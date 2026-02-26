Tres detenidos en allanamientos por intimidación pública tras las balaceras recientes en Rosario

Fue en el marco de un megaoperativo desplegado por Policía de Investigaciones (PDI) y grupos de irrupción de Policía de Santa Fe, ordenado por la fiscal Barros

Uno de los detenidos en el marco de las balaceras con mensaje en Rosario

Las medidas fueron ordenadas por la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el marco de la investigación por los hechos ocurridos entre el domingo por la tarde y el martes por la noche.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que aún existen aspectos bajo investigación, pero remarcó que la respuesta estatal será firme. “No vamos a aceptar que se reinstale una modalidad violenta en la ciudad de Rosario ni en la provincia de Santa Fe”, afirmó.

El funcionario subrayó que cada episodio delictivo activa los mecanismos de persecución penal: “No hay otra forma que llevar a todos los responsables ante la Justicia para que rindan cuentas de sus actos”.

Cococcioni explicó que, tras la detención y el encarcelamiento de líderes de organizaciones criminales bajo regímenes de alto perfil, persisten remanentes que intentan reorganizarse. Según señaló, estos grupos pueden derivar en conflictos puntuales y territorializados.

Los procedimientos en Rosario

El operativo fue coordinado con el Ministerio Público de la Acusación y contó con la participación de distintas unidades policiales provinciales y fuerzas federales. Como resultado, se detuvo a tres personas mayores de edad, sospechadas de haber participado en los ataques.

Durante los procedimientos, realizados en domicilios ubicados en Crespo al 3900, Mangrullo al 5200, Lamadrid al 0 y pasaje 1758 al 2100, se secuestraron teléfonos móviles, una motocicleta negra y un casco del mismo color con una inscripción en el lateral izquierdo.

En uno de los domicilios allanados se identificó como moradora a una empleada policial, circunstancia que también quedó incorporada a la investigación.

Los elementos incautados serán peritados para determinar su vinculación con los hechos, mientras la Fiscalía avanza en la definición del grado de responsabilidad de los implicados.