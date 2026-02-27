La Capital | La Región | camiones

Rutas saturadas de camiones: presentan sistema de acceso inteligente a puertos de la región

El gobierno de Santa Fe lanzó el programa Stop 5.0 que buscar ordenar el tránsito en época de cosecha. Cómo funcionará

27 de febrero 2026 · 10:19hs
Una imagen de archivo que no se quiere repetir. Camiones saturando las rutas de la región para llegar a puerto 

Foto: La Capital / Archivo

El gobierno de Santa Fe presentó este viernes el nuevo sistema de acceso inteligente a puertos denominado Stop 5.0, una herramienta destinada a optimizar la logística y ordenar el tránsito de camiones durante la campaña agrícola.

El acto estuvo encabezado por el secretario de Cooperación del Gobierno de Santa Fe, Cristian Cunha, y se realizó en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de San Lorenzo.

Con el objetivo de mejorar la circulación del transporte de cargas en época de cosecha, la Provincia impulsa un plan de inversiones en infraestructura logística que incluye obras estratégicas como el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe. En ese marco, el sistema Stop evoluciona e incorpora un esquema de franjas horarias para organizar el ingreso de camiones a las terminales portuarias.

Según fuentes oficiales, la iniciativa es fruto de un trabajo conjunto entre la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Transporte, el Sindicato de Camioneros y la Mesa Operativa Cosecha del Gobierno Provincial -integrada por los ministerios de Desarrollo Productivo; Justicia y Seguridad; Obras Públicas; Gobierno e Innovación; Salud; la Agencia Provincial de Seguridad Vial- junto con municipios de la región.

Accesos a puertos: cómo funcionarán las franjas horarias

El nuevo esquema asignará no solo el día de ingreso _como ya lo hace Stop_ sino también una franja horaria específica para que cada camión llegue al puerto a descargar. En función de la capacidad operativa de cada terminal, los vehículos ingresarán en cupos por hora.

Dentro de un radio de 30 kilómetros se instalarán puntos de fiscalización que, mediante tecnología con inteligencia artificial, controlarán el flujo vehicular. Si un camión circula por esa zona fuera de la franja asignada, el sistema generará una notificación y se labrará una infracción que quedará registrada en la plataforma Stop.

Sistema de validación de infracciones

Para ello se implementó un sistema automático de validación técnica de infracciones mediante la integración entre la plataforma Stop y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Esta interoperabilidad permitirá consolidar información oficial y actualizada en tiempo real.

El sistema entrará en vigencia el 16 de marzo sin aplicación de sanciones. A partir del 15 de abril comenzará la fiscalización plena con la correspondiente emisión de infracciones.

El mandatario baigorriense destacó que esta obra “no es una acción aislada, sino una transformación integral de la costa que requirió un largo proceso de trabajo legal y técnico para que hoy podamos pasar de los planos a la realidad”. 

Baigorria se consolida como la ciudad con la costa natural más importante de la región

Una parte importante del acto estuvo dedicada a la distinción de nuevos ciudadanos honoríficos, tres vecinos que hace más de 70 años que viven Villa Gobernador Gálvez, promoviendo el sentido de pertenencia y el amor por la ciudad. 

Villa Gobernador Gálvez celebró su 138° aniversario con acto oficial y reconocimientos a ciudadanos honoríficos

Marcelo Boschi era buscado desde el martes

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

el pulso toxico y la mortandad de peces en el carcarana: lo que el rio esta revelando

El pulso tóxico y la mortandad de peces en el Carcarañá: lo que el río está revelando

