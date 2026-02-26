La Capital | Economía | ingresos

Una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) analizó el impacto del modelo económico sobre el ingreso y el consumo y evaluó las perspectivas de movilidad social para 2026

26 de febrero 2026 · 17:36hs
Ingresos que no alcanzan. Aproximadamente un 30% de la población permanece atrapada en condiciones de vulnerabilidad estructural.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Ingresos que no alcanzan. Aproximadamente un 30% de la población permanece atrapada en condiciones de vulnerabilidad estructural.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) advierte que el período 2023-2025 configuró un ciclo político-económico de transición caracterizado por cambios profundos en las reglas macroeconómicas, la estructura de precios y el rol del Estado. Ese proceso permitió comenzar a corregir algunos desequilibrios acumulados, pero generó al mismo tiempo un escenario social de alta volatilidad y fuertes tensiones distributivas. Los ingresos no alcanzan.

Según el estudio “Estabilización, nuevo ciclo y deudas sociales persistentes en una argentina en transición” , pese a que algunos indicadores muestran mejoras respecto de los momentos más críticos de la crisis reciente, alrededor del 46% de la población continúa atravesando condiciones de vulnerabilidad económica y social, lo que refleja la persistencia de una estructura social altamente estratificada. En términos prácticos, esto implica que casi una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos o condiciones adecuadas de vida.

El impacto de esta situación se observa con especial fuerza en los hogares con menores recursos, donde la capacidad de recuperación es más limitada. El informe destaca que aproximadamente un 30% de la población permanece atrapada en condiciones de vulnerabilidad estructural, con escasas posibilidades de mejorar su posición económica a corto plazo.

La desigualdad también se manifiesta en la distribución de ingresos. El estudio describe una pirámide social muy marcada: apenas el 3% de los hogares pertenece al estrato más alto, con ingresos superiores a los 30 millones de pesos mensuales a valores de octubre de 2025. En el extremo opuesto, alrededor del 10% de la población se ubica en situación de pobreza extrema, con ingresos familiares por debajo de los 800 mil pesos mensuales.

La clase media argentina

Entre ambos extremos se extiende un amplio sector medio fragmentado. Cerca del 20% de los hogares forma parte de una clase media integrada, con ingresos estimados entre 5 y 15 millones de pesos mensuales, mientras otro 20% corresponde a sectores medios aspiracionales, cuyos ingresos rondan entre 3,5 y 5 millones.

Sin embargo, también existe un 20% de hogares clasificados como “medio-bajos vulnerables”, con ingresos entre 2 y 3,5 millones, que enfrentan mayores dificultades para sostener su nivel de consumo.

Esta estructura social se combina con un mercado laboral cada vez más heterogéneo. Aunque la actividad económica hacia fines de 2025 se ubicó 3,5% por encima del nivel registrado un año antes, la recomposición del empleo fue desigual.

El informe indica que el empleo formal privado representa alrededor del 34,9% del total, mientras que el sector público redujo su participación hasta 16,7%. En contraste, el sector microinformal continúa expandiéndose y ya concentra 48,3% de las ocupaciones, lo que refleja la creciente precarización del mercado laboral.

Impacto en el empleo y el consumo

La informalidad tiene consecuencias directas sobre los ingresos familiares. Muchos trabajadores se desempeñan en actividades de baja productividad y con ingresos inestables, lo que limita la capacidad de planificación económica de los hogares y aumenta su exposición a shocks inflacionarios o caídas en la actividad.

En paralelo, el informe analiza distintos indicadores de estrés económico que reflejan las dificultades cotidianas de las familias. Por ejemplo, la inseguridad alimentaria a nivel de hogares pasó de 22,7% a 25,9% durante los momentos más críticos de la crisis reciente, aunque luego descendió hasta 17,8% en 2025, ubicándose por debajo del nivel inicial.

>> Leer más: El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Sin embargo, otras privaciones sociales siguen siendo elevadas. La falta de recursos adecuados para la atención de la salud afectó al 41% de los hogares en el peor momento del período analizado entre fines de 2023 y 2025, aunque luego bajó a 32,6% en 2025. Las brechas son mucho más profundas entre los sectores de menores ingresos: en el estrato más bajo, este indicador llegó a 64,5%, mientras que en el nivel bajo alcanzó 56,5%.

Mora creciente

Las dificultades también se reflejan en el pago de gastos corrientes. El porcentaje de hogares con atrasos en servicios básicos aumentó de 25% a 29% durante los meses analizados, y luego descendió a 21,2%, aunque en los sectores más vulnerables las dificultades continúan siendo significativas.

En este contexto, las expectativas económicas de la población muestran un panorama ambiguo. Según la encuesta incluida en el informe, el 43% de las personas considera que su situación económica actual es peor que la de años anteriores. Sin embargo, al proyectar el futuro, la percepción es algo menos pesimista.

Respecto del país, el 39% de los encuestados cree que la situación económica será peor durante 2026, mientras que otros sectores mantienen expectativas más moderadas de recuperación. Este pesimismo respecto a la marcha general de la economía nacional se agudiza en los sectores más vulnerables. Mientras que en el estrato medio alto el porcentaje de quienes esperan un año peor para el país es del 31,5%, esta cifra asciende al 49,1% en los hogares de nivel socioeconómico muy bajo.

En cuanto a la economía familiar, sólo el 20,6% anticipa un empeoramiento de su propia situación, lo que sugiere que muchos hogares esperan al menos cierta estabilización de sus ingresos.

Paradójicamente, el optimismo aparece con mayor fuerza cuando se piensa en el largo plazo. El estudio señala que alrededor del 82% de las personas cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que la generación actual.

Noticias relacionadas
Muchos monotributistas fueron recategorizados de oficio por Arca.

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

La cartera que dirige Caputo celebró la colocación del bono en dólares.

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

Ferreres advierte un escenario de tensión en el sector industrial durante la primera mitad del año.

La producción industrial arrancó el año con una caída del 4,4 %

Inflación. Productos básico como carne y verduras impulsa la suba de precios en alimentos.

Consultoras estiman que la inflación de febrero se aceleraría y quedaría cerca del 3 %

Ver comentarios

Las más leídas

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Baigorria se consolida como la ciudad con la costa natural más importante de la región

Baigorria se consolida como la ciudad con la costa natural más importante de la región

Una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos

Una de cada dos personas enfrenta dificultades para sostener niveles estables de ingresos

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

El inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial y no hay pedidos de demolición

Tras el anuncio del cierre de La Parrillita de Don Alberto, crecieron rumores en el Pasaje Simeoni. El municipio confirmó que no hay ningún proyecto ingresado y que el inmueble no puede demolerse

El inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial y no hay pedidos de demolición

Por Nachi Saieg
La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema
Politica

La Legislatura aprobó los pliegos de los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Tres detenidos en allanamientos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario
Policiales

Tres detenidos en allanamientos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas
Ovación

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

Sigue la saga de mensajes violentos y las atribuyen a facciones residuales de bandas que tienen a los líderes presos
Policiales

Sigue la saga de mensajes violentos y las atribuyen a facciones "residuales" de bandas que tienen a los líderes presos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Ovación
Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar
OVACIÓN

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

Policiales
Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino
Policiales

Encuentran un posible aguantadero de armas en pleno microcentro rosarino

Tres detenidos en allanamientos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

Tres detenidos en allanamientos por intimidación pública tras las balaceras en Rosario

Sigue la saga de mensajes violentos y las atribuyen a facciones residuales de bandas que tienen a los líderes presos

Sigue la saga de mensajes violentos y las atribuyen a facciones "residuales" de bandas que tienen a los líderes presos

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

La Ciudad
El inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial y no hay pedidos de demolición

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El inmueble del bar Berlín tiene protección patrimonial y no hay pedidos de demolición

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas
La Ciudad

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras
Información General

Rosarino multimillonario en el Quini 6: dónde se jugó una de las tarjetas ganadoras

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente
La Ciudad

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación
Información general

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar
Política

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta
LA CIUDAD

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe
Politica

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados
Ovación

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario