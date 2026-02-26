Sigue la saga de mensajes violentos y las atribuyen a facciones "residuales" de bandas que tienen a los líderes presos

Así lo remarcó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y subrayó que las disputas son facciones "residuales" de Los Monos y Los Menores

En lo que aparenta ser el rebrote de un conflicto entre bandas criminales, este jueves la policía trabajó en el hallazgo de una bandera colgada en un puente de Circunvalación con mención al prófugo Matías Gazzani . Se trata del presunto líder de la banda Los Menores , cuyo algunos de sus miembros cayeron en el último tiempo mientras su jefe continúa evadido de la Justicia.

El trapo hallado este jueves al mediodía estaba en el puente peatonal a la altura del acceso Uriburu. Además de mencionar a Gazzani, citaba al recluso Mauricio Ayala y a integrantes de Los Menores ya identificados por la Justicia. En su contenido hacía alusión al cese de hechos violentos con víctimas menores.

El mensaje podría encuadrarse en un conflicto territorial al cual se refirió este jueves en conferencia por Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de la provincia. Sostuvo que se analiza una disputa entre facciones “residuales” de bandas que tienen a algunos de sus líderes presos como es el caso de Los Menores y Los Monos.

En ese sentido en los últimos días aparecieron, tras dos balaceras, mensajes similares al de la bandera de este jueves pero con otros protagonistas. En esos casos referían a Nahuel Canavo, alias Churro, un hombre que en el pasado estuvo ligado a Los Monos aunque desde su codena en 2021 no había vuelto a ser investigado como parte de la banda.

Mensajes y violencia

Como trasfondo aparece una suerte de correspondencia entre bandas criminales que podría tener como objetivo incriminar a las personas mencionadas. Sobre esos aspectos buscan avanzar las investigaciones, sobre las cuales este jueves el ministro Cococcioni hablo en conferencia.

De un lado, entre el domingo y el martes, se cometieron dos balaceras con el objetivo de dejar un mensaje que fue similar en ambos casos. El primero fue un ataque contra el supermercado Carrefour del barrio La Sexta, donde un vecino fue alcanzado por un balazo dentro del estacionamiento del local. Dos días después los tiros fueron contra una camioneta estacionada en la zona norte. En ambos casos el mensaje mencionaba a Nahuel Canavo, recluso de la cárcel de Piñero, a quien ligaban una serie de hechos violentos en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario ocurridos hace diez días.

Respecto de la bandera hallada en Circunvalación, con referencia a Gazzani y otros delincuentes, el mensaje refería a hechos violentos con víctimas menores. “Con las criaturas no”, rezaba parte del texto. El último hecho con esas características fue la noche del martes en Aguzzi y Espinosa, también en el sudoeste, donde resultaron heridas cuatro personas. Entre ellas una nena de 6 años lastimada en una pierna.

El análisis de Cococcioni

Cococcioni anunció en conferencia que los últimos hechos violentos, tanto las balaceras con heridos como las realizadas para dejar mensajes, corresponden a un conflicto territorial por la venta de drogas al menudeo. "En algunos casos de quienes resultaron víctimas, están vinculados a bandas que en su momento funcionaban como organizaciones criminales muy estructuradas”, analizó.

En líneas generales, Cococcioni sostuvo que la disputa violenta se debe al encarcelamiento de los líderes principales de Los Monos y Los Menores, aunque en este último caso su presunto jefe está prófugo hace más de dos años. En cuanto a los protagonistas, comentó: "Son elementos satelitales, residuales, que han quedado. No es que se reconvierten, sino que tratan de encontrar refugios y nichos para seguir ejerciendo esa actividad".

En ese marco informó que la Justicia provincial ordenó allanamientos desde la madrugada del miércoles para esclarecer las balaceras recientes. Dos jóvenes de 17 y 27 años, hermanos que viven en el barrio Toba, quedaron detenidos como sospechosos de estar vinculados en algunos de los hechos recientes.