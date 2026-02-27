Qué es Costa Nueva, el nuevo paseo público en Rosario que invita a disfrutar del río y el verde

Se inaugura este viernes con diferentes actividades culturales. Va del Parque España al Parque Nacional de la Bandera y un mural es el corazón del espacio

Rosario tiene desde hoy un nuevo paseo público que invita a disfrutar del río Paraná y del verd . Se trata de Costa Nueva , un espacio ubicado en la ribera de la ciudad y que será inaugurado formalmente este viernes 27 de febrero, coincidiendo con una fecha íntimamente ligada a Rosario: el Día de la Creación de la Bandera.

En particular, el nuevo paseo público va desde La Fluvial hasta el Centro Cultural Parque España , y está pensado para caminar, correr, descansar y encontrarse. El sendero recorre casi 2 mil metros lineales y el camino está pegado a los hoy reciclados viejos galpones del puerto donde ya funcionan diversas actividades , todas relacionadas a la innovación.

Además , entre los galpones 13 y 15 se ubicará El Aura, una cubierta reflectante que cuenta con un diseño que promete robar miradas y que será el corazón de Costa Nueva. Bajo la dirección artística de Martín Ron y desarrollada junto a un equipo de 12 muralistas rosarinos, se emplazará un mural que empieza en el piso y termina en el techo del nuevo espacio público techado. Observarlo será toda una experiencia.

Finalmente, este fin de semana será inaugurado Costa Nueva, el nuevo espacio público de la ciudad que promete vincular aún más a Rosario con el río Paraná. Habrá dos jornadas, ambas con entrada libre y gratuita y con actividades culturales para todos los gustos y edades. La primera será este viernes 27 de febrero y la segunda el sábado 28.

El Aura, el corazón de Costa Nueva

El corazón de Costa Nueva será El Aura, una cubierta reflectante con un diseño a cargo del destacado artista Martín Ron, quien también es el autor del mural que viste la fachada de los silos Davis en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Para darle el toque local, Ron trabajó junto a un equipo de 12 muralistas rosarinos.

Lo particular del mural de El Aura es que los dibujos y pinturas del piso se reflejarán en el techo. Por la forma de la obra para contemplarlo es necesario recorrer El Aura, desplazarse y levantar la mirada. La obra se sirve de stickers, símbolos, escenas cotidianas y referencias culturales.

aura LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

Además, el espacio contará con iluminación ornamental, que podrá adaptarse a diferentes puestas, en relación a distintas celebraciones para llenar de color y vida este nuevo rincón citadino. Estará ubicada en Buenos Aires y el río, junto a la Tecnoteca.

Con actividades culturales, este fin de semana se inaugura Costa Nueva

La inauguración será este 27 y 28 de febrero, de 18.30 a 00 hs, con entradas gratuitas. Durante ambas jornadas, la ciudad invitará a vecinos y visitantes a transitar los distintos espacios del paseo, desde el Parque España hasta La Fluvial, con actividades culturales, shows en vivo, DJs, talleres, food trucks y múltiples propuestas al aire libre.

Habrá actividades culturales en el Centro Cultural Parque España, en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), en el Galpón 11 y en la Tecnoteca. Todas las propuestas son con entrada libre y gratuita.

