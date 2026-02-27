Newell's vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

La Lepra y el Canalla se enfrentarán en el Coloso en una nueva edición del clásico rosarino. En esta nota los detalles y estadísticas del partido.

Newell's recibe a Rosario Central en el estadio Marcelo Bielsa por la 8ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el clásico rosarino entre la Lepra y el Canalla de este domingo por la tarde.

El clásico rosarino entre Newell's y Central será este domingo 1º de marzo, desde las 17, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez , mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Canalla será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Virginia Benedetto / La Capital

El último clásico rosarino fue victoria 1-0 de Central sobre Newell's en el Gigante de Arroyito.

Posibles formaciones de Newell's y Central

Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra.

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel o Enzo Copetti (Enzo Giménez bajaría al lateral), Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.