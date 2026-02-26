La Capital | Política | Pullaro

Pullaro licitó el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Se presentaron nueve ofertas para ejecutar 17,3 kilómetros entre San Lorenzo Centro y el acceso al Desvío Timbúes. La obra tiene un presupuesto oficial superior a los $85.000 millones y un plazo de 18 meses. El lunes se inauguró el primer tramo, entre Rosario y San Lorenzo

26 de febrero 2026 · 13:44hs
El gobernador Maximiliano Pullaro en la sede de gobierno en Rosario

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la apertura de las nueve ofertas económicas presentadas para ejecutar el segundo tramo del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe “Brigadier Estanislao López” (A01). La intervención se desarrollará a lo largo de 17,3 kilómetros, desde el acceso San Lorenzo Centro hasta el acceso al Desvío Timbúes, con un presupuesto oficial que supera los 85.000 millones de pesos.

Las empresas oferentes fueron Pietroboni S.A. ($ 86.771.118.908,18); Guerechet S.A. ($ 91.602.062.682,57); Pose S.A. ($ 72.676.772.304,99); Pablo Federico e Hijos S.A. ($ 89.891.919.963,98); Rava S.A. de Construcciones ($ 88.176.990.522,98); Ángel Boscarino Construcciones S.A. ($93.400.873.515,76); Luis Losi S.A. ($ 69.998.744.767,10); Vial Agro S.A. ($ 83.467.682.511,57); y la unión transitoria integrada por Obring S.A., Rovial S.A. y Edeca S.A. ($ 79.888.226.114).

Con este paso, el gobierno provincial avanza en la ampliación integral de la A01, tras la inauguración, el pasado lunes, del primer tramo de 16,2 kilómetros entre Rosario y San Lorenzo.

"Infraestructura productiva"

Durante el acto, realizado en la Sala Walsh de la sede de gobierno en Rosario, Pullaro subrayó que la provincia financia estas obras “con financiamiento externo, pero sobre todo con recursos y ahorros propios”, lo que permite invertir en infraestructura productiva.

El mandatario sostuvo que mejorar la logística es clave para la competitividad: “Si existe una forma de salir adelante es siendo más eficientes y reduciendo costos logísticos. Eso requiere inversión, y el único camino es la eficiencia, la austeridad y la honestidad en la ejecución del gasto”.

En ese sentido, afirmó que su gestión prioriza mejorar la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y energética para reducir costos industriales, generar empleo y fortalecer el perfil productivo de Santa Fe.

>> Leer más: La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

Pullaro estuvo acompañado por los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Economía, Pablo Olivares; y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, además de intendentes y presidentes comunales de la región.

Una solución vial estratégica

El ministro Enrico destacó que la obra constituye “una solución definitiva y sustentable en el tiempo”, enmarcada en una política pública de mediano y largo plazo orientada a contar con 430 kilómetros de rutas de acceso a los puertos en condiciones adecuadas.

Por su parte, Olivares remarcó que la logística es una de las principales fortalezas de la provincia y señaló que el gobierno invierte más de 200.000 millones de pesos para mejorar rutas y puertos, facilitar la salida de la producción y fortalecer la competitividad.

Cómo será la nueva obra en la autopista

Los trabajos contemplan la construcción del tercer carril y de la banquina interna, la repavimentación de los carriles existentes y de la banquina externa.

También se prevé el ensanche y repavimentación de puentes, el reacondicionamiento de barandas y la reparación de juntas, estribos y losas en los cruces sobre el río Carcarañá, el arroyo San Lorenzo y el acceso a San Lorenzo Centro.

El proyecto incluye la instalación de luminarias LED cada 25 metros, alimentadas por un parque solar de 500 kW que se construirá en las inmediaciones de la autopista.

Además, se colocarán defensas de hormigón y metálicas, señalización horizontal y vertical, tachas reflectivas y se ejecutarán obras complementarias como conformación de banquinas, taludes, cunetas y ajustes de altura en las estructuras existentes.

Participaron también el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres; el director de la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo, Gonzalo Saglione; el secretario de Coordinación del Ministerio de Economía, Gabriel Rosti; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; la gerente general del Corredor Vial AP01, Liliana Paladini; el director ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Javier Cervio; y el gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo, Darío Cina.

