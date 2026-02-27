La Capital | La Ciudad | Costa Nueva

Costa Nueva se inaugura con una fiesta de cultura, arte y tecnología frente al río

Este viernes 27 y el sábado 28 de febrero, el nuevo corredor que une el Parque de España con La Fluvial se llenará de propuestas y actividades

27 de febrero 2026 · 09:59hs
Inauguran Costa Nueva

Foto: Celina Mutti Lovera/ La Capital

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río 

Ya está todo listo para la inauguración oficial de Costa Nueva, el enorme balcón al río que conecta el Parque de España con La Fluvial a lo largo de 2.000 metros. El nuevo paseo, construido con motivo del tricentenario de la ciudad, propone un recorrido paralelo al Río Paraná que integra cultura, juventudes y tecnología en un entorno renovado, con senderos peatonales, parquización e iluminación LED.

La inauguración será este 27 y 28 de febrero, de 18.30 a medianoche, con entrada gratuita. Durante ambas jornadas, la ciudad invitará a vecinos y visitantes a transitar los distintos espacios del paseo, desde el Parque España hasta La Fluvial, con actividades culturales, shows en vivo, DJs, talleres, food trucks y múltiples propuestas al aire libre.

Además, se podrá conocer El Aura, la nueva gran postal de la ciudad: una cubierta abierta ubicada en Buenos Aires y el río. Junto a la Tecnoteca y entre los galpones 13 y 15, la estructura está llena de dibujos y pinturas bien rosarinas, tiene un cielo raso espejado que refleja luces, murales y el paisaje del Paraná, y promete convertirse en un nuevo ícono urbano.

Embed

A continuación, la agenda completa de actividades en el marco de la inauguración de Costa Nueva.

>> Leer más: Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Viernes 27 de febrero

De 18.30 a 23, el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río) abrirá sus galerías con las exposiciones "Los túneles del tiempo: la impronta española en Rosario" e "Imaginar la ciudad: Francesco Tonucci en Rosario". A las 19, en el Túnel 4, se realizará el Certamen Nacional Slam de Poesía Oral Rosario, un encuentro competitivo y performático de micrófono abierto, con entrada gratuita que contará con la participación de 12 ligas de todo el país, feria editorial y servicio de cantina.

En Puerto Joven, de 18.30 a 21.30, el playón será escenario de "Spinetta Eterno", una propuesta artística que reunirá música, teatro y performances en homenaje a su legado.

El Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), en el Paseo de las Artes y el Río Paraná, presentará la muestra "Lo adverso inevitable", con obras de 18 artistas de todo el país, junto a una instalación interactiva de Antonela Marioni con visuales y reproducción digital en vivo.

De 19 a 23, en Galpón 11 (Estévez Boero 980), se podrá recorrer "La Canción del Barrio – Volumen 2", un homenaje a las bandas rosarinas de los años 80 y 90, con fotos, objetos y material audiovisual. La propuesta incluye contenidos interactivos y un espacio especial dedicado a la trayectoria de Fito Páez en esas décadas. La entrada es gratuita.

La Tecnoteca (Estévez Boero 740) ofrecerá de 18.30 a 23 una Silent Fest con DJs en vivo y auriculares inalámbricos, juegos científicos con Arduino, desarrollo y exploración de videojuegos, el juego de mesa "Expedición Humedales" sobre flora y fauna del Paraná, experiencias de inteligencia artificial en tiempo real, prototipos tecnológicos de la UNR y una muestra de videojuegos desarrollados en la Game Lab.

La propuesta incluye danza ya que la Escuela Municipal de Artes Urbanas (Estévez Boero 670), de 18.30 a 21, ofrecerá una muestra de danza y acrobacias en piso y aéreas, y a las 21 se presentará la función de circo contemporáneo "Parientes de MAR".

Finalmente, los rosarinos podrán visitar la Estación Rosario 300 (Galpón 17, Estévez Boero 640) adquiriendo sus entradas gratuitas y anticipadas. De 18 a 23 se podrá realizar el viaje multisensorial con imágenes, sonidos y efectos 4D, en una experiencia a bordo de un tren que combina tecnología, historia y arte.

Sábado 28 de febrero

La segunda jornada continuará de 18.30 a 23 en el Centro Cultural Parque de España con las exposiciones en galerías.

Desde las 17, en Puerto Joven, se desarrollará "Baila Rosario Volumen 2", un encuentro de DJs y productoras y productores del ámbito regional con actividades de intercambio creativo y profesionalización.

El CEC mantendrá abierta la muestra "Lo adverso inevitable" y su instalación interactiva y en el Galpón 11 se repetirá la propuesta dedicada al rock rosarino de los 80 y 90, "La Canción del Barrio – Volumen 2". Por su parte, en la Tecnoteca, desde las 18.30 hasta las 23, se volverá a ofrecer su programación tecnológica con música, videojuegos y experiencias interactivas.

La Escuela Municipal de Artes Urbanas presentará nuevamente su muestra de danza y acrobacias y, a las 21, la función Parientes de MAR. En Estación Rosario 300 continuará el viaje multisensorial 4D que combina tecnología, historia y arte, con entrada anticipada.

>> Leer más: Se viene la Rambla del Tricentenario, paseo que irá del Galpón 11 a La Fluvial

