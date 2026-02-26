Central: cómo ve Jorge Almirón a Marco Ruben y qué posibilidades hay de que lo convoque para el clásico

Cuentan que el entrenador canalla no deja de sorprenderse con el nivel físico del goleador histórico. Expectativa por su presencia el domingo en el Parque

Hace desde el domingo que Marco Ruben se entrena en Central. El goleador está ilusionado y contagia al resto.

Con un panorama bastante claro de lo que puede ser el equipo para el clásico del domingo, en Central se trabaja con mucha calma y uno de los grandes interrogantes es qué sucederá con Marco Ruben , si estará al menos para ocupar un lugar en el banco.

La respuesta todavía no está, aunque sí hay algunos pequeños indicios que se filtraron de lo que Almirón piensa sobre el máximo goleador canalla y cómo lo ve.

Son unos pocos días los que Ruben lleva trabajando junto al plantel desde que su regreso fuera anunciado de manera oficial, pero esos cuatro días que pasaron fueron suficientes para que el técnico canalla reforzara su idea de lo importante que era tener al delantero en el grupo.

Se supo que cuando se comenzó a manejar la idea de que Ruben volviera a jugar, hubo una consulta obligada al técnico y que la respuesta fue afirmativa y sin dubitaciones. Pero transcurridos unos pocos días, Almirón se envalentonó más todavía.

>>Leer más: En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida dar un volantazo

Marco Marco Ruben y la pelota. El delantero trabaja duro día a día en busca de su reestreno en Central.

El entusiasmo de Almirón

Quienes viven el día a día del plantel canalla en Arroyo Seco sostienen que el entrenador está muy entusiasmado no sólo con las ganas que muestra Ruben, sino por la forma física en la que está.

Obviamente, después de más de un año de inactividad, Marco no está en ritmo futbolístico como para salir a jugar desde el arranque, pero de igual forma fue grande la sorpresa, cuentan, que generó en estos pocos días de trabajo.

>>Leer más: Revolución Marco Ruben: la historia del inesperado regreso del goleador histórico de Central

De cara a un partido importantísimo como el clásico, en el que Marco Ruben tiene un recorrido enorme y unas cuantas actuaciones que para el hincha de Central son imborrables, Almirón analiza todo. Su idea es no saltar etapas en ese proceso de reacondicionamiento físico, pero también maneja la posibilidad de que este mismo domingo ya pueda estar en el banco de suplentes.

MarcoRB2 El abrazo entre Ángel Di María y Marco Ruben en el primer día del goleador histórico tras su regreso a Arroyito.

Di María llenó de elogios a Marco Ruben

“A Marco lo veo igual que siempre, está flaco, bien físicamente. Está impecable el hijo de p… Desde el día que llegó empezó a entrenar normal con el equipo y me pone contento tenerlo de vuelta. Yo quería jugar con él de nuevo. La otra vez él volvió y yo no pude, pero ahora está bueno que se haya dado. Para mí es una alegría enorme”, declaró su gran amigo Ángel Di María tras la victoria canalla en La Plata.

>>Leer más: Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Almirón tiene la palabra. Dicen que no deja de sorprenderse con las respuestas desde lo físico que Marco entrega en cada entrenamiento. ¿Estará el goleador en el banco el domingo? Hay grandes posibilidades de que eso suceda.