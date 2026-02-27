El gol clave de un ex-Newell's para que Lanús sea campeón en el Maracaná

El Granate venció a Flamengo en Río de Janeiro y se coronó en la Recopa Sudamericana, el cuarto título internacional de su historia

Lanús se coronó campeón de la Recopa Sudamericana nada más ni nada menos que en el mítico estadio Maracaná , luego de un partido bajo la lluvia ante Flamengo , el equipo de mayor presupuesto en el continente. Tras la victoria 1-0 en la ida y la derrota 2-1 en los 90 minutos en Brasil , el Granate anotó dos goles sobre el final del alargue , con un cabezazo histórico de un ex-Newell's .

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se había quedado con el triunfo en La Fortaleza hace una semana, gracias al gol de Rodrigo Castillo de cabeza . El propio goleador aprovechó un error del arquero Agustín Rossi y del lateral izquierdo Ayrton Lucas y abrió el marcador en Río de Janeiro con un preciso remate desde 40 metros , a los 28 minutos del primer tiempo.

El Granate aguantaba el resultado, con el 2-0 en el global, cerca de su área hasta que, tras un centro de Guillermo Varela, la pelota impactó en la mano de Ramiro Carrera. Giorgian De Arrascaeta cambió el penal por gol a los 36 minutos para igualar el partido y acortar la diferencia .

En la segunda etapa, Lanús sostuvo la ventaja parcial y se animó a buscar un gol más, pero el Mengao encontró otro penal a minutos del final. El propio De Arrascaeta cayó dentro del área y, a pesar del reclamo de los granates por una infracción previa en ataque, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera sancionó la falta sobre su compatriota.

El experimentado mediocampista Jorginho definió con una sutileza para superar a Losada y marcar el 2-1 a los 84 minutos, que igualó el resultado global y mandó al partido al tiempo extra una vez finalizado los 90 minutos reglamentarios.

La lluvia no paró ni un minuto en Río de Janeiro. La cancha mojada, la tensión y la extensión del encuentro dejaron evidentes señales de cansancio en ambos lados, pero los cambios de Pellegrino le dieron un poco más de aire al Granate. Por su parte, Flamengo sufrió dificultades físicas y algunos de sus defensores continuaron en cancha a pesar de las molestias musculares.

A los 118 minutos, a dos para el final, el chileno Matías Sepúlveda envió un preciso centro desde el tiro de esquina que José Canale, ex-Newell's, cabeceó con autoridad para marcar el 3-2 en el global que le daba el título a Lanús en el Maracaná.

Con el resultado adverso y a contrarreloj, el Mengao lanzó centros desesperados al área granate, pero Dylan Aquino aprovechó un mal despeje de Erick Pulgar para encarar el contraataque, eludir a Rossi y anotar el gol que sentenció la victoria del equipo argentino y el final del partido, con el 4-2 global.

De esta manera, Lanús logró una victoria histórica que le otorgó su cuarto título internacional, luego de la Copa Conmebol de 1996 y las dos conquistas en la Copa Sudamericana (2013 y 2025).

José María Canale llegó a Newell's a préstamo desde Libertad de Paraguay a mediados del 2021, en medio de un complejo contexto para la Lepra durante la pandemia de Covid-19.

En el Parque Independencia, el defensor paraguayo sumó apenas 11 apariciones y no anotó goles, pero se ganó la aprobación de los hinchas rojinegros por sus actuaciones en el último tramo del año, a pesar del mal rendimiento del equipo.

El paraguayo José Canale pasó por Newell's en 2021.

Posteriormente, tuvo un breve paso por Godoy Cruz y retornó a Libertad. Luego de ser comprado por Lanús a comienzos de 2023, fue cedido por un año a Querétaro de México desde mediados de 2024, pero volvió al Grante en 2025 y fue una de las figuras de la defensa del campeón de la Sudamericana.