Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Algunos usuarios reportaron que fueron pasados al régimen general y que deben empezar a pagar más impuestos. Cómo hacer el descargo para revertir la medida

Una asociación nacional de monotributistas advirtió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) se encuentra realizando recategorizaciones de oficio de trabajadores autónomos , e incluso está pasando a diversos usuarios al régimen general por lo que deben comenzar a pagar distintos impuestos anexos .

Es por esta cuestión que desde Monotributistas Asociados de la República Argentina (Mara) dieron una serie de recomendaciones para chequear si Arca llevó a cabo alguna recategorización y, en caso de que haya sucedido, poder revertir esa condición .

La agencia estatal recategorizó de oficio a monotributistas en base a datos de consumo y facturación , además de transferencias por billeteras virtuales .

"Se está dando mucho el pase de régimen de monotributo a régimen general ", afirmó a LT8 la presidenta de Mara, Noelia Villafañe.

En estos casos, explicó que los monotributistas deben revisar, en la página de Arca, en qué condición se encuentran para poder presentar un descargo dentro de los 15 días hábiles de haber recibido la notificación de la recategorización.

"Es importante quee todos ingresen al sitio oficial de Arca, vayan a domicilio fiscal electrónico y vean si les ha llegado una notificación de recategorización de oficio o de la exclusión del monotributo", detalló Villafañe.

La especialista indicó que no se debe dejar pasar el tiempo sin presentar el descargo correspondiente, porque en caso de que la resolución de Arca quede firme, el monotributista que, por ejemplo, pase de ese régimen al general deberá comenzar a pagar impuestos que hasta el momento no tenía contemplados, como IVA o Ganancias. "Esto significa un salto al vacío para el monotributista, porque pierde todos los derechos y beneficios, y pasa a tributar una suma que no puede absorber su bolsillo", alertó.

Billeteras virtuales y facturaciones recibidas

Villafañe dijo que la información de la que se nutre Arca para determinar estas recategorizaciones "puede ser incorrecta" y que "en la mayoría de los casos, es por movimientos de billeteras virtuales".

"Muchos monotributistas reciben fondos en billeteras virtuales que no tienen relación con su actividad económica", indicó, para poner como ejemplo la venta de un auto: "El nuevo dueño les transfiere una suma de dinero por Mercado Pago y la gente piensa que si es menos de 50 millones de pesos, no pasa nada y no hay revisión (sobre operaciones menores a ese monto). Esto fue lo que todo el mundo escuchaba el año pasado, pero Arca toma eso como si fuera un ingreso genuino que el monotributista no facturó". Para ese caso particular, la especialista marcó que "el monotributista debería presentar un descargo que diga que eso corresponde a la venta de un rodado".

Otra de las cuestiones que marcó Villafañe a tener en cuenta es la facturación, pero no la emitida sino la recibida ya que hay muchos casos de empresas que usan diversos números de Cuit para emitir facturaciones de compras que nunca se hicieron: "Hemos detectado que muchos tienen facturas recibidas por 20 millones de pesos y facturas emitidas por 8 millones de pesos. Acá, a Arca no le cierra y es porque aparecen facturas de compras que el monotributista no ha realizado".

"Siempre recomendamos a los monotributistas hacer esta revisión y no tomárselo a la ligera. Cuando son sumas bajas no hay tanta relación, pero hay veces que son facturaciones sistemáticas todos los meses de millones de pesos", agregó.

Reforma tributaria: qué pasará con los monotributistas

Por último, Villafañe se refirió a la reforma tributaria que busca proponer el gobierno nacional y que se estima que se discuta en el Congreso en los próximos meses.

"El monotributista está en el ojo de la tormenta. En la reforma tributaria que se va a discutir en los próximos meses, la idea era eliminar el monotributo y que todos pasen al régimen general. Desde Mara logramos que, al menos, se salven algunas categorías y que el Consejo de Mayo recomiende que continúe hasta la categoría D. Pero no sabemos qué va a pasar", expresó.

La especialista resaltó que perciben distintos análisis de la situación actual de los monotributistas "para ver cuáles van a quedar dentro del sistema y cuáles no luego de la reforma tributaria".