La Capital | La Ciudad | Cococcioni

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

El ministro de Seguridad provincial dijo que la denuncia por el paradero de la chica de Puente Gallego se hizo una semana después de su desaparición

29 de enero 2026 · 12:17hs
El ministro de Seguridad provincial

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.
Luna Ailén Zárate tenía 13 años y faltaba de su hogar desde el 23 de diciembre

Foto: Fiscalía Regional Rosario

Luna Ailén Zárate tenía 13 años y faltaba de su hogar desde el 23 de diciembre

La intensa búsqueda de Luna Zárate, la adolescente de 13 años que faltaba de su hogar desde el 23 de diciembre pasado, tuvo un desenlace fatal este miércoles, cuando su familia identificó su cuerpo en el Instituto Médico Legal, donde se encontraba desde hacía tres semanas, víctima de un siniestro vial. El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se refirió esta mañana al caso y pidió esperar a "las diligencias de rigor por parte de Fiscalía" para esclarecer el hecho.

En contacto con la prensa, el ministro confirmó que la denuncia por averiguación de paradero fue radicada una semana después de la desaparición de la joven. "La información que se dispone ahora indica que habría una denuncia de pedido de paradero formulada una semana después de la salida del hogar familiar de esta chica".

En efecto, según declararon los familiares, Luna había sido vista por última vez el pasado 23 de diciembre pero la denuncia de su desaparición se radicó el 30 del mismo mes. Este miércoles se confirmó que Luna Zárate falleció tan solo horas después de salir de su casa. Una de las hipótesis que manejan los familiares es que Luna habría salido para encontrarse con un joven con el que chateaba por Instagram.

luna zarate familia
La familia de Luna Zárate pide justicia por la joven que fue encontrada muerta

La familia de Luna Zárate pide justicia por la joven que fue encontrada muerta

>> Leer más: Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

El martes por la noche la familia hizo pública la denuncia a través de los medios y el llamado anónimo de una médica alertó a la familia que una chica de las características de Luna había sido llevada semanas atrás al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Ayer los familiares reconocieron el cuerpo de Luna, que estaba como NN en el Instituto Médico Legal. Según trascendió, la contextura física de Luna habría hecho creer que se trataba de una mujer de más de 20 años, lo que habría demorado su identificación.

La palabra del ministro Pablo Cococcioni

"Hay que investigar y esclarecer qué pasó para elaborar una conclusión, porque entiendo que en algunos casos la identificación puede ser compleja y que haya una explicación por la cual no se había podido identificar de inmediato y que coincidiera con la persona que estaba siendo buscada", dijo Cococcioni. Según las primeras informaciones, Luna murió horas después e un siniestro vial la madrugada del 24 de diciembre (apenas horas después de su desaparición), cuando fue embestida por un Ford Focus a la altura de avenida Circunvalación y Avellaneda.

"Lo que no había era una identificación de los restos, que se pudo dar en el día de ayer por datos indirectos, signos corporales y la identificación de la familia", agregó el ministro, para quien ahora "se tendrán que hacer las diligencias de rigor por parte de Fiscalía".

"En un tema tan delicado lo peor se puede hacer es salir a revolear conjeturas. Hay que esperar y darle a la familia una respuesta concreta basada en evidencia", apuntó Cococcioni.

Noticias relacionadas
Banco Santander respondió al planteo de los bancarios y llevó tranquilidad a los clientes

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Jubilados y pensionados con la mínima pueden acceder a la excención del pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI)

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Una radiografía de la educación santafesina.

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

La familia de Luna Zárate pide justicia por la joven que fue encontrada muerta

Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Lo último

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Se trata de un complemento educativo extraordinario que cobrarán 31.000 empleados públicos. Cuándo se paga y a qué está destinado

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030
La Ciudad

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad de menores: Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
POLITICA

La imputabilidad de menores: "Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

San Lorenzo: buscan a un adolescente de 17 años que fue a un partido de fútbol y no volvió
la region

San Lorenzo: buscan a un adolescente de 17 años que fue a un partido de fútbol y no volvió

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos
Ovación

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Policiales
Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad
Policiales

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Orsi-Gómez y el progreso de Newells: Queremos representar al hincha
Ovación

Orsi-Gómez y el progreso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario
LA CIUDAD

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario