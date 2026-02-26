La Capital | Política | Senado

El Senado le dio media sanción a la reforma de la ley de glaciares

La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención. Ahora deberá tratarse en Diputados

26 de febrero 2026 · 23:22hs
El Senado le dio media sanción a la reforma de la ley de glaciares

El oficialismo logró este jueves aprobar con media sanción la reforma de la ley de glaciares, resultado que desató el festejo eufórico de los altos funcionarios del gobierno que presenciaron el desenlace de la sesión desde uno de los palcos del recinto.

La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

>> Leer más: El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

En una de las galerías del recinto celebraron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscaban una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Horas antes de que comenzara el debate en el recinto de la Cámara baja se produjeron incidentes en las afueras del Congreso, que terminó con una docena de activistas de Greenpeace detenidos tras saltar las rejas del Palacio con la intención de alterar el desarrollo de la sesión.

Además, un camarógrafo de A24 fue reprimido por las fuerzas de seguridad cuando intentaba registrar los ataques con gas pimienta de la Policía.

Redefinición de zonas protegidas

El proyecto de reforma a la ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica. Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data de 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

Son ecosistemas muy fríos de alta montaña, reservorios de agua dulce habitualmente cercanos a glaciares, que se caracterizan por tener suelos congelados o saturados de agua y juegan un rol importante en la regulación del equilibrio hídrico y geomorfológico.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente.

Noticias relacionadas
El Congreso se encamina a sancionar mañana la ley de reforma laboral

Una modernización laboral regresiva que nos retrotrae al siglo XIX

El Palacio de los Leones podría tener un viceintendente en 2027, si prospera el proyecto oficialista.

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate por la figura del viceintendente

Ni paro ni movilización: la CGT descartó una medida de fuerza para este viernes. 

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Se aproxima una semana frenética en el Senado

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Lo último

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

La reforma de la ley de glaciares tiene media sanción y va a Diputados

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

Ghislaine Maxwell, amiga de los poderosos y única condenada del caso Epstein

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

La bajada de bandera única se ubicará en 2.752 pesos y la ficha cada cien metros en 116 pesos
El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento
Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Sin pedidos de demolición: el inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich

Policiales

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes
La Ciudad

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Mensajes violentos: los atribuyen a facciones de bandas con los líderes presos

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Ovación
Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España
Ovación

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Cristiano Ronaldo compró el 25 por ciento de un club de la segunda división de España

Un banderazo de Newells con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Un banderazo de Newell's con apoyo total de cara al clásico pese al mal tiempo

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué chances hay de que lo convoque para el clásico

Policiales
Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas
POLICIALES

Condenado a nueve años de cárcel por asesinar a un vecino a golpes y patadas

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida por una banda en barrio Gráfico

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

Tres detenidos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado con aumento de la temperatura

Se realizaran picnics nocturnos en distintas plazas de los barrios de Rosario

Se realizaran picnics nocturnos en distintas plazas de los barrios de Rosario

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

El Concejo rosarino aprobó un aumento en la tarifa de taxis del 30 por ciento

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Las escuelas técnicas de Rosario y la provincia no se sumarán al paro del lunes

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: Milei y los empresarios

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido
LA REGION

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
Política

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante
Policiales

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el crimen de una feriante

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio
economia

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes
La Ciudad

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras
Información General

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente
La Ciudad

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Ley de Glaciares: brutal agresión de la Policía contra un camarógrafo de A24
Información general

Ley de Glaciares: brutal agresión de la Policía contra un camarógrafo de A24

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso
Política

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta
LA CIUDAD

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario