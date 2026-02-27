Newell's vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Política
El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein
Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos
Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios
Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido
Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante
Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio
Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una movilización este viernes
Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras
Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente