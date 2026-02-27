Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

Al paro de este viernes se suma el de este lunes 2 de marzo. Además, Coad llama a medidas de fuerza por tiempo indeterminado a partir de junio

Docentes de la UNR van al paro este lunes 2 de marzo, junto a Sadop y Amsafé

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR ( Coad ) se sumó al paro de Amsafé y Sadop convocado para este lunes 2 de marzo, jornada pactada para el inicio del ciclo lectivo escolar en toda la provincia de Santa Fe.

"Este lunes 2 de marzo lxs docentes universitarixs de todo el país paramos junto a lxs trabajadorxs de la educación de todos los niveles (inicial, primario, secundario y terciario)", expresó Coad en un comunciado de prensa, y agregó: "Si el gobierno de Milei insiste en destruir la educación pública, en atacar nuestro trabajo y rebajar nuestros salarios, lxs docentes insistimos en la lucha, en defender los derechos del pueblo, en pelear por salarios y condiciones de trabajo dignos".

Este viernes 27 de febrero, los docentes y no docentes de la UNR también fueron al paro , pero, en esta oportunidad, la medida de fuerza se dio en el marco del tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación.

A pesar del paro de Amsafe, las clases empezarán igual

Luego de que Amsafé anunciara el rechazo a la propuesta del gobierno provincial y un plan de lucha que incluye un paro, fuentes de la Casa Gris subrayaron a La Capital que "las clases van a empezar el 2 de marzo porque está en el calendario y es lo que corresponde".

Si bien no hubo una confirmación oficial, se espera que, tal como sucedió en otras ocasiones, se descuente el día de paro a los maestros que adhieran a la medida de fuerza convocada para el primer día del ciclo lectivo 2026 y no vayan a las escuelas.

Desde la cartera educativa insisten además en que la propuesta salarial es "integral y superadora" y descartan cualquier modificación por el momento.

Pasadas las 19 de este viernes, Amsafé comunicó que rechazaba de manera casi unánime la oferta del 12,5% semestral que el gobierno puso sobre la mesa. La brecha entre lo que ofrece el Ejecutivo y lo que exige el gremio es amplia. Los docentes reclaman un 33% de recomposición, cláusula gatillo y derogación del programa Asistencia Perfecta, entre otros puntos.

Paro por tiempo indeterminado en la UNR, a partir del junio

En la última votación docente de Coad, los afiliados eligieron entre dos opciones de planes de medidas de fuerza. Ambas incluían la opción de paro por tiempo indeterminado.

Finalmente, y tras la votación, ganó la siguiente moción: una semana de paro en marzo (a partir del 16/03), dos semanas en abril, tres semanas en mayo y paro por tiempo indeterminado a partir de junio. Hace un tiempo que Coad viene manifestando su intención de romper con el esquema de paros "sueltos", 24 o 48 hs de inactividad y luego volver a dar clases.

"El esquema de paros sueltos con el que veníamos hasta ahora no va más", argumentó hace pocos días en una entrevista radial uno de los principales representantes de Coad hace pocos días. Sucede que el gremio mantiene la mira en una suspensión de actividades por tiempo indeterminado.

El secretario general del sindicato, Federico Gayoso, estimó que las próximas medidas de fuerza ya no serán de 24 o 48 horas porque el gobierno nacional quiere profundizar el ajuste a través del proyecto para modificar la ley de financiamiento aprobada el año pasado.

Según el referente, el paro por tiempo indeterminado es un paso necesario porque está en juego "la supervivencia misma del sistema" de educación pública en el nivel superior. Además, advirtió que el vaciamiento no sólo se debe a la cuestión salarial, sino también a la falta de presupuesto para garantizar cuestiones básicas en diferentes carreras.

Gayoso hizo una descripción de un problema que ya lleva varios años y sólo se viene agravando en el último tiempo. "Esto tiene que ver con el éxodo que estamos viendo de la docencia. El sueldo alcanza hasta mediados de mes. Todos los días tenemos que ver cómo un compañero o compañera renuncia a su cargo", manifestó.