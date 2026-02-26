La Capital | La Ciudad | docentes

El gobierno provincial confirma que descontará el día a los docentes que hagan paro el lunes

El ministro José Goity afirmó que se seguirá la pauta de no pago de la jornada a quien se pliegue a la medida de fuerza el día en que inician las clases

26 de febrero 2026 · 10:27hs
El ministro de Educación

Gobierno Santa Fe

El ministro de Educación, José Goity afirmó que el descuento a docentes se efectivizará
El ministro de Educación

El ministro de Educación, José Goity afirmó que el descuento a docentes se efectivizará

El ministro de Educación, José Goity, afirmó que los docentes que no concurran a trabajar el próximo lunes 2 de marzo en el inicio lectivo con motivo del paro lanzado por Amsafé sufrirán el descuento del día. “Ya marcamos una pauta y como corresponde el docente que no concurre no percibirá ese día ni computará para el premio Asistencia Perfecta”, enfatizó en LT8.

Son las reglas de juego", agregó y aseguró que las escuelas van a estar abiertas el lunes pese a que existe el conflicto. El gobernador Maximiliano Pullaro había pedido “a los maestros que el lunes vayan a trabajar, porque el esfuerzo que hizo el gobierno provincial realmente es mucho”.

El gobierno explica que la propuesta salarial ofrecida del 12,5 % hasta junio ya está cerrada al haber sido aceptada por la mayoría de los gremios estatales. Por lo tanto los aumentos se establecerán por decreto para garantizar que los docentes perciban los incrementos pese a la medida de fuerza.

Gobierno vs docentes

La postura choca de frente con el plan de lucha de Amsafé, que tiene convocado un paro con concentración provincial en Santa Fe exactamente ese día, tras rechazar la oferta salarial con el 99,5% de los votos. Los docentes exigen un 33% de recomposición, cláusula gatillo y derogación del programa Asistencia Perfecta.

El gobierno de Santa Fe defendió su propuesta salarial. Desde la cartera de Educación subrayan que con este acuerdo, la provincia quedará entre las jurisdicciones con mejores salarios docentes del país.

paritarias12
Paritaria provincial. Las conversaciones con los gremios estatales y docentes quedaron nuevamente estancadas hasta que se realice una asamblea provincial docente este viernes.

Paritaria provincial. Las conversaciones con los gremios estatales y docentes quedaron nuevamente estancadas hasta que se realice una asamblea provincial docente este viernes.

>>> Leer más: Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

El ministro de Educación explicó que la oferta fija un salario inicial de $1.300.000 para un maestro de grado con 25 horas semanales, una cifra que surge de combinar el mínimo garantizado con un fondo universal de capacitación de $100.000. Si el docente además suma Asistencia Perfecta, el ingreso trepa a $1.400.000.

“Hay frustración por la situación económica, pero la mayoría reconoce las políticas educativas, la capacitación gratuita y el acompañamiento en las aulas”, afirmó.

Finalmente, Goity hizo hincapié en la responsabilidad del gobierno en garantizar el inicio de clases y el salario docente. “Mi foco es que los docentes tengan el mejor salario posible y las mejores escuelas para enseñar, más allá de los conflictos puntuales”, concluyó.

La carta de Goity a los docentes

En el texto difundido por el Ministerio de Educación de Santa Fe, Goity lamentó que “en estos días circuló información confusa” y aclaró: “Les hago llegar, de modo claro y concreto, la planilla testigo correspondiente al mes de febrero de 2026, que pretendemos se pague por complementaria en el mes de marzo”. La carta, como advierte el ministro, estuvo acompañada de la planilla.

“La misma incluye el mínimo garantizado, el incremento del suplemento jerárquico —que reconoce el rol trascendental de los equipos directivos y de supervisores— y el fondo provincial de capacitación integral docente (Fpcid). Este último se pagará mensualmente a partir del mes de febrero”, señaló Goity.

Carta Goity a docentes

Goity remarcó que se trata de un “esfuerzo” lo presentado en paritarias ya que “transitamos momentos de muchas dificultades en el país con cierre de fábricas, pérdida de empleo, suspensiones y caída general del ingreso. Esto impacta de modo directo en todas las provincias ya que trae aparejado una caída en la coparticipación federal que en 2025 es de un 8,8 % en términos reales. Las administraciones no escapan a la realidad que se vive en la vida cotidiana y que no nos resulta ajena”.

De todas formas, el ministro de Educación subrayó que la oferta es “una de las mejores del país” y destacó el trabajo de los docentes para llevar a cabo el Plan Raíz, las capacitaciones realizadas y la adhesión al programa Asistencia Perfecta. También, hizo hincapié en el Boleto Educativa, que permite a más de 30 mil docentes transportarse en la provincia, en las obras mediante el Fondo de Asistencias a Necesidades Inmediatas (Fani) y el programa Mil Aulas.

Noticias relacionadas
Imagen ilustrativa

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento salarial 

El ministro de Educación, José Goity afirmó que el descuento a docentes se efectivizará

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

El gobierno enfrentará el paro determinado por Amsafé y Sadop con firmeza. Las escuelas estarán abiertas, indicaron desde la Casa Gris.

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, sostiene que la propuesta está a la altura del resto de los salarios

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Ver comentarios

Las más leídas

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Sorpresivas salidas en Gran Hermano: una renuncia y una retirada por salud

Sorpresivas salidas en "Gran Hermano": una renuncia y una retirada por salud

Brian Sarmiento, picante tras haber quedar nominado en Gran Hermano: Yo soy el pueblo, nací en una villa

Brian Sarmiento, picante tras haber quedar nominado en Gran Hermano: "Yo soy el pueblo, nací en una villa"

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La provincia atribuyó los ataques en un supermercado y en Parque Casas a un conflicto entre "elementos residuales" de Los Monos

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso
Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Newells presentó a Frank Kudelka como nuevo DT, que debutará en el clásico ante Central
Ovación

Newell's presentó a Frank Kudelka como nuevo DT, que debutará en el clásico ante Central

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desparecido desde el martes
LA REGION

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desparecido desde el martes

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes
La Ciudad

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas
La Ciudad

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ovación
Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: Sabemos lo que nos jugamos el domingo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: Sabemos lo que nos jugamos el domingo

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newells, herido, va por la heroica

El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newell's, herido, va por la heroica

El uno x uno de Newells: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Policiales
La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso
Policiales

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

La Ciudad
Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares
Economía

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16
Política

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco
El Mundo

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil
Información General

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo
El Mundo

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato
El Mundo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo
Política

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
POLICIALES

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono
La Ciudad

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono