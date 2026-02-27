Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

El cuerpo estaba en inmediaciones de ruta 18 y calle Crespo. Según trascendió, junto al cuerpo de la víctima la policía halló su moto

El crimen sucedió en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez. La víctima fue un hombre de 58 años

Un hombre de 58 años fue hallado sin vida en los primeros minutos de este viernes con un balazo en el cráneo . La Policía provincial indicó que el cuerpo se encontraba en inmediaciones de ruta provincial 18 y un camino rural que recibe el nombre de Crespo, en jurisdicción de Villa Gobernador Gálvez .

Según las primeras informaciones, el caso trascendió a partir de un pedido de intervención a la Policía por el hallazgo de una persona herida de arma de fuego esa zona ubicada a pocos kilómetros al sur de Rosario.

Los voceros indicaron que los primeros policías en llegar fueron efectivos del Comando Radioeléctrico de Álvarez, quienes comprobaron que se trataba de un hombre adulto que tenía un disparo en la cabeza y yacía en el piso inconsciente.

Poco después, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó que la persona ya había fallecido. Con el correr de las horas se estableció que su nombre sería Oscar Daniel Pidone, de 58 años. Según trascendió, Pidone tenía puesto un casco que fue perforado por la bala y junto al cuerpo estaba su moto.

Fuentes ligadas al caso pudieron reconstruir los últimos momentos de Pidone con vida en base al testimonio que brindó su esposa. La mujer declaró que Oscar ayer jueves había salido de su casa para ir a trabajar. Al advertir que pasaban las horas y su pareja no regresaba a la vivienda, la mujer decidió salir en su búsqueda junto con su cuñado.

Qué se sabe del crimen en Villa Gobernador Gálvez

Pidone fue hallado en un camino de tierra que lleva a su casa. El informe preliminar de los peritos indicaba que el hombre presentaba un balazo en la parte izquierda de la cabeza y que la bala atravesó el casco que la víctima llevaba colocado. En el lugar también estaban celular y motocicleta de Pidone.

La Policía no halló en el lugar vainas servidas y se intentaba hacer un relevamiento en la zona para detectar cámaras de videovigilancia que pudieron arrojar un poco de claridad sobre lo ocurrido.

El incidente fue reportado al fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas. El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia y confirmar la causa de muerte.