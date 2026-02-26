La Capital | La Ciudad | Rosario

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Un proyecto en el Concejo busca aplicar a estos productos las mismas restricciones que rigen para cigarrillos y prohibir su venta cerca de escuelas

26 de febrero 2026 · 14:23hs
La bolsitas de nicotina siguen bajo la lupa

La bolsitas de nicotina siguen bajo la lupa

Ante la creciente comercialización de bolsitas o sobres de uso oral con nicotina en kioscos y estaciones de servicio de Rosario, se presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal que busca regular su venta en la ciudad y equipararlas al régimen vigente para los productos elaborados con tabaco.

La iniciativa de Alicia Pino no propone la prohibición total de estos dispositivos, sino que establece que deberán cumplir las mismas restricciones previstas en la ley nacional 26.687, que regula la publicidad, promoción y consumo de productos con nicotina.

“Asistimos a la creciente comercialización y popularidad de las llamadas bolsitas de nicotina, lo que disparó las alarmas sanitarias de comunidades médicas que advierten sobre su carácter adictivo y la ausencia de una autorización sanitaria específica”, sostuvo Pino. Y agregó: “Se trata de un producto que, bajo la apariencia y sabor engañosos de una golosina, es vendida y consumida sin las debidas advertencias de daño a la salud”.

Qué establece el proyecto

El texto propone que las bolsitas de nicotina queden sujetas al mismo régimen de comercialización, restricciones y controles que los cigarrillos y otros productos de tabaco.

Entre los principales puntos se destacan:

  • Venta exclusiva en comercios habilitados para productos de tabaco.

  • Prohibición de venta a menores de 18 años, con exigencia de acreditación de edad.

  • Prohibición de exhibición visible al público y de cualquier forma de publicidad o promoción.

  • Prohibición de comercialización dentro de un radio de 200 metros de establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario.

  • Facultad del Ejecutivo municipal para establecer advertencias sanitarias adicionales en los envases mientras no exista regulación nacional específica.

Además, el incumplimiento de la norma implicaría sanciones equivalentes a las previstas para infracciones vinculadas a la comercialización de tabaco.

"La nicotina es una sustancia altamente adictiva"

En los fundamentos del proyecto se menciona que la nicotina es una sustancia altamente adictiva, tal como advierten organismos científicos nacionales e internacionales. También se citan alertas emitidas por autoridades sanitarias, como el Ministerio de Salud bonaerense y organizaciones médicas que pidieron medidas urgentes ante la expansión de estos productos.

>> Leer más: La OMS advierte sobre efectos adversos "alarmantes" de los cigarrillos electrónicos

Aunque las bolsitas no contienen tabaco ni generan combustión, sí administran nicotina por vía bucal. Para la autora del proyecto, permitir su venta sin sujeción a restricciones similares a las del tabaco generaría una “asimetría regulatoria” que podría facilitar nuevas formas de consumo, especialmente entre adolescentes.

“La nicotina es una sustancia altamente adictiva y no puede existir un vacío normativo frente a nuevos formatos de consumo”, afirmó Pino. Y remarcó: “La idea es ordenar antes de que el problema crezca. Si contiene nicotina, debe regularse como nicotina”.

Enfoque preventivo

La iniciativa se enmarca en un enfoque sanitario y preventivo, en un contexto donde el consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye una preocupación central en la ciudad. Desde el Concejo señalaron que Rosario desarrolla políticas activas de prevención y que resulta necesario evitar la normalización de nuevos dispositivos de administración de nicotina, especialmente entre jóvenes.

>> Leer más: Alertan por la venta de bolsitas de nicotina en kioscos y piden que las retiren del mercado

“Consideramos fundamental desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención y al abordaje integral de los consumos problemáticos. Con esta iniciativa apuntamos a desincentivar la iniciación temprana y proteger a la población no fumadora”, concluyó la edila.

El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en las comisiones del Concejo Municipal, donde deberá debatirse su alcance y eventual aprobación.

