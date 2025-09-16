Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años de cárcel como organizador de una violenta banda

El hermano de Fran Riquelme acordó la pena en un juicio abreviado. Todavía tiene pendiente una imputación como instigador de un homicidio en 2022 en Empalme Graneros

Jonatan "Jonita" Riquelme fue condenado a ocho años de cárcel como uno de los jefes de la asociación ilícita liderada por su hermano Francisco y vinculada con Esteban Alvarado que operara entre 2021 y 2023 en el noroeste rosarino . La sentencia, que incluye un hecho de abuso de armas, fue acordada en un juicio abreviado homologado este martes por el juez Mariano Aliau .

Jonatan Riquelme aceptó las imputaciones como jefe u organizador de una “asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad y abuso de armas". En el marco de la investigación a esta banda ya fueron condenados como miembros Kevin Méndez, Eduardo Zalazar, Fabio Foca, Nicolás Rinaldi, Flavia Argañaraz, Sergio Cabaña, Osvaldo García y Daira Paiva .

En tanto otros sindicados como integrantes todavía están detenidos sin resolver sus imputaciones, entre ellos los presuntos jefes Francisco "Fran" Riquelme y Fernando Cabañas. Asimismo, según fuentes judiciales, todavía está pendiente de resolución una imputación contra Jonita Riquelme como instigador de un homicidio cometido en 2022 .

Los Fiscales Adrian Spelta y Patricio Saldutti habían acusado a Jonatan Riquelme de encabezar junto a su hermano y Cabañas una banda criminal que se dedicó a cometer delitos contra la vida, las personas, la propiedad, la salud y la administración públicas al menos entre marzo de 2021 y junio de 2023 en los barrios Empalme Graneros, Ludueña e Industrial .

Recordaron que la organización se orquestó a partir de un vínculo con Alvarado y actuó sin oponentes hasta julio de 2021 cuando irrumpió en esos barrios la banda gerenciada desde la cárcel de Piñero por Andy Benítez y Julián Aguirre, ligados a Los Monos.

Los fiscales recordaron que la llegada de la banda rival inauguró una etapa de violentas disputas “por el control y dominio del territorio, donde cada una de ellas procuraba excluir a la banda antagónica. Para llevar a cabo la empresa criminal los miembros de la asociación ilícita cometieron diversos delitos, entre otros atentados contra las personas, amenazas, venta de estupefacientes, balaceras, y homicidios”.

En cuanto a Jonatan, de 31 años y acusado como uno de los organizadores de la banda, se lo acusó de “las actividades de la organización impartiendo instrucciones y órdenes hacia los estratos inferiores”. Además, agregaron, “ejecutó distintos hechos delictivos”. Entre ellos Riquelme se hizo cargo de un hecho perpetrado el 20 de abril de 2022 en el pasaje Franco al 2000 cuando, “actuando junto a otras personas no identificadas, efectuó varias detonaciones de arma de fuego hacia un domicilio que funciona como almacén, impactando los disparos efectuados contra la ventana que da al frente del domicilio y en electrodomésticos”.

Buscado por homicidio

Jonita Riquelme fue apresado en diciembre del año pasado en el barrio porteño de Caballito. A los pocos días fue trasladado a la cárcel de Piñero, donde quedó alojado como “preso de alto perfil”. La policía lo buscaba por un homicidio y como parte de la asociación ilícita liderada por su hermano.

El 27 de diciembre de 2024 fue imputado como parte de la banda y como instigador del crimen de Alan Agustín Ferrari, asesinado el viernes 12 agosto del 2022 en De La Salle al 5800. Los homicidas llevaron al pibe de 19 años mediante engaños a una casa ubicada en ese lugar y allí lo maniataron para subirlo a un auto en el cual se dirigieron hasta Matienzo y García Manzo, a dos cuadras de la cancha de Tiro Federal, para ejecutarlo a balazos al lado de un volquete de basura.