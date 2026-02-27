Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos de la región

El gobierno de Santa Fe lanzó el programa Stop 5.0 que buscar ordenar el tránsito en época de cosecha. Cómo funcionará

Una imagen de archivo que no se quiere repetir. Camiones saturando las rutas de la región para llegar a puerto

El gobierno de Santa Fe presentó este viernes el nuevo sistema de acceso inteligente a puertos denominado Stop 5.0, una herramienta destinada a optimizar la logística y ordenar el tránsito de camiones durante la campaña agrícola.

El acto estuvo encabezado por el secretario de Cooperación del Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha, y se realizó en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo.

Con el objetivo de mejorar la circulación del transporte de cargas en época de cosecha , la Provincia impulsa un plan de inversiones en infraestructura logística que incluye obras estratégicas como el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe. En ese marco, el sistema Stop evoluciona e incorpora un esquema de franjas horarias para organizar el ingreso de camiones a las terminales portuarias.

Según fuentes oficiales, la iniciativa es fruto de un trabajo conjunto entre la Cámara de Puertos Privados Comerciales , la Cámara de Transporte , el Sindicato de Camioneros y la Mesa Operativa Cosecha del Gobierno Provincial -integrada por los ministerios de Desarrollo Productivo; Justicia y Seguridad; Obras Públicas; Gobierno e Innovación; Salud; la Agencia Provincial de Seguridad Vial- junto con municipios de la región.

Accesos a puertos: cómo funcionarán las franjas horarias

El nuevo esquema asignará no solo el día de ingreso _como ya lo hace Stop_ sino también una franja horaria específica para que cada camión llegue al puerto a descargar. En función de la capacidad operativa de cada terminal, los vehículos ingresarán en cupos por hora.

Dentro de un radio de 30 kilómetros se instalarán puntos de fiscalización que, mediante tecnología con inteligencia artificial, controlarán el flujo vehicular. Si un camión circula por esa zona fuera de la franja asignada, el sistema generará una notificación y se labrará una infracción que quedará registrada en la plataforma Stop.

Sistema de validación de infracciones

Para ello se implementó un sistema automático de validación técnica de infracciones mediante la integración entre la plataforma Stop y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Esta interoperabilidad permitirá consolidar información oficial y actualizada en tiempo real.

El sistema entrará en vigencia el 16 de marzo sin aplicación de sanciones. A partir del 15 de abril comenzará la fiscalización plena con la correspondiente emisión de infracciones.