La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema

Se trata de Aldo Alurralde, Diego Maciel y Jorgelina Genghini. Reemplazarán a Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, que dejarán este año el máximo tribunal

La Legislatura santafesina dio luz verde a los tres pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

Con mayorías amplias, la Legislatura santafesina aprobó este jueves los pliegos de los tres nombres propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro para integrarse a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe .

Se trata de Aldo Alurralde , Diego Maciel y Jorgelina Genghini . Los tres reemplazarán a Eduardo Spuler , Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez , que anunciaron su salida del máximo tribunal para el transcurso de este año.

El pliego de Alurralde obtuvo 56 votos a favor, uno negativo y nueve abstenciones. El de Genghini, 51 votos positivos, cinco negativos y diez abstenciones. El de Maciel, 52 por la afirmativa, cinco por la negativa y nueve abstenciones.

La votación de los pliegos en la Legislatura cerró el proceso que se abrió con la postulación del Poder Ejecutivo, que buscó un equilibrio sectorial y geográfico .

Alurralde es juez federal y proviene de Reconquista, Maciel es secretario administrativo del Senado y representa al Senado, y Genghini está vinculada a los colegios profesionales y es rosarina.

Luego de la postulación del gobernador, se inició un período de impugnaciones y observaciones y este miércoles se realizó la audiencia pública y la entrevista personal con los candidatos.

El debate en la Legislatura

La audiencia pública se realizó en el recinto de la Cámara baja y estuvo encabezada por la titular de la comisión bicameral de Acuerdos, la diputada Lionella Cattalini (PS-Unidos).

Se sumaron también el vicepresidente de la comisión, el senador Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio), el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.

Participaron 18 oradores, que se pronunciaron tanto sobre los candidatos como sobre el procedimiento.

Los principales ejes del debate fueron la paridad de género y si corresponde abrir el proceso de designación por tres lugares en el máximo tribunal. Es que Spuler activó formalmente su renuncia, mientras que Gutiérrez y Falistocco la comunicaron a través de entrevistas periodísticas.

La presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia, Carina Estefania, y la concejala Norma López coincidieron en que las postulaciones no cumplen con el mandato convencional de tender a la paridad de género.

Claudia Levín, decana de la Facultad de Derecho de la UNL, destacó que “por primera vez la provincia va a tener dos mujeres en la Corte”. La otra es Margarita Zabalza, designada en una tanda anterior de renovación del tribunal.

“Si tenemos en cuenta al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa, que están revalorizados, llegamos casi a la paridad”, dijo la convencional constituyente en referencia a María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, titulares del MPA y del MPD respectivamente.

El debate por las vacantes en la Corte Suprema

Por su lado, los abogados Froilán Ravena y Marcos Peyrano, convencionales por La Libertad Avanza, no cuestionaron a los postulados pero sí el procedimiento encarado por la Casa Gris.

“Para que exista una vacante real tiene que haber una renuncia formal, que debe ser aceptada por el gobernador. Enviar un pliego sin vacante es inconstitucional, atenta contra la estabilidad de los jueces. Debería ser rechazado por la comisión o impugnado judicialmente”, sostuvo Ravena.

Lucas Galdeano, expresidente del Colegio de Abogados de Rosario y también constituyente por Unidos, apuntó a la edad límite de 75 años que fija la nueva Carta Magna. “Eso cierre el debate”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció Cattalini al final de la audiencia pública. “Hay tres mandatos que están vencidos. Los pliegos van a cubrir vacantes que ya están abiertas”, afirmó.

Tras la audiencia, se realizaron las entrevistas con Alurralde, Maciel y Genghini, el paso previo a la firma del dictamen para que este jueves lo tratara la Asamblea Legislativa.

Luego de la aprobación de la Legislatura, se espera el decreto del gobernador Pullaro con el orden en que asumirán los nuevos ministros de la Corte. Habrá que ver también si Falistocco y Gutiérrez presentan en las próximas semanas o meses su renuncia formal al máximo tribunal.