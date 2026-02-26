Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios

El presidente ironizó sobre tres titulares de empresas de peso que “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”

El presidente Javier Milei realizó duras críticas utilizando el sarcasmo hacia empresarios nacionales de peso , a los que acusó de integrar “un sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, en el marco de la polémica por el cierre de empresas como FATE y la apertura de importaciones.

Una vez más, con una publicación en su cuenta de la red social X, Milei mencionó irónicamente a “Don Chatarrín” por Paolo Rocca , dueño de Techint, a “Don Gomita Alumínica” por Javier Madanes Quintanilla , de Fate y Aluar; y a Señor Lengua Floja por Roberto Méndez , de Neumen.

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, señaló el mandatario.

A juicio de Milei, “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien” y añadió: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

Milei se refiere de esa forma a Rocca en el marco de una licitación de tubos para proveer tubos para un gasoducto en Vaca Muerta que el grupo Techint perdió a manos de una empresa de India. Según el gobierno, la oferta de la empresa extranjera era un 40% más barata y con plazos más flexibles.

El apodo "Don Gomita Alumínica" utilizado por el presidente para referirse a Javier Madanes Quintanilla es un juego de palabras que combina los dos grandes negocios del empresario: el neumático (Fate) y el aluminio (Aluar). Milei intensificó sus críticas luego de que Madanes Quintanilla anunciara el cierre de la histórica fábrica de neumáticos y el despido de sus 920 empleados, lo que el gobierno interpretó como una maniobra política.

En tanto, Señor Lengua Floja se refiere a Roberto Méndez, CEO de la cadena de gomerías Neumen, quien protagonizó recientemente un "sincericidio" empresarial al admitir que durante años, y sobre todo el gobierno kirchnerista, el sector "robaba con los precios de las cubiertas".