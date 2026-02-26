La Capital | Policiales | crimen

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

Ramiro Puisegur y Brandon Ramírez firmaron un juicio abreviado por el ataque a tiros que terminó con la vida de Rosa Romero en la plaza Homero Manzi

26 de febrero 2026 · 13:30hs
El crimen ocurrió el sábado 7 de octubre de 2023 en Salvá al 5900.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El crimen ocurrió el sábado 7 de octubre de 2023 en Salvá al 5900.

La Justicia provincial homologó este miércoles un procedimiento abreviado con dos condenas a prisión por el crimen de una mujer de 67 años en La Saladita de la zona sur de Rosario. Las sentencias recayeron sobre los jóvenes que fueron detenidas en las semanas posteriores a la resonante muerte de Rosa Romero.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensa acordaron penas de 15 y 17 años de cárcel respectivamente para Brandon Ramírez y Ramiro Puisegur. Ambos se encontraban bajo prisión preventiva desde octubre de 2023 y el último había sido imputado como partícipe primario, pero finalmente reconoció la coautoría del asesinato.

De acuerdo a la evidencia recabada por la Fiscalía Regional Segunda, los delincuentes atacaron a la puestera mientras trabajaba en la plaza Homero Manzi. Uno de ellos sacó un arma de fuego para dispararle y después escaparon corriendo hacia el automóvil en el que habían llegado al lugar.

¿Cómo fue el crimen en La Saladita?

Rosa Romero llevaba 20 años como feriante en ese sector del sur rosarino. Fue una de las primeras que se instaló en ese grupo de vendedores y la tarde del 7 de octubre de 2023 se convirtió en el objetivo de un "fusilamiento", según apuntaron testigos consultados por La Capital. Aquel sábado, dos delincuentes se le acercaron por la espalda y recibió un balazo letal en la cabeza.

La puestera murió alredeor de las 17 en Salvá al 5900. Los agresores habían llegado a bordo de un Volkswagen Golf rojo. El primer reporte judicial decía que tenían el rostro tapado. Después del disparo fatal, volvieron a buscar el coche en el extremo sur de la plaza y se alejaron en el mismo sentido por la calle Buen Orden.

>> Leer más: Crimen en "La Saladita": la policía secuestró un auto similar al que habrían usado los homicidas

En menos de 72 horas, la policía encontró el vehículo y pudo avanzar hacia la captura del primer sospechoso. Inicialmente parecía que Puisegur no tenía vínculo con el homicidio y sólo se dispuso el secuestro del rodado hallado en el extremo oeste de la ciudad, pero las medidas posteriores que pidió el fiscal Ademar Bianchini cambiaron el panorama.

El joven que entonces tenía 18 años fue imputado el viernes siguiente como partícipe primario del crimen. Los investigadores determinaron que había puesto su auto a disposición de los asesinos. No obstante, aún no había evidencia suficiente para establecer el rol que le atribuyeron este miércoles.

La llave del auto rojo

La descripción del automóvil rojo con vidrios polarizados era compatible con las declaraciones de los testigos que estaban en la feria popular. Después del operativo en la zona de Presidente Perón y Favario, su dueño quedó demorado y finalmente detenido.

Un par de semanas más tarde, el MPA identificó a Brandon Miqueas Ramírez como coautor del homicidio. El juez Héctor Núñez Cartelle aceptó el pedido de prisión preventiva por el incidente ocurrido en el barrio Roque Sáenz Peña.

Mientras tanto, en la plaza Homero Manzi germinaron distintas hipótesis sobre el motivo del asesinato. Una de las que cobró mayor relevancia fue la de un crimen que terminó con la víctima equivocada; es decir, que los delincuentes habían ido a matar a otra mujer a La Saladita. También se barajó la posibilidad de un plan para infundir miedo entre los puesteros y empezar a cobrarles a cambio de permitirles trabajar con seguridad.

Pasados casi dos años y medio desde aquellas audiencias, el fiscal Franco Tassini y la defensa de los imputados propusieron condenas con la misma calificación legal en un juicio abreviado. Ambos fueron declarados culpables como coautores de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil.

Noticias relacionadas
La serie de balaceras incluyó disparos contra una camioneta en Zelaya al 1300.

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La Escuela Alicia Moreau de Justo de Villa Gobernador Gálvez. El portón ingreso al comedor recibió dos impactos de bala

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Violencia de género. El hombre acusado de golpear hasta hacerle perder el embarazo a su pareja está a disposición de la justicia

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

El cadáver de Carlos Bocacha Orellano apareció en el río Paraná el 26 de febrero de 2020

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Ver comentarios

Las más leídas

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Pullaro y Javkin adelantaron que será el más grande de Santa Fe y formará parte de la estrategia para potenciar el perfil turístico de Rosario. Estará integrado a la playa

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas
Ovación

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos
Policiales

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Ovación
En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

Chacho Coudet dio una curiosa respuesta sobre su posible llegada a River

Chacho Coudet dio una curiosa respuesta sobre su posible llegada a River

Policiales
El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos
Policiales

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación
Información general

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar
Política

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta
LA CIUDAD

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe
Politica

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados
Ovación

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano