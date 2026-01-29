Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

El ministro de Seguridad provincial dijo que la denuncia por el paradero de la chica de Puente Gallego se hizo una semana después de su desaparición

La intensa búsqueda de Luna Zárate , la adolescente de 13 años que faltaba de su hogar desde el 23 de diciembre pasado, tuvo un desenlace fatal este miércoles, cuando su familia identificó su cuerpo en el Instituto Médico Legal, donde se encontraba desde hacía tres semanas, víctima de un siniestro vial. El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se refirió esta mañana al caso y pidió esperar a "las diligencias de rigor por parte de Fiscalía" para esclarecer el hecho.

En contacto con la prensa, el ministro confirmó que la denuncia por averiguación de paradero fue radicada una semana después de la desaparición de la joven . "La información que se dispone ahora indica que habría una denuncia de pedido de paradero formulada una semana después de la salida del hogar familiar de esta chica".

En efecto, según declararon los familiares, Luna había sido vista por última vez el pasado 23 de diciembre pero la denuncia de su desaparición se radicó el 30 del mismo mes. Este miércoles se confirmó que Luna Zárate falleció tan solo horas después de salir de su casa. Una de las hipótesis que manejan los familiares es que Luna habría salido para encontrarse con un joven con el que chateaba por Instagram .

El martes por la noche la familia hizo pública la denuncia a través de los medios y el llamado anónimo de una médica alertó a la familia que una chica de las características de Luna había sido llevada semanas atrás al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Ayer los familiares reconocieron el cuerpo de Luna, que estaba como NN en el Instituto Médico Legal. Según trascendió, la contextura física de Luna habría hecho creer que se trataba de una mujer de más de 20 años, lo que habría demorado su identificación.

La palabra del ministro Pablo Cococcioni

"Hay que investigar y esclarecer qué pasó para elaborar una conclusión, porque entiendo que en algunos casos la identificación puede ser compleja y que haya una explicación por la cual no se había podido identificar de inmediato y que coincidiera con la persona que estaba siendo buscada", dijo Cococcioni. Según las primeras informaciones, Luna murió horas después e un siniestro vial la madrugada del 24 de diciembre (apenas horas después de su desaparición), cuando fue embestida por un Ford Focus a la altura de avenida Circunvalación y Avellaneda.

"Lo que no había era una identificación de los restos, que se pudo dar en el día de ayer por datos indirectos, signos corporales y la identificación de la familia", agregó el ministro, para quien ahora "se tendrán que hacer las diligencias de rigor por parte de Fiscalía".

"En un tema tan delicado lo peor se puede hacer es salir a revolear conjeturas. Hay que esperar y darle a la familia una respuesta concreta basada en evidencia", apuntó Cococcioni.