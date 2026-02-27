La Capital | La Ciudad | docentes

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

Al paro de este viernes se suma el de este lunes 2 de marzo. Además, Coad llama a medidas de fuerza por tiempo indeterminado a partir de junio

27 de febrero 2026 · 11:46hs
Docentes de la UNR van al paro este lunes 2 de marzo

Docentes de la UNR van al paro este lunes 2 de marzo, junto a Sadop y Amsafé

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR ( Coad) se sumó al paro de Amsafé y Sadop convocado para este lunes 2 de marzo, jornada pactada para el inicio del ciclo lectivo escolar en toda la provincia de Santa Fe.

"Este lunes 2 de marzo lxs docentes universitarixs de todo el país paramos junto a lxs trabajadorxs de la educación de todos los niveles (inicial, primario, secundario y terciario)", expresó Coad en un comunciado de prensa, y agregó: "Si el gobierno de Milei insiste en destruir la educación pública, en atacar nuestro trabajo y rebajar nuestros salarios, lxs docentes insistimos en la lucha, en defender los derechos del pueblo, en pelear por salarios y condiciones de trabajo dignos".

Este viernes 27 de febrero, los docentes y no docentes de la UNR también fueron al paro, pero, en esta oportunidad, la medida de fuerza se dio en el marco del tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación.

>>Leer más: Cruce de planillas: el ministro de Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

A pesar del paro de Amsafe, las clases empezarán igual

Luego de que Amsafé anunciara el rechazo a la propuesta del gobierno provincial y un plan de lucha que incluye un paro, fuentes de la Casa Gris subrayaron a La Capital que "las clases van a empezar el 2 de marzo porque está en el calendario y es lo que corresponde".

Si bien no hubo una confirmación oficial, se espera que, tal como sucedió en otras ocasiones, se descuente el día de paro a los maestros que adhieran a la medida de fuerza convocada para el primer día del ciclo lectivo 2026 y no vayan a las escuelas.

Desde la cartera educativa insisten además en que la propuesta salarial es "integral y superadora" y descartan cualquier modificación por el momento.

Pasadas las 19 de este viernes, Amsafé comunicó que rechazaba de manera casi unánime la oferta del 12,5% semestral que el gobierno puso sobre la mesa. La brecha entre lo que ofrece el Ejecutivo y lo que exige el gremio es amplia. Los docentes reclaman un 33% de recomposición, cláusula gatillo y derogación del programa Asistencia Perfecta, entre otros puntos.

Paro por tiempo indeterminado en la UNR, a partir del junio

En la última votación docente de Coad, los afiliados eligieron entre dos opciones de planes de medidas de fuerza. Ambas incluían la opción de paro por tiempo indeterminado.

Finalmente, y tras la votación, ganó la siguiente moción: una semana de paro en marzo (a partir del 16/03), dos semanas en abril, tres semanas en mayo y paro por tiempo indeterminado a partir de junio. Hace un tiempo que Coad viene manifestando su intención de romper con el esquema de paros "sueltos", 24 o 48 hs de inactividad y luego volver a dar clases.

"El esquema de paros sueltos con el que veníamos hasta ahora no va más", argumentó hace pocos días en una entrevista radial uno de los principales representantes de Coad hace pocos días. Sucede que el gremio mantiene la mira en una suspensión de actividades por tiempo indeterminado.

El secretario general del sindicato, Federico Gayoso, estimó que las próximas medidas de fuerza ya no serán de 24 o 48 horas porque el gobierno nacional quiere profundizar el ajuste a través del proyecto para modificar la ley de financiamiento aprobada el año pasado.

Según el referente, el paro por tiempo indeterminado es un paso necesario porque está en juego "la supervivencia misma del sistema" de educación pública en el nivel superior. Además, advirtió que el vaciamiento no sólo se debe a la cuestión salarial, sino también a la falta de presupuesto para garantizar cuestiones básicas en diferentes carreras.

Gayoso hizo una descripción de un problema que ya lleva varios años y sólo se viene agravando en el último tiempo. "Esto tiene que ver con el éxodo que estamos viendo de la docencia. El sueldo alcanza hasta mediados de mes. Todos los días tenemos que ver cómo un compañero o compañera renuncia a su cargo", manifestó.

Noticias relacionadas
Docentes irán a paro en el marco del tratamiento de la reforma laboral. 

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Los docentes rosarinos salieron a manifestarse

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Imagen ilustrativa

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento salarial 

El ministro de Educación, José Goity afirmó que el descuento a docentes se efectivizará

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Ver comentarios

Las más leídas

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Lo último

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Luciano Laspina fue designado como nuevo director ejecutivo del CIPPEC

Luciano Laspina fue designado como nuevo director ejecutivo del CIPPEC

El insólito episodio de Lionel Messi en Miami: un hincha invadió el campo y lo tiró al piso

El insólito episodio de Lionel Messi en Miami: un hincha invadió el campo y lo tiró al piso

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

El nombre del jefe de Los Menores reapareció en el marco de una serie de amenazas atribuidas a disputas entre bandas narco de Rosario

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito
La Ciudad

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos
LA REGION

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre
La Ciudad

La parrilla Don Alberto fue escenario de un incendio luego del anuncio del cierre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Ovación
El gol clave de un ex-Newells para que Lanús sea campeón en el Maracaná
Ovación

El gol clave de un ex-Newell's para que Lanús sea campeón en el Maracaná

El gol clave de un ex-Newells para que Lanús sea campeón en el Maracaná

El gol clave de un ex-Newell's para que Lanús sea campeón en el Maracaná

Newells vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Comenzó la venta de entradas para el clásico: todo los detalles sobre precios y ubicaciones

Comenzó la venta de entradas para el clásico: todo los detalles sobre precios y ubicaciones

Policiales
Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina
Policiales

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron a un hombre ultimado de un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

La Ciudad
Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito
La Ciudad

Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

Docentes de la UNR se suman este lunes al paro de Amsafé y Sadop

Qué es Costa Nueva, el nuevo paseo público en Rosario

Qué es Costa Nueva, el nuevo paseo público en Rosario

Costa Nueva se inaugura con una fiesta de cultura, arte y tecnología frente al río

Costa Nueva se inaugura con una fiesta de cultura, arte y tecnología frente al río

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea
Política

El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados
Política

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos
Policiales

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro en rechazo a la reforma laboral

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina y equipararlas al tabaco

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional
El Mundo

Tras la ola de violencia, México canceló un evento deportivo internacional

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein
Información General

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos
Economía

Una de cada dos personas tiene dificultades con los niveles de ingresos

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido
LA REGION

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
Política

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante
Policiales

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio
economia

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio