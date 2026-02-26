Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

En un procedimiento ordenado por la Justicia en un departamento en pleno centro rosarino, se encontraron armas, municiones y bidones con combustible inflamable. El hallazgo fue en Presidente Roca al 400 y se sospecha de un posible aguantadero.
En un procedimiento ordenado por la Justicia en un departamento en pleno centro rosarino, se encontraron armas, municiones y bidones con combustible inflamable. El hallazgo fue en Presidente Roca al 400 y se sospecha de un posible aguantadero.
El allanamiento se realizó en un departamento ubicado por el tercer piso de Roca 478 y fue ordenado por el juez civil Luciano Balarini. En la vivienda encontraron varios armamentos, entre ellos tres carabinas, una escopeta, una pistola y un revólver
También hallaron una ballesta, una granada inerte, numerosas municiones y bidones con líquido combustible inflamables, que aparentemente podrían ser de dudosa procedencia. Además había una mesa o banco de trabajo con numerosas herramientas e insignias de vehículos.
Tras el hallazgo, solicitaron la presencia de personal policial que a su vez pidió la asistencia de Brigada de Explosivos por lo que podría ser una granada. Asimismo, al lugar también se acercó la Brigada de Rescate Animal al encontrar un gato encerrado en el balcón.
