El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

En medio de una fuerte expectativa del gobierno, el Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos. Poco después de la sanción, el presidente Javier Milei promulgó el acuerdo.

El consenso en la Cámara alta fue casi total, ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que había tenido un amplio respaldo en Diputados.

En la previa a la sesión, en Casa Rosada y en Cancillería se aferraban a la ilusión de que el Senado convalidara el acuerdo antes que el Parlamento uruguayo, lo que al final no sucedió porque hacia el mediodía el Congreso del vecino país ganó esa "carrera".

El acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El tratado Mercosur-UE

El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles al 92 % de las exportaciones del Mercosur, otorgará acceso preferencial al restante 7,5 % y recortará las barreras de acceso para bienes industriales provenientes del Viejo Continente.

Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.

El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 800 millones de consumidores, que representa el 25 % del PBI mundial.

Milei pretendía promulgar la ley lo más rápido posible, lo cual finalmente fue anunciado por el canciller, Pablo Quirno. Ahora el gobierno comunicará formalmente a los depositarios del pacto —el gobierno de Paraguay (que ejerce la presidencia pro tempore) y la secretaría general del Consejo Europeo en Bruselas— que Argentina ya cumplió con todos los procedimientos legales internos para la aplicación del tratado.