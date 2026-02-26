El gobierno provincial confirma que descontará el día a los docentes que hagan paro el lunes

El ministro José Goity afirmó que se seguirá la pauta de no pago de la jornada a quien se pliegue a la medida de fuerza el día en que inician las clases

El ministro de Educación, José Goity , afirmó que los docentes que no concurran a trabajar el próximo lunes 2 de marzo en el inicio lectivo con motivo del paro lanzado por Amsafé sufrirán el descuento del día. “Ya marcamos una pauta y como corresponde el docente que no concurre no percibirá ese día ni computará para el premio Asistencia Perfecta”, enfatizó en LT8.

Son las reglas de juego", agregó y aseguró que las escuelas van a estar abiertas el lunes pese a que existe el conflicto. El gobernador Maximiliano Pullaro había pedido “a los maestros que el lunes vayan a trabajar, porque el esfuerzo que hizo el gobierno provincial realmente es mucho”.

El gobierno explica que la propuesta salarial ofrecida del 12,5 % hasta junio ya está cerrada al haber sido aceptada por la mayoría de los gremios estatales. Por lo tanto los aumentos se establecerán por decreto para garantizar que los docentes perciban los incrementos pese a la medida de fuerza.

La postura choca de frente con el plan de lucha de Amsafé, que tiene convocado un paro con concentración provincial en Santa Fe exactamente ese día, tras rechazar la oferta salarial con el 99,5% de los votos. Los docentes exigen un 33% de recomposición, cláusula gatillo y derogación del programa Asistencia Perfecta.

El gobierno de Santa Fe defendió su propuesta salarial. Desde la cartera de Educación subrayan que con este acuerdo, la provincia quedará entre las jurisdicciones con mejores salarios docentes del país.

El ministro de Educación explicó que la oferta fija un salario inicial de $1.300.000 para un maestro de grado con 25 horas semanales, una cifra que surge de combinar el mínimo garantizado con un fondo universal de capacitación de $100.000. Si el docente además suma Asistencia Perfecta, el ingreso trepa a $1.400.000.

“Hay frustración por la situación económica, pero la mayoría reconoce las políticas educativas, la capacitación gratuita y el acompañamiento en las aulas”, afirmó.

Finalmente, Goity hizo hincapié en la responsabilidad del gobierno en garantizar el inicio de clases y el salario docente. “Mi foco es que los docentes tengan el mejor salario posible y las mejores escuelas para enseñar, más allá de los conflictos puntuales”, concluyó.

La carta de Goity a los docentes

En el texto difundido por el Ministerio de Educación de Santa Fe, Goity lamentó que “en estos días circuló información confusa” y aclaró: “Les hago llegar, de modo claro y concreto, la planilla testigo correspondiente al mes de febrero de 2026, que pretendemos se pague por complementaria en el mes de marzo”. La carta, como advierte el ministro, estuvo acompañada de la planilla.

“La misma incluye el mínimo garantizado, el incremento del suplemento jerárquico —que reconoce el rol trascendental de los equipos directivos y de supervisores— y el fondo provincial de capacitación integral docente (Fpcid). Este último se pagará mensualmente a partir del mes de febrero”, señaló Goity.

Goity remarcó que se trata de un “esfuerzo” lo presentado en paritarias ya que “transitamos momentos de muchas dificultades en el país con cierre de fábricas, pérdida de empleo, suspensiones y caída general del ingreso. Esto impacta de modo directo en todas las provincias ya que trae aparejado una caída en la coparticipación federal que en 2025 es de un 8,8 % en términos reales. Las administraciones no escapan a la realidad que se vive en la vida cotidiana y que no nos resulta ajena”.

De todas formas, el ministro de Educación subrayó que la oferta es “una de las mejores del país” y destacó el trabajo de los docentes para llevar a cabo el Plan Raíz, las capacitaciones realizadas y la adhesión al programa Asistencia Perfecta. También, hizo hincapié en el Boleto Educativa, que permite a más de 30 mil docentes transportarse en la provincia, en las obras mediante el Fondo de Asistencias a Necesidades Inmediatas (Fani) y el programa Mil Aulas.