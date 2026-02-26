La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La provincia atribuyó los ataques en un supermercado y en Parque Casas a un conflicto entre "elementos residuales" de Los Monos

En poco más de 48 horas, la policía rosarina recibió dos denuncias de balaceras con notas mafiosas casi idénticas en distintos puntos de la ciudad. Luego de los ataques, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , afirmó este jueves que hay personas detenidas a partir de allanamientos vinculados a los mensajes sobre Claudio "Churro" Canavo .

El funcionario sostuvo que las agresiones registradas esta semana están ligadas a un conflicto territorial por microtráfico de drogas . "En algunos casos de quienes resultaron víctimas, están vinculados a bandas que en su momento funcionaban como organizaciones criminales muy estructuradas, concretamente a Los Monos ", precisó.

El ex secretario de Asuntos Penitenciarios planteó que las amenazas mediante ataques a tiros y notas escritas corresponden a "desprendimientos" de grupos delictivos cuyas líneas de mando se rompieron en los últimos años. A continuación apuntó que la Justicia provincial ordenó múltiples allanamientos desde la madrugada del miércoles para esclarecer las balaceras recientes. Durante una conferencia de prensa en Piñero confirmó el secuestro de teléfonos celulares en operativos que este jueves continuaban a pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En líneas generales, Cococcioni sostuvo que la disputa violenta en torno al negocio de la venta de estupefacientes se debe al encarcelamiento los líderes principales de Los Monos y Los Menores. En cuanto a los protagonistas, comentó: " Son elementos setalitales, residuales, que han quedado. No es que se reconvierten, sino que tratan de econtrar refugios y nichos para seguir ejerciendo esa actividad".

"Al no haber una estructura orgánica, dan lugar a conflictos puntuales y territorializados", explicó el ministro provincial. Así se refirió al vínculo entre el ataque al voleo con un herido en un supermercado del barrio República de la Sexta y los disparos contra una camioneta en la zona norte rosarina, en el otro extremo de la ciudad. En ambos lugares, la policía encontró notas con amenazas que mencionaban por su apodo a Claudio Nahuel Canavo.

El Churro es el principal denominador común de los episodios registrados entre la tarde del domingo y la noche del martes. En 2021 acordó una condena a 17 años de prisión por cuatro balaceras para intimidar a jueces que intervinieron en investigaciones contra Los Monos. La sentencia también incluyó la pena por el homicidio de Marcelo Alejandro Álvarez (29), acribillado el 8 de septiembre de 2018 en Rodríguez al 4100.

Aunque no hizo una referencia explícita sobre este recluso ni sobre la organización comandada por miembros de la familia Cantero, Cococcioni recordó que los principales líderes de la banda están tras las rejas con un régimen estricto para internos de alto perfil. Las medidas no sólo se aplican en establecimientos del territorio santafesino, sino también por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El ministro de Justicia y Seguridad fue contundente en cuanto a la necesidad de esclarecer las últimas balaceras por el efecto que pueden tener. En esa línea, advirtió: "No vamos a dejar pasar ni vamos a decir que es natural ninguna pretensión de reinstalar una modalidad violenta en Rosario y la provincia de Santa Fe. Cada una de estas cosas da lugar a una búsqueda, persecución y sanción para llevar a todos los responables a la Justicia".

La República de la Sexta, el barrio Toba y Parque Casas

El primer ataque ocurrió alrededor de las 17 del 22 de febrero, cuando Luciano P. fue agredido en el supermercado Carrefour de Ocampo y Chacabuco. El hombre de 33 años sufrió heridas en la cintura y quedó fuera de peligro tras recibir asistencia médica en el Sanatorio Laprida.

Dos días más tarde, el MPA difundió fotos de los delincuentes que llegaron hasta el estacionamiento del barrio República de la Sexta. La Fiscalía Regional Segunda corroboró que uno de ellos se bajó de la motocicleta y se acercó a la víctima para dispararle al azar. Durante el operativo posterior, los investigadores encontraron una nota que demandaba ponerle fin a la violencia en el barrio Toba de Rosario.

balacera carrefour

El mensaje se refería al Churro Canavo y a otro preso del pabellón 3 de la cárcel de Piñero, un sector sin restricciones para reclusos de alto perfil. En cuanto al sitio del conflicto, entre el 14 y el 16 de febrero se había registrado un homicidio y al menos dos personas heridas.

Horas después de la publicación de las imágenes de los sospechosos, la policía confirmó otra balacera el voleo en Zelaya al 1300. En este caso sólo se registraron daños materiales: los proyectiles dañaron una Fiat Strada que estaba estacionada en el barrio Parque Casas. Los delincuentes que abrieron fuego alrededor de las 20.40 dejaron una nota muy parecida a la que fue secuestrada días antes en el supermercado.

Al margen del contenido de los mensajes escritos, el MPA decidió pedir colaboración para capturar a quienes perpetraron el ataque del domingo. Fuentes oficiales señalaron que es posible aportar información sobre los delincuentes a través del 911 y también está la chance de comunicarse a través de las redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda.

Con respecto a los antecedentes violentos en inmediaciones del barrio Toba, la serie comenzó con la muerte de Marcelo Tomás Benítez (25). El joven fue asesinado el sábado 14 de febrero en un pasillo ubicado sobre Campbell al 3900. De acuerdo a la versión preliminar, la víctima había discutido con el tirador poco antes de la agresión fatal. El muchacho vivía en Maradona al 6000, en el mismo sector de la ciudad.

Horas después del homicidio, un hombre de 35 años fue atacado a tiros en el pasaje 1821 al 6000, a pocas cuadras de la escena del crimen. Daniel Alberto C. estaba en la puerta de su casa cuando le dispararon en las piernas.

Finalmente, durante la noche del lunes 16 de febrero se registró una tercera balacera que terminó con un nene de 11 años internado. La víctima fue trasladada desde Aborígenes Argentinos al 6000 hasta el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde los médicos constataron que estaba fuera de peligro tras el impacto de un proyectil que le perforó la pierna derecha sin afectar sus huesos.