Inicio de clases en Rosario: se amplía la lista de escuelas con operativos de tránsito

El próximo ciclo lectivo arrancará con controles en 38 instituciones de la ciudad. También armaron una guía de buenas prácticas para ingreso y egreso

27 de febrero 2026 · 13:07hs
La doble fila es uno de los principales problemas en torno a las clases.

La Municipalidad de Rosario confirmó que el próximo lunes 2 de marzo se pondrán en marcha los operativos de tránsito del inicio de clases. Fuentes oficiales confirmaron que este año se amplía la presencia en las escuelas para prevenir infracciones y mejorar la circulación, tanto en el horario de ingreso como de egreso.

En total, los agentes estatales trabajarán en 38 establecimientos de la ciudad a partir del inicio del ciclo lectivo. El período anterior había concluido con controles en 29 instituciones, de modo que se suman nueve después de las vacaciones de verano.

Desde el Palacio de los Leones anticiparon que habrá más de 150 agentes distribuidos cada día en la puerta de los colegios para garantizar el tránsito fluido. Además, las autoridades locales dieron a conocer una guía de buenas prácticas para ir a la escuela en auto.

¿Cómo será el operativo en el ingreso y egreso de clases?

El plan para el arranque de las clases involucra a cuatro direcciones municipales: Tránsito, Control Urbano, Fiscalización del Transporte y Proximidad. Previamente, la Dirección General de Fortalecimiento Institucional se comunicó con representantes de diferentes instituciones con el fin de fomentar la buena conducta de transportistas, padres y madres en las zonas afectadas.

La normativa que rige en Rosario desde 2014 establece la prohibición de estacionar entre las 7 y 18 de días hábiles en las calles donde exista una escuela si su ancho es menor o igual a 8,45 metros. La misma regla se aplica en caso de que haya dos o más líneas de colectivos urbanos que tengan recorrido allí.

La mayoría de los establecimientos en los que habrá supervisión estatal se ubican dentro del área delimitada por las avenidas Francia, Pellegrini y el río Paraná. "Estamos poniendo a disposición una importante cantidad de agentes y recursos que tienen la función de acompañar a las escuelas y colegios en el desafío de generar una buena convivencia, tanto en la entrada como en la salida de los alumnos. El objetivo no es sancionar, sino concientizar para un correcto uso de la calle”, destacó el secretario de Control, Diego Herrera.

Por otro lado, cabe recordar que en Rosario también rige la normativa del programa Sube y Baja, que genera corredores especiales en los horarios de entrada y salida de escuelas en un trabajo que se distingue por la labor junto a las comunidades educativas. El Colegio Verbo Encargado comenzará a participar en esta iniciativa de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional y el Colegio Español la mantiene desde 2024. En tanto, un método similar se viene aplicando en el Instituto Dante Alighieri.

Programa Sube y Baja en las escuelas de Rosario

Los operativos se planifican e implementan mediante la coordinación entre agentes municipales, autoridades, padres y madres voluntarias y alumnos de cada institución. El objetivo principal es ordenar el tránsito para garantizar la seguridad vial y agilizar la entrada y salida de estudiantes.

En torno a cómo se implementa, en un primer momento se señaliza y reserva un carril pasante en frente al establecimiento para el ascenso y descenso de estudiantes. Todo se hace con el apoyo de agentes de la Dirección General de Tránsito (DGT). Por su parte, la escuela cuenta con un grupo de padres y madres voluntarias que se encargan de abrir las puertas de los vehículos para facilitar la llegada de los alumnos.

Los vehículos deben ingresar a ese carril y avanzar hasta el principio del mismo o hasta el último vehículo que se encuentre detenido. Allí, el voluntario abre la puerta para el descenso del estudiante. Una vez que el alumno ingresó al establecimiento, la persona que lo llevó se debe retirar rápidamente.

La Secretaría de Control, por su parte, viene desde hace tiempo notificando a colegios de la ciudad sobre el inicio del programa Sube y Baja. Las escuelas que quieran sumarse pueden escribir a [email protected].

Vale recordar que el Sube y Baja se aprobó en el Concejo Municipal en diciembre de 2022. La idea es organizar la entrada y salida de los alumnos según el medio de transporte elegido. Es decir, el proyecto también abarca al transporte escolar, a pie, en bicicleta, remises o taxis.

Guía de buenas prácticas para ir y volver de la escuela

Finalmente, la Secretaría de Control ratificó el desarrollo de una campaña para mejorar la seguridad y agilidad en horarios de ingreso y egreso de las escuelas. La Dirección General de Fortalecimiento Institucional impulsa visitas a las instituciones para informar y conversar con las autoridades sobre las buenas prácticas.

Los agentes se dedican a entregar material gráfico para colocar en lugares que puedan ser vistos por la comunidad educativa. También se promueve la difusión digital por distintas plataformas de internet en todos los colegios de la ciudad.

Buenas prácticas escuelas

“Es fundamental que el ingreso y egreso de las escuelas sean seguros para nuestros niños y niñas. Esta campaña tiene como objetivo fomentar conductas responsables que contribuyan a garantizar la seguridad de todos”, señaló Herrera. A continuación, el titular de la cartera manifestó: “Queremos que los padres y responsables se sientan acompañados y sepan cuáles son las mejores prácticas para evitar no solo situaciones de riesgo, sino que todo sea más dinámico”.

Por su parte, la directora de Fortalecimiento Institucional, Cintia Gervasoni, explicó: “Buscamos que esta campaña no sólo informe, sino que también genere conciencia en la comunidad sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y cuidar a los más pequeños”. Así, los funcionarios esperan evitar congestiones y otros factores de riesgo en la circulación.

La lista de buenas prácticas incluye seis consejos puntuales:

  • -Evitar la doble fila. Está prohibido, genera embotellamientos y es inseguro para los chicos y chicas que deben bajar o subir en la calle.
  • Es conveniente estacionar con tiempo el automóvil en cuadras aledañas y acompañar a los chicos caminando de forma segura por la vereda.
  • No conversar en la puerta de la escuela. Siempre es lindo socializar con otros padres y madres, pero no lo hagamos ocupando el frente de la escuela con el auto. Así se evita la doble fila y se liberan otros espacios que los demás deben utilizar.
  • El cinturón de seguridad siempre listo. Enseñar a los chicos cómo se pone y se quita, y recordar que los menores deben viajar en silla de seguridad homologada en el asiento trasero.
  • ¡Con la mochi preparada! Que los chicos y las chicas tengan sus mochilas listas en su regazo o al alcance de la mano, no en el baúl. Esto agiliza su descenso del vehículo.
  • Saludemos con tiempo. Para minimizar el tiempo de detención, saludémonos bien unas cuadras antes de llegar a la escuela.
