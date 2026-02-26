La Capital | La Ciudad | La Florida

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Pullaro y Javkin adelantaron que será el más grande de Santa Fe y formará parte de la estrategia para potenciar el perfil turístico de Rosario. Estará integrado a la playa

26 de febrero 2026 · 14:40hs
Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

En el marco de la inauguración de Costa Nueva, el nuevo paseo ribereño que recorre dos kilómetros frente al Paraná, el gobernador Maximiliano Pullaro adelantó que la provincia planifica la construcción de un parque acuático en Rosario, que se integrará al complejo de La Florida y buscará consolidar el perfil turístico de la ciudad.

“La Rosario turística se despertó en el último tiempo, con grandes festivales, congresos, y queremos fortalecer ese perfil construyendo un parque acuático único en la provincia de Santa Fe”, adelantó el mandatario provincial", sostuvo el mandatario.

La obra forma parte del acuerdo entre la provincia y el municipio para ejecutar intervenciones urbanas de escala y mejorar la calidad del entorno costero. “Estamos empezando a planificarlo, para que los rosarinos y vecinos de toda la región, muchos que no se pueden ir de vacaciones, puedan disfrutar la ciudad de otra forma, y que también vengan a conocernos desde otros lugares, para que conozcan nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestro río”, destacó.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin precisó que el proyecto estará vinculado a la costa central. “Va a estar integrado a la playa, va a interactuar con La Florida”, señaló, en referencia al tradicional balneario rosarino.

>> Leer más: Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

El mandatario precisó que el parque acuático contará con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados y adelantó que el proyecto será presentado formalmente la próxima semana y remarcó que la inversión responde a una estrategia para consolidar a Rosario como destino turístico regional. “El desafío es que quienes visiten la ciudad encuentren propuestas diferenciales y que los rosarinos puedan disfrutar plenamente de su vínculo con el río”, concluyó.

Un anuncio en sintonía con la expansión provincial

El planteo del Ejecutivo se inscribe en una estrategia más amplia de impulso al turismo como motor económico. En los últimos años, los parques acuáticos se consolidaron como una tendencia en todo el país y también en Santa Fe, donde proliferaron complejos públicos y privados.

Actualmente existen espacios de este tipo en Puerto General San Martín, Roldán, Funes, Cayastá, Teodelina, María Susana, Guadalupe Norte, Firmat, San Lorenzo y Pérez.

Entre los más destacados figuran Splash Park en Funes; el Centro Recreativo SOEPU Tierra de Sueños en Puerto General San Martín; el Club House Parque Tierra de Sueños en Roldán; el Polideportivo Municipal de San Lorenzo; Infinite Ride en Pérez con su wakepark; y el camping El Edén en Teodelina, que cuenta con la pileta más grande de Sudamérica.

También se suman complejos como Punta Arena en Cayastá, Parque Guadalupe en Guadalupe Norte y el balneario municipal Cancún Oasis en María Susana.

>> Leer más: Todos los parques acuáticos de Santa Fe para disfrutar del verano

Desde la Secretaría de Turismo provincial sostienen que este tipo de propuestas “se convirtieron en un elemento clave que promueve la salud, el desarrollo y el bienestar”, además de atraer visitantes y dinamizar las economías locales.

Rosario y el perfil ribereño

El anuncio del parque acuático se realizó durante la recorrida por Costa Nueva, el flamante sendero de 2.000 metros que se inaugurará este viernes en el Día de la Creación de la Bandera. El espacio incorpora senderos peatonales, parquización, iluminación LED y la estructura reflectante conocida como “Aura”, que se proyecta como nuevo ícono urbano.

En ese contexto, el proyecto de un parque acuático busca profundizar la recuperación del vínculo de Rosario con el río Paraná y potenciar su perfil turístico.

Si bien no se precisaron plazos ni montos de inversión, la provincia confirmó que busca apostar por ampliar la oferta recreativa en la ciudad y posicionarla como un polo turístico regional, en competencia con otras localidades santafesinas que ya cuentan con propuestas acuáticas consolidadas.

pullaro y javkin

El gobernador también recordó que “hace 3 años a esta ciudad todos la miraban con piedad, y todos recordamos que aquí no se podía salir a la calle: no decimos que estamos bien y que la lucha contra el crimen organizado se ganó, pero claramente es otra ciudad y otra provincia, y a eso lo tenemos que poner en valor y defender todos. Que esta ciudad recupere el disfrute de los espacios públicos, para nosotros es trascendental”.

Pullaro destacó que la ciudad ha experimentado una recuperación sostenida de la actividad turística, con niveles de ocupación hotelera que, según indicó, alcanzan entre el 70 % y el 90 % los fines de semana, además del regreso de eventos deportivos, culturales y congresos.

