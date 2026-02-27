La Capital | Ovación | entradas

Comenzó la venta de entradas para el clásico: todo los detalles sobre precios y ubicaciones

Newell's anunció en redes sociales el expendio de los tickets para el partido del domingo, a las 17, ante Central. En el valor de la entrada está incluido el bono

27 de febrero 2026 · 09:51hs
Los jugadores de Newells participaron este jueves del tradicional banderazo de cara al choque con Central.

LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante

Los jugadores de Newell's participaron este jueves del tradicional banderazo de cara al choque con Central.
La venta de entradas con sus precios y ubicaciones.

La venta de entradas con sus precios y ubicaciones.

La expectativa cada vez es más intensa y sólo restan pocas horas para el clásico entre Newell's y Central, a jugarse este domingo, a las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa. Por tal motivo, comenzó la venta de entradas anticipadas de manera online y con el bono incluido (quince mil pesos) en su precio, tal como lo anunció la entidad del Parque este viernes.

A través de sus redes sociales, la Lepra informó que las entradas disponibles son únicamente para socios y socias y pueden adquirirse a través de newellspass.com. "Dentro del valor de la entrada ya se encuentra incluido el bono dispuesto para este partido", indicó el club. Los precios oscilan desde los 40 mil a los 115 mil pesos, de acuerdo a la ubicación elegida.

A la vez, se indicó que "para poder adquirir la entrada es obligatorio tener la cuota social al día. Quienes deban regularizar su situación podrán hacerlo a través de newellspass.com → Trámites personales → Deuda pendiente. Una vez abonada la entrada, se emitirá un código QR que será necesario para ingresar al Coloso. El mismo se realizará exclusivamente presentando el QR, ya sea desde el celular o impreso. No se podrá ingresar únicamente con carnet".

Atención al socio

Un detalle a tener en cuenta es que las oficinas de atención al socio estarán cerradas el día del partido, por lo tanto para llevar adelante cualquier trámite deberán realizarse este viernes, hasta las 20, y el sábado, de 9 a 13, en las oficinas del Parque o de Malvinas.

Cabre recordar que las puertas del Coloso se abrirán el domingo a las 14 y habrá un importante operativo de seguridad con cerca de 600 agentes.

La Ciudad

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente