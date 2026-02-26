La Capital | Política | Milei

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios

El presidente ironizó sobre tres titulares de empresas de peso que “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”

26 de febrero 2026 · 13:46hs
Javier Milei sigue usando el sarcasmo y la burla para criticar

Foto: Preisdencia

Javier Milei sigue usando el sarcasmo y la burla para criticar

El presidente Javier Milei realizó duras críticas utilizando el sarcasmo hacia empresarios nacionales de peso, a los que acusó de integrar “un sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, en el marco de la polémica por el cierre de empresas como FATE y la apertura de importaciones.

Una vez más, con una publicación en su cuenta de la red social X, Milei mencionó irónicamente a “Don Chatarrín” por Paolo Rocca, dueño de Techint, a “Don Gomita Alumínica” por Javier Madanes Quintanilla, de Fate y Aluar; y a Señor Lengua Floja por Roberto Méndez, de Neumen.

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, señaló el mandatario.

Milei y los apodos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2026980750453551502&partner=&hide_thread=false

A juicio de Milei, “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien” y añadió: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

Milei se refiere de esa forma a Rocca en el marco de una licitación de tubos para proveer tubos para un gasoducto en Vaca Muerta que el grupo Techint perdió a manos de una empresa de India. Según el gobierno, la oferta de la empresa extranjera era un 40% más barata y con plazos más flexibles.

El apodo "Don Gomita Alumínica" utilizado por el presidente para referirse a Javier Madanes Quintanilla es un juego de palabras que combina los dos grandes negocios del empresario: el neumático (Fate) y el aluminio (Aluar). Milei intensificó sus críticas luego de que Madanes Quintanilla anunciara el cierre de la histórica fábrica de neumáticos y el despido de sus 920 empleados, lo que el gobierno interpretó como una maniobra política.

En tanto, Señor Lengua Floja se refiere a Roberto Méndez, CEO de la cadena de gomerías Neumen, quien protagonizó recientemente un "sincericidio" empresarial al admitir que durante años, y sobre todo el gobierno kirchnerista, el sector "robaba con los precios de las cubiertas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2026656249262088463&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Milei y un antecedente que puede tener costos

Milei en el espejo de Macri

cazar en el zoologico

Cazar en el zoológico

Javier Milei sigue usando el sarcasmo y la burla para criticar

Milei impone su reforma más ambiciosa y acelera un cambio de época

trump elogio a milei: respaldo a alguien cuando me cae bien

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Ver comentarios

Las más leídas

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Pullaro y Javkin adelantaron que será el más grande de Santa Fe y formará parte de la estrategia para potenciar el perfil turístico de Rosario. Estará integrado a la playa

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas
Ovación

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos
Policiales

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Ovación
En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

Chacho Coudet dio una curiosa respuesta sobre su posible llegada a River

Chacho Coudet dio una curiosa respuesta sobre su posible llegada a River

Policiales
El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos
Policiales

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación
Información general

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar
Política

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta
LA CIUDAD

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe
Politica

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados
Ovación

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano