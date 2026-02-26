Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada por el caso Epstein

Una mujer de la alta sociedad, amiga de un príncipe y con contactos en los círculos más influyentes del poder. Ghislaine Maxwell, exnovia, confidente y cómplice del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, es la única condenada en uno de los mayores escándalos de tráfico sexual de los últimos tiempos.

En 2022, Maxwell fue acusada de ser la principal responsable de captar a menores de edad para que luego fueran abusadas sexualmente por Epstein y su red de amigos poderosos.

Maxwell nació en 1961 en las afueras de París, pero creció rodeada de lujo en Reino Unido y estudió en la Universidad de Oxford. Tuvo una relación muy cercana con su padre, Robert Maxwell, un magnate de medios británicos. Su padre incluso nombró su yate en su honor, Lady Ghislaine, y fue en esta embarcación que Robert Maxwell desapareció en 1991, frente a la islas Canarias. Su muerte quedó envuelta en un halo de misterio.

Ghislaine heredó una fortuna de aproximadamente 10 millones de dólares de fideicomisos secretos y se mudó a Estados Unidos. Conoció a Epstein en la década de 1990 y, aunque la relación sentimental duró pocos años, ella se convirtió en su asistente y confidente.

Ghislaine Maxwell tenía contactos en las más altas esferas de la élite mundial y le presentó a muchos de sus amigos ricos y poderosos. Pero detrás de esta fachada operaba algo más lúgubre: un sistema cuidadosamente diseñado para captar y explotar a miles de mujeres y niñas. Las víctimas eran manipuladas con promesas de ayuda económica, apoyo para acceder a estudios superiores o supuestas oportunidades profesionales.

Después de que Epstein fue procesado por explotación sexual de menores en 2008, Maxwell comenzó a alejarse de él y mantuvo perfil bajo. Hasta que, el 2 de julio de 2020, Ghislaine fue detenida por el FBI.

Meses antes, Epstein había aparecido muerto en una celda de Nueva York (catalogada oficialmente como suicidio por ahorcamiento), por lo que los abogados dijeron que la estaban usando como "chivo expiatorio" de los crímenes del magnate.

A pesar de declararse inocente, la cómplice de Epstein fue acusada de reclutar a menores de edad para su explotación sexual entre 1994 y 2004. En diciembre de 2021 fue encontrada culpable de cinco de los seis cargos de los que se le acusaba, incluyendo prostitución infantil y tráfico de personas, y condenada a 20 años de prisión.

Recientemente, y tras la publicación de más archivos del caso, el congreso de Estados Unidos intentó interrogar a Maxwell, pero ella se negó a responder las preguntas. El abogado de Maxwell afirmó que su clienta hablaría con total sinceridad si el presidente Donald Trump le concede clemencia, aunque desde la Casa Blanca aseguraron que no están evaluando esa posibilidad.

El abogado Brad Edwards, representante de unas 65 víctimas del caso Epstein, calculó que el magnate abusó de más de 500 mujeres con la ayuda de Ghislaine Maxwell. "Ella alimentó a un monstruo, y para eso hay que ser otro monstruo", sostuvo.

La jueza Alison Julie Nathan dijo en el juicio contra Ghislaine que ella no fue castigada en lugar de Epstein: "El comportamiento de Maxwell fue atroz y depredador".