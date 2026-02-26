No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

Apur confirmó un cese de actividades por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, en el marco del plan de lucha nacional contra la ley impulsada por Milei

El gremio de Trabajadores Nodocentes de la Universidad Nacional de Rosario (Apur) confirmó un paro de actividades para este viernes 27 de febrero , sin asistencia a los lugares de trabajo, en el marco del plan de lucha impulsado a nivel nacional por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun). Coad ya había anunciado que habrá paro docente.

La medida fue definida por el Consejo Directivo de Fatun y se inscribe en el rechazo a la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, que desde el sector calificaron como “regresiva”.

En un comunicado, desde Apur señalaron que la norma “avanza contra los derechos individuales y colectivos del pueblo trabajador” y advirtieron que el conflicto podría profundizarse con nuevas acciones gremiales.

“Entendemos que esta resolución constituye parte del proceso de lucha que implicará nuevas acciones gremiales, ya que nos encontramos ante un escenario que pone en riesgo el derecho del pueblo trabajador a un empleo digno y a condiciones laborales justas que garanticen la dignidad de nuestras familias ”, expresó el sindicato.

El paro será por 24 horas y sin concurrencia a los lugares de trabajo. No obstante, el gremio aclaró que se garantizarán guardias mínimas vinculadas al cuidado de la salud humana y animal, en referencia a áreas sensibles dentro del ámbito universitario.

Coad ya avisó que va al paro

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR ( Coad) anunció que este viernes 27 de febrero habrá un paro nacional docente en el marco del tratamiento de la reforma laboral en Senadores.

Además del cese de actividades, desde el gremio docente comunicaron que habrá una concentración a las 11 en la plaza San Martín. "Los docentes universitarios, junto a otros sectores de trabajadores, nos volvemos a expresar contra esta reforma hecha a la medida de las élites políticas y económicas", sostuvieron en redes sociales al anunciar la medida de fuerza.

"Si pretenden seguir destruyendo nuestros derechos, los trabajadores vamos a seguir resistiendo a la reforma laboral y a cualquier otra política de ajuste y saqueo", concluyeron.

>>Leer más: Cruce de planillas: el ministro de Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Esquema de paros

"El esquema de paros sueltos con el que veníamos hasta ahora no va más", argumentó hace pocos días en una entrevista radial uno de los principales representantes de Coad hace pocos días. Sucede que el gremio mantiene la mira en una suspensión de actividades por tiempo indeterminado.

El secretario general del sindicato, Federico Gayoso, estimó que las próximas medidas de fuerza ya no serán de 24 o 48 horas porque el gobierno nacional quiere profundizar el ajuste a través del proyecto para modificar la ley de financiamiento aprobada el año pasado.

Según el referente, el paro por tiempo indeterminado es un paso necesario porque está en juego "la supervivencia misma del sistema" de educación pública en el nivel superior. Además, advirtió que el vaciamiento no sólo se debe a la cuestión salarial, sino también a la falta de presupuesto para garantizar cuestiones básicas en diferentes carreras.

Gayoso hizo una descripción de un problema que ya lleva varios años y sólo se viene agravando en el último tiempo. "Esto tiene que ver con el éxodo que estamos viendo de la docencia. El sueldo alcanza hasta mediados de mes. Todos los días tenemos que ver cómo un compañero o compañera renuncia a su cargo", manifestó.