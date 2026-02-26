La Capital | Economía | monotributistas

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Algunos usuarios reportaron que fueron pasados al régimen general y que deben empezar a pagar más impuestos. Cómo hacer el descargo para revertir la medida

26 de febrero 2026 · 11:45hs
Muchos monotributistas fueron recategorizados de oficio por Arca.

Muchos monotributistas fueron recategorizados de oficio por Arca.

Una asociación nacional de monotributistas advirtió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) se encuentra realizando recategorizaciones de oficio de trabajadores autónomos, e incluso está pasando a diversos usuarios al régimen general por lo que deben comenzar a pagar distintos impuestos anexos.

Es por esta cuestión que desde Monotributistas Asociados de la República Argentina (Mara) dieron una serie de recomendaciones para chequear si Arca llevó a cabo alguna recategorización y, en caso de que haya sucedido, poder revertir esa condición.

La agencia estatal recategorizó de oficio a monotributistas en base a datos de consumo y facturación, además de transferencias por billeteras virtuales.

Cómo saber si Arca recategorizó a un monotributista

"Se está dando mucho el pase de régimen de monotributo a régimen general", afirmó a LT8 la presidenta de Mara, Noelia Villafañe.

En estos casos, explicó que los monotributistas deben revisar, en la página de Arca, en qué condición se encuentran para poder presentar un descargo dentro de los 15 días hábiles de haber recibido la notificación de la recategorización.

Embed - ARCA RECATEGORIZA DE OFICIO A MONOTRIBUTISTAS - NOELIA VILAFAÑE

"Es importante quee todos ingresen al sitio oficial de Arca, vayan a domicilio fiscal electrónico y vean si les ha llegado una notificación de recategorización de oficio o de la exclusión del monotributo", detalló Villafañe.

>> Leer más: Cómo es el trámite para darse de baja del monotributo en Arca: el paso a paso

La especialista indicó que no se debe dejar pasar el tiempo sin presentar el descargo correspondiente, porque en caso de que la resolución de Arca quede firme, el monotributista que, por ejemplo, pase de ese régimen al general deberá comenzar a pagar impuestos que hasta el momento no tenía contemplados, como IVA o Ganancias. "Esto significa un salto al vacío para el monotributista, porque pierde todos los derechos y beneficios, y pasa a tributar una suma que no puede absorber su bolsillo", alertó.

Billeteras virtuales y facturaciones recibidas

Villafañe dijo que la información de la que se nutre Arca para determinar estas recategorizaciones "puede ser incorrecta" y que "en la mayoría de los casos, es por movimientos de billeteras virtuales".

"Muchos monotributistas reciben fondos en billeteras virtuales que no tienen relación con su actividad económica", indicó, para poner como ejemplo la venta de un auto: "El nuevo dueño les transfiere una suma de dinero por Mercado Pago y la gente piensa que si es menos de 50 millones de pesos, no pasa nada y no hay revisión (sobre operaciones menores a ese monto). Esto fue lo que todo el mundo escuchaba el año pasado, pero Arca toma eso como si fuera un ingreso genuino que el monotributista no facturó". Para ese caso particular, la especialista marcó que "el monotributista debería presentar un descargo que diga que eso corresponde a la venta de un rodado".

Otra de las cuestiones que marcó Villafañe a tener en cuenta es la facturación, pero no la emitida sino la recibida ya que hay muchos casos de empresas que usan diversos números de Cuit para emitir facturaciones de compras que nunca se hicieron: "Hemos detectado que muchos tienen facturas recibidas por 20 millones de pesos y facturas emitidas por 8 millones de pesos. Acá, a Arca no le cierra y es porque aparecen facturas de compras que el monotributista no ha realizado".

>> Leer más: Recategorización del monotributo 2026: fechas clave y cómo hacer el trámite online

"Siempre recomendamos a los monotributistas hacer esta revisión y no tomárselo a la ligera. Cuando son sumas bajas no hay tanta relación, pero hay veces que son facturaciones sistemáticas todos los meses de millones de pesos", agregó.

Reforma tributaria: qué pasará con los monotributistas

Por último, Villafañe se refirió a la reforma tributaria que busca proponer el gobierno nacional y que se estima que se discuta en el Congreso en los próximos meses.

"El monotributista está en el ojo de la tormenta. En la reforma tributaria que se va a discutir en los próximos meses, la idea era eliminar el monotributo y que todos pasen al régimen general. Desde Mara logramos que, al menos, se salven algunas categorías y que el Consejo de Mayo recomiende que continúe hasta la categoría D. Pero no sabemos qué va a pasar", expresó.

La especialista resaltó que perciben distintos análisis de la situación actual de los monotributistas "para ver cuáles van a quedar dentro del sistema y cuáles no luego de la reforma tributaria".

Noticias relacionadas
Inflación. Productos básico como carne y verduras impulsa la suba de precios en alimentos.

Consultoras estiman que la inflación de febrero se aceleraría y quedaría cerca del 3 %

Créditos para pymes. Los representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario firmaron el convenio.

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

El estancamiento en el uso de tarjetas de créditos y préstamos impactó en el consumo de bienes durables.

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Sin el fuerte salto de la producción agrícola, especialmente del trigo, el desempeño de la actividad económica durante el último tramo del año habría mostrado un panorama mucho más débil.

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

Ver comentarios

Las más leídas

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Sorpresivas salidas en Gran Hermano: una renuncia y una retirada por salud

Sorpresivas salidas en "Gran Hermano": una renuncia y una retirada por salud

Brian Sarmiento, picante tras haber quedar nominado en Gran Hermano: Yo soy el pueblo, nací en una villa

Brian Sarmiento, picante tras haber quedar nominado en Gran Hermano: "Yo soy el pueblo, nací en una villa"

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La provincia atribuyó los ataques en un supermercado y en Parque Casas a un conflicto entre "elementos residuales" de Los Monos

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso
Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Newells presentó a Frank Kudelka como nuevo DT, que debutará en el clásico ante Central
Ovación

Newell's presentó a Frank Kudelka como nuevo DT, que debutará en el clásico ante Central

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desparecido desde el martes
LA REGION

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desparecido desde el martes

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes
La Ciudad

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas
La Ciudad

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ovación
Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: Sabemos lo que nos jugamos el domingo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: Sabemos lo que nos jugamos el domingo

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newells, herido, va por la heroica

El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newell's, herido, va por la heroica

El uno x uno de Newells: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Policiales
La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso
Policiales

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Balearon el ingreso al comedor de una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Balearon el ingreso al comedor de una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

La Ciudad
Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares
Economía

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16
Política

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco
El Mundo

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil
Información General

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo
El Mundo

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato
El Mundo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo
Política

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
POLICIALES

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono
La Ciudad

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono