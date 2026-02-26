Newell's, sin arquero y capitán: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Tuvo un partido flojo ante Estudiantes y además sufrió una lesión que lo obligó a dejar la cancha para ser sustituido por William Barlasina.

A mediados de diciembre, cuando asumió la nueva comisión directiva y Roberto Sensini se convirtió en el director deportivo del club, lo primero que hizo Newell's fue ir a buscar a un arquero. Y el elegido fue Gabriel Arias, quien había quedado libre en Racing.

Aunque el arquero también tenía una oferta de un club de Chile, eligió venir al club del Parque. Jugador y directivos no tardaron en ponerse de acuerdo. Arias firmó por un año y fue el primer refuerzo del rojinegro en el mercado de pases del verano.

Cuando comenzó la pretemporada, no pasó mucho tiempo hasta que los conductores de Newell's (Favio Orsi y Sergio Gómez) lo designaran capitán del equipo. Aunque no tenía ningún pasado en Newell's, los entrenadores valoraron su experiencia (fue capitán en Racing) y consideraron que era el indicado para llevar la cinta.

Pero a Arias no le fue especialmente bien en lo que va del torneo Apertura. Aunque el equipo no lo ayuda, el arquero no tuvo actuaciones descollantes y más de una vez los hinchas le reclamaron también que no cumplía con creces con el rol de capitán.

A Gabriel Arias no le fue especialmente bien en lo que va del torneo Apertura en el arco de Newell's A Gabriel Arias no le fue especialmente bien en lo que va del torneo Apertura en el arco de Newell's

Hasta que llegó el partido con Estudiantes, un partido al que Newell's llegaba golpeado por el 3-0 de Banfield y una seguidilla infernal de partidos sin victorias. Y en ese encuentro Arias volvió a estar lejos de lo que se esperaba de él como arquero rojinegro.

Inseguro y silbado por los hinchas

El arquero estuvo inseguro toda la noche. Mostró dudas cuando tuvo que salir a cortar algunos centros y dio algunos rebotes que podía haber evitado. Casi no hubo intervención suya en la que no mostrara cierta endeblez para cumplir con su rol en el equipo. Y desde las tribunas comenzó a bajar un rumor que lo reprobaba.

Leer más: El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newell's, herido, va por la heroica

Por si fuera poco, se lesionó y tuvieron que reemplazarlo por William Barlasina. Ese fue su peor momento: además del dolor en el tobillo, Arias tuvo que escuchar silbidos de los hinchas de Newell's que definitivamente dejaban en evidencia su disgusto con las actuaciones del arquero.

Pero no fue todo. Después del partido, Arias se retiró con muletas del estadio y ya se especulaba con que su lesión era grave. Incluso el mismo miércoles a la noche había quienes afirmaban que estaría varios meses fuera de las canchas precisamente porque la lesión que sufrió era más seria de lo previsto inicialmente.