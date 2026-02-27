Costa Nueva se inaugura con una fiesta de cultura, arte y tecnología frente al río

Este viernes 27 y el sábado 28 de febrero, el nuevo corredor que une el Parque de España con La Fluvial se llenará de propuestas y actividades

Ya está todo listo para la inauguración oficial de Costa Nueva , el enorme balcón al río que conecta el Parque de España con La Fluvial a lo largo de 2.000 metros . El nuevo paseo, construido con motivo del tricentenario de la ciudad, propone un recorrido paralelo al Río Paraná que integra cultura, juventudes y tecnología en un entorno renovado, con senderos peatonales, parquización e iluminación LED.

La inauguración será este 27 y 28 de febrero, de 18.30 a medianoche , con entrada gratuita. Durante ambas jornadas, la ciudad invitará a vecinos y visitantes a transitar los distintos espacios del paseo , desde el Parque España hasta La Fluvial, con actividades culturales, shows en vivo, DJs, talleres, food trucks y múltiples propuestas al aire libre.

Además, se podrá conocer El Aura , la nueva gran postal de la ciudad: una cubierta abierta ubicada en Buenos Aires y el río. Junto a la Tecnoteca y entre los galpones 13 y 15, la estructura está llena de dibujos y pinturas bien rosarinas, tiene un cielo raso espejado que refleja luces, murales y el paisaje del Paraná, y promete convertirse en un nuevo ícono urbano.

A continuación, la agenda completa de actividades en el marco de la inauguración de Costa Nueva.

Viernes 27 de febrero

De 18.30 a 23, el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río) abrirá sus galerías con las exposiciones "Los túneles del tiempo: la impronta española en Rosario" e "Imaginar la ciudad: Francesco Tonucci en Rosario". A las 19, en el Túnel 4, se realizará el Certamen Nacional Slam de Poesía Oral Rosario, un encuentro competitivo y performático de micrófono abierto, con entrada gratuita que contará con la participación de 12 ligas de todo el país, feria editorial y servicio de cantina.

En Puerto Joven, de 18.30 a 21.30, el playón será escenario de "Spinetta Eterno", una propuesta artística que reunirá música, teatro y performances en homenaje a su legado.

El Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), en el Paseo de las Artes y el Río Paraná, presentará la muestra "Lo adverso inevitable", con obras de 18 artistas de todo el país, junto a una instalación interactiva de Antonela Marioni con visuales y reproducción digital en vivo.

De 19 a 23, en Galpón 11 (Estévez Boero 980), se podrá recorrer "La Canción del Barrio – Volumen 2", un homenaje a las bandas rosarinas de los años 80 y 90, con fotos, objetos y material audiovisual. La propuesta incluye contenidos interactivos y un espacio especial dedicado a la trayectoria de Fito Páez en esas décadas. La entrada es gratuita.

La Tecnoteca (Estévez Boero 740) ofrecerá de 18.30 a 23 una Silent Fest con DJs en vivo y auriculares inalámbricos, juegos científicos con Arduino, desarrollo y exploración de videojuegos, el juego de mesa "Expedición Humedales" sobre flora y fauna del Paraná, experiencias de inteligencia artificial en tiempo real, prototipos tecnológicos de la UNR y una muestra de videojuegos desarrollados en la Game Lab.

La propuesta incluye danza ya que la Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670), de 18.30 a 21, ofrecerá una muestra de danza y acrobacias en piso y aéreas, y a las 21 se presentará la función de circo contemporáneo "Parientes de MAR".

Finalmente, los rosarinos podrán visitar la Estación Rosario 300 (Galpón 17, Estévez Boero 640) adquiriendo sus entradas gratuitas y anticipadas. De 18 a 23 se podrá realizar el viaje multisensorial con imágenes, sonidos y efectos 4D, en una experiencia a bordo de un tren que combina tecnología, historia y arte.

Sábado 28 de febrero

La segunda jornada continuará de 18.30 a 23 en el Centro Cultural Parque de España con las exposiciones en galerías.

Desde las 17, en Puerto Joven, se desarrollará "Baila Rosario Volumen 2", un encuentro de DJs y productoras y productores del ámbito regional con actividades de intercambio creativo y profesionalización.

El CEC mantendrá abierta la muestra "Lo adverso inevitable" y su instalación interactiva y en el Galpón 11 se repetirá la propuesta dedicada al rock rosarino de los 80 y 90, "La Canción del Barrio – Volumen 2". Por su parte, en la Tecnoteca, desde las 18.30 hasta las 23, se volverá a ofrecer su programación tecnológica con música, videojuegos y experiencias interactivas.

La Escuela Municipal de Artes Urbanas presentará nuevamente su muestra de danza y acrobacias y, a las 21, la función Parientes de MAR. En Estación Rosario 300 continuará el viaje multisensorial 4D que combina tecnología, historia y arte, con entrada anticipada.

