde Guardería Amarras. Dijo que iba a Goya, donde nunca llegó, ni atendió ninguna llamada. Vestía pantalón de jean, remera y llevaba el salvavidas puesto, el de color azul que quedó sobre la embarcación.

Los últimos momentos del empresario con vida

De acuerdo con la reconstrucción que realizó el medio de Reconquista, Boschi pasó navegando a las 5.55, lentamente aguas arriba frente a la casilla La Loly, de Tito Kaenel. Minutos después de las 6, fue visto sobre su embarcación entre el palerío que está arriba de la boca del Arroyo Los Amores, frente a "la chanchería", como le dicen los pescadores al lugar.

Minutos después, la embarcación ya bajaba a la deriva, sin ningún ocupante. El mismo testigo la amarró frente a un rancho ubicado en el Km 10 aguas arriba de Puerto Reconquista, donde está el arroyito que une El Correntoso con el Río San Jerónimo. La embarcación tiene un casco tipo Tracker marca Cargo, de 6,20 metros de eslora, con motor Yamaha de 115 HP, y lleva el nombre de su negocio: "De Buena Madera".

Nacido el 25 de junio de 1970, Marcelo era padre de tres hijos de 11, 13 y 15 años, y se encontraba separado de la madre de los menores (Andrea Aguiar) desde hace algunos años.