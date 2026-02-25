Quién es "Churro", el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

El preso fue condenado a 17 años por integrar la saga de ataques contra sedes judiciales en 2018. Su apodo reapareció en mensajes dejados en las balaceras

Los dos ataques a balazos ocurridos en menos de 48 horas en Rosario, uno en barrio República de la Sexta y otro en Parque Casas, tuvieron un elemento en común : notas dirigidas a internos alojados en la cárcel de Piñero. En uno de ellos se menciona a “Churro”, un tiratiros condenado por integrar la saga de atentados contra el Poder Judicial en 2018.

“Churro” es Claudio Nahuel Canavo, quien en 2021 fue condenado a 17 años de prisión en un juicio abreviado por cuatro balaceras contra edificios vinculados a jueces que habían intervenido en causas contra la banda. La pena incluyó además un homicidio cometido en septiembre de 2018.

Canavo fue uno de los tiradores que ejecutaron parte de los 14 atentados que sacudieron Rosario entre julio y agosto de 2018 , luego de que los principales referentes de Los Monos fueran condenados en un juicio histórico.

La investigación judicial, basada en intervenciones telefónicas y mensajes de WhatsApp, determinó que los ataques habían sido instigados desde la cárcel por Ariel “Guille” Cantero. El objetivo era presionar a la Justicia ante posibles traslados, causas federales en trámite y la revisión de condenas.

En ese entramado, la logística estuvo a cargo de Lucía Uberti, quien coordinaba a los tiradores. Uno de los que recibía instrucciones directas era Canavo.

Ataques a la Justicia

El 27 de julio de 2018 atacó el edificio de Dorrego 1615, donde años antes había vivido la jueza Marisol Usandizaga. Dejó un cartel con la leyenda “con la mafia no se jode” y efectuó al menos 17 disparos calibre 9 milímetros.

El 4 de agosto repitió el esquema en un edificio de avenida Libertad al 300 y esa misma madrugada se registró otro ataque contra el Centro de Justicia Penal. La saga incluyó tiros contra domicilios vinculados a jueces y camaristas que debían revisar condenas.

En uno de los últimos atentados dejó un mensaje que sintetizaba el tono de aquella ofensiva: “Dejen de meter pibe preso. Porque va a ser peor”.

Además de los ataques institucionales, la condena de 17 años incluyó el homicidio de Marcelo Álvarez, ocurrido el 8 de septiembre de 2018 en zona sur, en el marco de una disputa vecinal. Canavo fue señalado como quien disparó el tiro que causó la muerte.

El fallo fue dictado por los jueces Rodolfo Zvala, Nicolás Vico Gimena y Rafael Coria, tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

El vínculo con la violencia en el barrio Toba

Los mensajes hallados en las escenas de las recientes balaceras no solo mencionan a internos de Piñero, sino que aluden a hechos violentos registrados en el barrio Toba, en la zona sudoeste de Rosario.

Entre el 14 y el 16 de febrero se produjeron en ese sector un homicidio y al menos dos ataques a tiros que dejaron heridos. Los episodios ocurrieron con pocas horas de diferencia y a escasa distancia entre sí, lo que alimentó la hipótesis de un conflicto puntual que se intensificó durante ese fin de semana largo.

Para los investigadores, las balaceras con mensaje podrían estar vinculadas a esa secuencia. La modalidad, disparos contra blancos circunstanciales acompañados de notas intimidatorias, encaja en un esquema ya visto en la ciudad: advertencias dirigidas a actores específicos, pero ejecutadas mediante ataques que buscan amplificar el impacto territorial y mediático.

Balacera en parque Casas

Entrada la noche del martes, pasadas las 20.30, los vecinos de Zelaya al 1300, barrio Parque Casas de la zona norte de Rosario, fueron sorprendidos por una ráfaga de balazos. Si bien todavía había personas en la vía pública, nadie alcanzó a advertir de dónde habían salido esos disparos. Sí pudieron ver, un instante después, que habían impactado en una camioneta estacionada.

>> Leer más: Balearon una camioneta y dejaron un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

La Fiat Strada gris modelo 2014, que pertenece a un vecino de la cuadra de 57 años, quedó perforada con al menos 13 balazos. Junto al vehículo quedó a la vista la evidencia de un posible contexto: había un papel con una nota dirigida a un preso en la cárcel de Piñero y con referencia a hechos violentos ocurridos en las últimas semanas en el barrio Toba de la zona sudoeste de la ciudad.

Ataque en el supermercado

Lo llamativo de este hecho es que poco más de 48 horas antes, a la tarde del domingo, un mensaje casi idéntico había aparecido en otra balacera ocurrida en Rosario. En esa ocasión el ataque fue a varios kilómetros de donde ocurrió el de este domingo, aunque la nota en cuestión deja en claro que se trata del mismo trasfondo.

>> Leer más: Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

El episodio del domingo ocurrió en el supermercado Carrefour del barrio República de la Sexta. Luciano P., de 33 años y domiciliado en el barrio, ingresó al estacionamiento del comercio cerca de las 17 y segundos después se convirtió en el blanco azaroso del ataque de dos desconocidos que llegaron en moto. Sin mediar palabras uno de ellos comenzó gatillar en su dirección, provocándole al hombre una herida en la cintura por la cual fue trasladado al Sanatorio Laprida, donde llegó estable y sin riesgos.

Fueron al menos 9 balazos los que tiraron los gatilleros, de acuerdo a las vainas calibre 9 milímetros que levantó la policía en el lugar. También recogieron un papel con una nota amenazante, que apareció como principal objetivo del ataque que por fortuna no se cobró una vida.