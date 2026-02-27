Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

El hombre había entregado como permuta una moto que figuraba como robada. El sospechoso fue detenido en Rosario por estafa.

Un hombre de 33 años fue detenido en las últimas horas en el marco de una causa judicial por estafa en Casilda . Está acusado de apropiarse de un auto en una operación de compra y venta en la que propuso entregar una moto como permuta . Pero, según la denuncia, el imputado pidió dar una vuelta para probar el coche y nunca más volvió. Para colmo, la víctima comprobó que la moto que le habían dejado en parte de pago tenía pedido de secuestro por haber sido robada.

El acusado de estafa fue arrestado por efectivos de la Policía de Investigaciones de Casilda a pedido del fiscal adjunto de esa ciudad, Juan Pablo Oggero.

Según fuentes policiales, la investigación se originó a partir de una denuncia radicada en octubre de 2025, donde la víctima manifestó que, tras publicar su vehículo marca Peugeot modelo 307 para la venta en la plataforma Facebook Marketplace , fue contactado por un hombre que le propuso realizar una permuta por una motocicleta marca KTM modelo 390.

De acuerdo con esa versión, ambas partes acordaron encontrarse en la casa delincuente, que está en la ciudad cabecera del departamento Caseros. En ese contexto, el sospechoso solicitó probar el automóvil, dando un par de vueltas por el lugar.

Pero lo cierto es que se llevó el rodado con la documentación en el interior y dejó la moto que había llevado para hacer la permuta. Las fuentes indicaron que luego, el damnificado constató que la motocicleta que le habían dejado poseía pedido de secuestro activo por robo.

Ante esa situación realizó la denuncia penal y entregó voluntariamente el rodado a las autoridades. El automóvil, días después de sustraído, fue recuperado por personal del Comando Radioeléctrico de la URII de Rosario.

Cómo detuvieron al sospechoso

A partir de tareas investigativas, personal de la PDI logró establecer la identidad del presunto estafador y con una orden judicial se realizó un allanamiento en un domicilio de Boman al 3600 de Rosario. Como resultado del procedimiento, se procedió a la detención de Miguel S., de 33 años, y al secuestro de un teléfono celular que será sometido a pericias.

El detenido fue trasladado a sede de la PDI Distrito Casilda para cumplimentar los trámites de rigor y quedó a disposición de la Justicia, a la espera de la correspondiente audiencia imputativa. La investigación continúa bajo directivas del fiscal interviniente.

Cuál es la situación del acusado de estafa

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron a La Capital que "en principio esa persona está identificada, fue aprehendida y será imputada en libertad por el delito de estafa y encubrimiento. Hay medidas en curso en la investigación, se realizaron allanamientos y se secuestraron celulares y material de interés para la causa"